Porträt Sie kommt aus dem Thurgau und ist 26 Jahre alt: In Felben-Wellhausen predigt ab Herbst die jüngste Pfarrerin der Schweiz Grosse Vorfreude aufs Pfarramt: Die jüngste Pfarrerin der Schweiz ist mit ihrem Mann ins Pfarrhaus in Felben-Wellhausen eingezogen. Am

1. September wird Nathanja Baumer-Schuppli ihr neues Amt antreten. Claudia Koch 28.06.2021, 11.25 Uhr

Nathanja Baumer-Schuppli in der Kirche von Felben-Wellhausen. Bild: Arthur Gamsa

Schon mit 16 wusste Nathanja Baumer, damals noch Schuppli, dass sie Pfarrerin werden wollte. Als Kantischülerin verbrachte sie einige Tage im Kloster Glattburg bei Oberbüren. «Während des Gebets hatte ich die Eingebung, dass ich Pfarrerin werden sollte», erzählt Baumer-Schuppli. Sie stammt aus einer gläubigen Familie in der Nähe von Weinfelden und ist schon immer stark mit dem Glauben verbunden gewesen.

Sie erzählte zunächst niemanden etwas von ihrem Berufungserlebnis. Der Gedanke liess sie aber nicht mehr los und nach anderthalb Jahren gestand sie sich ein: Das ist mein Weg. Die Eltern reagierten am wenigsten überrascht auf ihren Berufswunsch. Andere fragten schon nach dem Warum.

Herzlich willkommen geheissen

Das Warum liegt bei Nathanja Baumer-Schuppli auf der Hand. Einerseits möchte sie die christliche Botschaft verkünden. Andererseits liebt sie Menschen und freut sich deshalb sehr darauf, möglichst bald ins Pfarramt eintreten zu können. Nach der Kantonsschule in Kreuzlingen sammelte sie ein Jahr lang Erfahrung mit unterschiedlichsten Menschen in einer amerikanischen Bibelschule, bevor sie ihr fünfjähriges Theologiestudium in Zürich und Edinburgh antrat. Dass sie jetzt mit 26 Jahren bereits Pfarrerin ist, grenzt fast an ein Wunder. Baumer-Schuppli sagt dazu:

«Mir fällt das Lernen leicht und alles lief glatt, auch das letzte Studienjahr in Edinburgh. Ich glaube deshalb, dass auch Gott seine Hand im Spiel hatte.»

Nathanja Baumer-Schuppli, 26-jährige Pfarrerin in Felben-Wellhausen. Bild: Arthur Gamsa

Ende Juli schliesst sie ihr Lernvikariat in der evangelischen Kirchgemeinde Berg ab und ab dem 1. September startet sie offiziell in Felben-Wellhausen. Das Pfarrhaus konnte sie mit ihrem Mann Fabian wegen der Vakanz schon beziehen. Dieses Haus mit dem grosszügigen Garten sei ein Geschenk, sagt sie lachend.

Mit der Kirchgemeinde und der Kirchenvorsteherschaft konnte sie bereits bei einem Vorstellungsgottesdienst und bei ihrer Wahl erste Kontakte knüpfen. «Ich fühlte mich sofort herzlich willkommen, gerade auch, weil ich so jung bin», sagt sie. Ihr gefällt besonders, dass sowohl die Kirchenvorsteherschaft wie auch die Kirchgemeinde offen sind für Neues. Darunter versteht sie beispielsweise die Durchführung eines Glaubenskurses, moderne Lieder und Musik, zeitgerechte Angebote für Kinder und Jugendliche.

Das vorleben, was sie predigt

Ihre Stärken sieht sie im Umgang mit Menschen jeden Alters und in jeder Situation. Baumer-Schuppli sagt dazu: «Ich darf Menschen in ihren schönsten, aber auch schwierigsten Momenten begleiten.» Die Vermittlung des Glaubens ist für sie ein grosses Privileg, das sie freudig und fröhlich nutzen möchte.

Doch wie will sie mit dem Glauben auch junge Menschen erreichen? Dafür braucht es ihrer Meinung nach attraktive und lebensnahe Angebote, die Freude und Spass machen. Zudem will sie das vorleben, was sie predigt, um Authentizität zu schaffen. Ihr Ziel ist es, den Lebensweg gemeinsam zu gehen, den Leuten Raum zu geben, um gemeinsam die Bibel zu entdecken. Ob es etwas gibt, für das sich die motivierte und lebhafte Pfarrerin nicht begeistern kann? Darauf antwortet sie: «Langwierige Sitzungen, da werde ich ungeduldig.»