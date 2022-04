An der Kirchgemeindeversammlung von evangelisch Diessenhofen haben 40 Stimmberechtigte erfahren, was «Generation Church» ist und was das mit ihrer Kirche zu tun hat. Ein Votant wollte wissen, was die Behörde in Sachen nächtlichem Kirchglockengeläut unternimmt.

Dieter Ritter 01.04.2022, 14.05 Uhr