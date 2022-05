Kirche Doppelnutzung einiger Räume erweitert das Kirchgemeindehaus im «Suure Winkel» von Evangelisch Frauenfeld Nebst einer positiven Jahresrechnung 2021 präsentierte die evangelische Kirchgemeinde Frauenfeld die Pläne zur Innensanierung des Kirchgemeindehauses. Claudia Koch 04.05.2022, 11.30 Uhr

Die Stimmberechtigten genehmigen einstimmig den Jahresbericht des Präsidenten. Bild: Claudia Koch

Erstmals konnten die 52 anwesenden Stimmberechtigten einen Blick auf die Pläne der Innensanierung aller Stockwerke des in die Jahre gekommenen Kirchgemeindehauses im «Suure Winkel» werfen. «Das Kirchgemeindehaus ist gut brauchbar, aber es steht eine umfassende Unterhaltssanierung an, gerade in Bezug auf den Brandschutz und die Fluchtwege», sagte Stephan Winkler, Präsident der Spezialbaukommission der evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld. Ausserdem sei der vorhandene Platz begrenzt, führte Winkler am Montagabend weiter aus. Deshalb werden gewisse Räume für eine Doppelnutzung konzipiert, was mehr Möglichkeiten für verschiedene Gruppierungen bietet.