«Kirche kann lebendig sein»: Der 20-jährige Florian Aeberhardt aus Schlattingen ist der jüngste Kirchenpfleger im Thurgau Der 20-jährige Florian Aeberhardt ist seit Juni Kirchenpfleger der Evangelischen Kirchgemeinde Basadingen-Schlattingen-Willisdorf. Im September hat er zudem ein Theologiestudium an der Universität Zürich aufgenommen. Seit seiner Kindheit möchte er Pfarrer werden. Viola Stäheli 09.10.2020, 16.55 Uhr

Kirchenpfleger Florian Aeberhardt vor der paritätischen Kirche in Basadingen. Bild: Andrea Stalder

«Meiner Meinung nach kann man nicht nur fordern, sondern sollte sich in erster Linie beteiligen», sagt Florian Aeberhardt aus Schlattingen. Aus genau diesem Grund ist er der jüngste Kirchenpfleger im ganzen Thurgau und drückt mit seinen 20 Jahren den Altersdurchschnitt der restlichen Kirchenvorsteherschaft der Evangelischen Kirchengemeinde Basadingen-Schlattingen-Willisdorf. Er sagt:

«Ich habe vor einiger Zeit gesehen, dass das Amt des Kirchenpflegers frei wird, und habe mich für die Wahl zur Verfügung gestellt, weil ich gerne in der Kirchgemeinde mitwirken wollte.»

Und tatsächlich wählte ihn die Gemeinde und betraute ihn somit mit den Finanzen – dem Aufgabenbereich eines Kirchenpflegers.

Amt des Kirchenpflegers «Der Kirchenpfleger ist eigentlich für alles zuständig, was mit Zahlen zu tun hat», sagt Florian Aeberhardt. Konkret sind das die Finanzen und das Personalwesen der Kirchengemeinde. Aeberhardt muss zum Beispiel den Überblick über die Löhne behalten, Personal erfassen, Budgets erstellen und den Jahresabschluss rechnen. Der Kirchenpfleger gehört zur Kirchenvorsteherschaft. Diese setzt sich in der Kirchgemeinde evangelischen Basadingen-Schlattingen-Willisdorf aus folgenden Ämtern zusammen: Pfarramt, Präsident, Aktuariat und Seniorenarbeit, Liegenschaften und Wald, Kinder und Jugend, Diakonie und Soziales sowie das besagte Pflegeramt. (vst)

Seit Juni wirkt Aeberhardt nun in der Kirchenvorsteherschaft mit. «Ich mache gerade alles zum ersten Mal. Was mir bisher besonders gefällt, sind die monatlichen Sitzungen, bei der jeder über seinen Aufgabenbereich informiert und gemeinsame Beschlüsse gefasst werden», sagt Aeberhardt. Was sich allerdings als umständlich herausgestellt hätte, seien die vielen Rücksprachen, die immer gemacht werden müssten – die aber natürlich ihre Legitimität hätten.

«Diese Freiwilligenarbeit ist zeitintensiv. Nicht nur wegen der eigentlichen Aufgaben des Kirchenpflegers, sondern auch, weil man an Anlässen mithilft», sagt der 20-Jährige. Das sieht er als einer der Gründe an, warum so wenig junge Leute in den Kirchgemeinden mitwirken. Er fügt hinzu:

«Ausserdem gilt die Kirche als altmodisch. Das Bild von verstaubten Kirchbänken ist sehr präsent.»

Aber die Kirche könne lebendig sein und durchaus ein Ort, zu dem man hingehen dürfe und nicht müsse.

Seine Zukunft soll in der Kirche liegen

«Ich glaube an Gott, und für mich ist die Kirche der Ort der Glaubensgemeinschaft, wo alle zusammenkommen und sich austauschen», sagt Aeberhardt. Deshalb sieht er auch seine Zukunft in der Kirche: Seit seiner Kindheit, die er auf einem Bauernhof verbracht hat, möchte er Pfarrer werden.

Mitte September ist er diesem Ziel wieder einen Schritt nähergekommen: Er hat mit seinem Theologiestudium an der Universität Zürich begonnen. Zuvor absolvierte er die Matura an der Kantonsschule Frauenfeld und leistete Zivildienst in der Evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld im Bereich Kinder und Jugend.

«Derzeit habe ich an der Universität etwa eine Einführung ins Alte und Neue Testament, Hebräisch, Altgriechisch, Dogmatik und auch Kirchengeschichte», sagt Aeberhardt. Seine Lieblingsvorlesung ist allerdings über Eschatologie, der Lehre der letzten Dinge.

«Es ist spannend zu sehen, wie sich diese Vorstellung im Laufe der Zeit verändert hat. Im Alten Testament wurde das Ende früh erwartet, aber es ist nichts passiert – weshalb es zu einem Umdenken gekommen ist.»

Aeberhardt ist aber nicht nur Kirchenpfleger und Student, sondern auch einmal wöchentlich Unihockeytrainer im UHC Wyland. Zudem besucht und leitet er Kleingruppen: Bei diesen treffen sich zwei bis fünf Personen, die sich miteinander über Gott und die Welt austauschen – mit Schwerpunkt auf ersterem. Langweilig wird dem 20-Jährigen bestimmt nicht.