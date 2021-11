Katholisch FrauenfeldPlus rechnet 2022 mit einem Defizit

Kirchgemeinde Katholisch FrauenfeldPlus budgetiert für 2022 ein Minus, rechnet aber für das laufende Jahr nur mit einer roten Null Die Vorsteherschaft der katholischen Kirchgemeinde sucht für die Gesamterneuerungswahlen im kommenden Jahr dringend neues Personal. Auch im Voranschlag 2022 macht die Corona-Unschärfe die Finanzen unberechenbar. Das budgetierte Minus von einer halben Million wird aber als verkraftbar angesehen. Christof Lampart 18.11.2021, 16.30 Uhr

Vorsteherschaftsmitglied Patrick Josef demonstriert, wie bei der Sanierung der Kanalisation der Liegenschaft «Zum Hirschen», die Anfang 2021 erfolgte, vorgegangen wurde. Bild: Christof Lampart

Eine frohe Botschaft für die Katholiken: Das Budget 2022 von katholisch FrauenfeldPlus sieht zwar ein Minus von einer halben Million Franken vor, doch die laufende Rechnung schliesst aller Voraussicht nach deutlich besser ab als erwartet. An der Budgetgemeinde der katholischen Kirchgemeinde FrauenfeldPlus am Mittwochabend gewährte Pflegerin Saskia Guler den 59 Stimmberechtigten bereits einen Ausblick auf die zu erwartende Rechnung 2021.

«Wie es aussieht, werden wir das Jahr 2021 wohl mit einem Minus abschliessen, aber viel besser als budgetiert.»

Man werde nahe der Null abschliessen, prognostizierte die Finanzverantwortliche. Das Budget 2021 rechnete bei einem Steuerfuss von 16 Prozenten mit einem Minus von 411'000 Franken.

Höhere Mehrausgaben, aber auch leicht mehr Fiskalertrag

Marcel Berger, Präsident von katholisch FrauenfeldPlus. Bild: Christof Lampart

Das Budget 2022 geht bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 16 Prozenten und einem Aufwand von 6,378 Millionen von einem Defizit von 488'000 Franken aus. Guler betonte, dass auch der Voranschlag 2022 von einer Corona-Unschärfe begleitet werde. Nichtsdestotrotz sei dieses Minus «verkraftbar, weil wir fürs Jahr 2022 sorgfältig und zurückhaltend budgetiert haben». Während die Aufwandseite Mehrausgaben von über 166'000 Franken aufweist (höhere Abschreibungen und höherer Personalaufwand) kann auf der Ertragsseite mit Steuermehreinnahmen von 95'000 Franken gerechnet werden. Der Souverän stimmte mit grossem Mehr bei einer Gegenstimme zu.

Keine Diskussion gab es bei den Abrechnungen für die diversen abgeschlossenen Immobiliensanierungen. Sowohl die Bauabrechnung für die Dach- und Fassadensanierung für das Haus «Zum Hirschen» an der Zürcherstrasse 179 (Kostenvoranschlag 120'000 Franken/Kosten: 149'160 Franken), als auch jene für die Dach- und Fassadensanierung der Kirche St.Franziskus in Hüttwilen (Kostenvoranschlag 130'000 Franken/Kosten: 111'324 Franken) wurden diskussionslos und einstimmig von der Kirchbürgerschaft gutgeheissen.

Die Vorsteherschaft mit Mitarbeitenden der Kirchgemeinde und der Pfarrei. Bild: Christof Lampart

Drei neue «Kirchgemeinderäte» gesucht

Marcel Berger, Präsident der Vorsteherschaft, erklärte, dass bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen für die Kirchenvorsteherschaft am 15. Mai 2022 die drei langjährigen Bisherigen Markus Beerli (Warth-Weiningen), Saskia Guler (Gachnang) und Monika Hess (Herdern) nicht mehr kandidieren. Es gelte also «mindestens zwei, am besten aber drei Nachfolgerinnen und Nachfolger» für das Gremium zu finden, das nach der bevorstehenden Revision der Landeskirchenverfassung neu Kirchgemeinderat heissen wird.