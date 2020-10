Kinderpornografie: Portugiese aus dem Hinterthurgau wird verurteilt, schrammt aber am Landesverweis vorbei

Das Video wurde offenbar aus Amerika in die Schweiz geschickt. In den USA gibt es eine nichtstaatliche Stiftung, welche Fälle von Kinderpornografie verfolgt. Diese Stiftung hat bemerkt, dass das Video an einen Schweizer Telefonkunden ging und informierte deshalb die Schweizer Behörden. Diese gingen dem Hinweis nach und zeigten den Portugiesen an.