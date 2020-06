Kirche nimmt bei Betreuung von Asylsuchenden im Kanton Thurgau die Zügel in die Hand – bisheriger Experte muss nach 34 Jahren gehen Die Landeskirchen verstärken ihren Einfluss auf die Asylbetreuung im Thurgau. Deshalb müssen langjährige Beteiligte der dafür beauftragten Stiftung Peregrina gehen. Silvan Meile 02.06.2020, 05.00 Uhr

Das Durchgangsheim für Asylsuchende in Frauenfeld. Bild: Susann Basler

Ein Ruck geht durch die Peregrina-Stiftung. Die Institution entstand 1986 aus dem Auftrag der Thurgauer Regierung an die beiden Landeskirchen, für die Unterbringung der ankommenden Asylsuchenden zu sorgen. Nun wird die Stiftung umgekrempelt, weil die Kirchenvertreter mit den Strukturen nicht mehr zufrieden sind.

«Wir sind zu weit weg vom operativen Geschäft», sagt Wilfried Bührer, Präsident des evangelischen Kirchenrates. 15 Jahre war er ehrenamtlich Präsident der Peregrina-Stiftung, bevor er nun dem Präsidenten der katholischen Landeskirche Cyrill Bischof das Amt übergibt. Bührer weiter:

«Wir wollen mehr direkten Einfluss nehmen können, schliesslich tragen wir auch Verantwortung in der Peregrina.»

Evangelischer Kirchenratspräsident Wilfried Bührer. Bild: Donato Caspari

Dafür stand die stiftungseigene Verwaltungskommission im Weg. Sie funktionierte zwischen der Peregrina-Leitung vor Ort und dem Stiftungsrat, dem je zwei Vertreter der Landeskirchen und ein Regierungsrat angehören.

Dass die Kirchenverantwortlichen nicht mehr zufrieden waren, verdeutlichte im Herbst eine Interpellationsantwort in der evangelischen Synode: «Vermutlich werden sich die beiden Landeskirchen entscheiden müssen, entweder sich vermehrt in der Stiftung auf allen Ebenen zu engagieren oder diese Art von Zusammenarbeit mit dem Staat zu beenden.»

Nun haben sie also die Verwaltungskommission aufgehoben. Dadurch muss die Geschäftsleitung künftig dem Stiftungsrat mit seinen Kirchenvertretern direkt Rechenschaft ablegen.

Unverständnis bei einem Betroffenen

Thomas Bachmann hat dafür kein Verständnis. Er kennt das Thurgauer Asylwesen schon lange. 1985 stiess er als Leiter des Durchgangsheims für Asylsuchende in Frauenfeld zur neugegründeten Stiftung Peregrina mit ihren «schlanken aber effizienten Strukturen», wie er sagt. Seit Jahren war Bachmann nun Präsident der vierköpfigen Verwaltungskommission der Stiftung, die jetzt abtreten muss.

Insbesondere für ihn ist das ein bitterer Abgang nach 34 Jahren Engagement in der Stiftung, wofür er zuletzt mit rund 1000 Franken pro Monat entschädigt worden sei. Für ihn haben sich die Strukturen sehr bewährt, weil in der Verwaltungskommission Personen mit viel und langjähriger «Fronterfahrung» die Entscheide getroffen hätten.

Die Kommission fällte Personalentscheide und arbeitete Konzepte, Handbücher sowie Reglemente aus. Durch den Wegfall der Verwaltungskommission gehe sehr viel Know-how verloren. Offenbar kam es aber auch zu Spannungen mit dem Stiftungsrat.

Auch Nichtausreisewillige kommen zur Peregrina

Über die Mitglieder der Verwaltungskommission will sich Bührer nicht äussern. Er blickt nach vorne und sagt, die Peregrina werde durch die Strukturanpassung von einer drei- zu einer zweistufigen Stiftung modernisiert und die strategische von der operativen Ebene klar getrennt. Dadurch könne die Kirche ihre Anliegen genügend und immer rechtzeitig einbringen.

Neu soll der Stiftungspräsident dafür «ein kleines Pensum» erhalten. Und es findet eine Auslegeordnung statt. «Der Stiftungsrat wird für den Übergang eine Organisationsberatung in Anspruch nehmen, um den gewachsenen Anforderungen in Zukunft mit modernen Führungsstrukturen begegnen zu können», heisst es in einer Mitteilung.

Die Aufgaben der bisherigen Verwaltungskommission dürften einerseits auf den Stiftungsrat, anderseits auf die Geschäftsleitung fallen. Bührer sagt:

«Wir werden schauen, was auf welche Seite gehört.»

Die Peregrina-Stiftung hat nach eigenen Angaben seit 1986 rund 12000 Asylsuchende aus 99 Ländern beherbergt. Die Arbeit sei laufend mehr geworden. Das akzentuiert sich derzeit dadurch, dass im Bundesasylzentrum in Kreuzlingen nur noch ausreisepflichtige Personen untergebracht werden. Wenn sie das Land nicht innerhalb von 140 Tagen verlassen, werden sie als Nothilfebezüger den Durchgangsheimen der Peregrina zugewiesen.