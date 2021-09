Kirche Nicht ganz auf Wiedersehen: Der Frauenfelder Pfarrer Jürg Buchegger hat seine letzte Predigt gehalten Nach elf Jahren im Dienst der evangelischen Kirche in Frauenfeld tritt Pfarrer Jürg Buchegger zurück. Bei seiner Verabschiedung spricht er von den Herausforderungen in seinem Beruf. Auch Stadtpräsident Anders Stokholm verabschiedete Buchegger, der in Frauenfeld wohnhaft bleibt. 27.09.2021, 11.35 Uhr

Von links: Pfarrer Samuel Kienast, Dekan Stephan Wohnlich,

Pfarrerin Sandra Leuenberger, Pfarrer Hansruedi Vetsch,

Pfarrer Jürg Buchegger und Kirchenpräsident Heinz Stübi. Bild: PD

Die Evangelische Kirchgemeinde Frauenfeld hat Pfarrer Jürg Buchegger verabschiedet. Seine letzte Predigt trug den Titel «Der pastorale Dienst – der Dienst am göttlichen Wort». Buchegger berichtete, dass er in seiner Zeit als Pfarrer erfuhr, dass die Menschen hohe Erwartungen bezüglich Charakter, Haltung, Zeit und Kompetenzen an Pfarrpersonen stellen. So sei er oft im Spannungsfeld gestanden, Gottes Wort als treuer Haushalter zu predigen – unabhängig vom Urteil der Menschen.

Buchegger sagte in seiner letzten Predigt vom 19. September, dass die treue Verkündigung von Gottes Wort im Dienst des Pfarrers einen hohen Stellenwert habe. Das könne heissen, das Evangelium unverkürzt weiterzugeben und damit auch die Herausforderungen nicht zu verschweigen, mit denen die Menschen konfrontiert seien.

Dankende Worte für den Dienst in der Gemeinde

Pfarrer Jürg Buchegger mit Ehefrau Sylvia. Bild: PD

Heinz Stübi, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, erwähnte in einem Rückblick die Stationen von Buchegger in den Kirchgemeinden Oberuzwil, Zell/Kollbrunn, Fischenthal und Frauenfeld. In der letzten Gemeinde wirkte er zuerst während acht Jahren im Pfarrkreis Kurzdorf, bevor er 2018 mit einem reduzierten Pensum die Heimseelsorge übernahm. Stübi dankte Buchegger und seiner Frau Sylvia für ihren Dienst in der Gemeinde.

Auch Stadtpräsident Anders Stokholm nahm an der Verabschiedung Bucheggers teil. In seiner Rede gab er der Freude Ausdruck, dass das Ehepaar auch nach der Pensionierung in Frauenfeld wohnhaft bleibe und dankte Buchegger für sein Wirken.