Kinderporno-Prozess: Frauenfelder Gericht lässt Deal zwischen Staatsanwältin und Verteidiger platzen Indische Richter sprachen ihn 2003 schuldig: Nun muss sich ein 79-Jähriger, der im Thurgau lebt, für Sex-Shows mit Kindern erneut in Frauenfeld verantworten. Ida Sandl 25.08.2020, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bezirksgericht Frauenfeld an der Zürcherstrasse. Reto Martin

Es ist ein ungewöhnlicher Fall, der am Bezirksgericht Frauenfeld am Dienstag verhandelt wurde und es ist ein merkwürdiger Beschuldigter. Ein Rentner, 79 Jahre alt, der im Thurgau lebt. Mit zwei Stöcken betritt er den Gerichtssaal. Auf die Fragen der vorsitzenden Richterin antwortet er knapp und bestimmt. Sexuelle Handlung mit Kindern und Pornografie werden ihm vorgeworfen. Über einen Zeitraum von sechs bis acht Jahren hat er regelmässig Videos oder Livestreams in Auftrag gegeben, in denen Kinder nackt und bei sexuellen Handlungen zu sehen waren.

Er gab genaue Anweisungen, was er sehen wollte

Die Kinder leben auf den Philippinen. Der Kontakt kam via Internet mit den Müttern oder nahen Verwandten zu Stande. Während der Livestreams – der Beschuldigte spricht von Shows – gab er genaue Anweisungen, was er sehen wollte. Dafür überwies er Beträge zwischen 10 und 70 Franken. Besondere Aktivitäten wurden speziell gewürdigt. Die Kinder sollten zu nichts gezwungen werden. Die sexuellen Handlungen sollten wie ein Spiel ablaufen, mit Schokolade.

«Die Show soll allen Beteiligen

Spass machen.»

Der Beschuldigte gibt die Taten zu. Staatsanwältin und Verteidiger haben sich im Vorfeld des Prozesses auf eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten geeinigt. Der Mann müsste also nicht ins Gefängnis, hätte aber die Auflage einer Probezeit von zwei Jahren, und müsste eine Busse von 2000 Franken bezahlen. Aus Sicht des Gerichts eine «sehr tiefe Strafe». Es liess das abgekürzte Verfahren platzen und schickt die Akten zurück an die Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte muss nochmals in einem ordentlichen Prozess antreten.

Im Jahr 2000 in einem Hotel in Mumbai verhaftet

Ungewöhnlich ist der Fall vor allem wegen seiner Vorgeschichte. Der Beschuldigte wurde im Jahr 2000 in einem Hotel in Mumbai verhaftet. Er und seine Frau sollen Sex-Videos mit Strassenkindern gedreht haben, wie unsere Zeitung berichtete. Das Ehepaar soll auch Sex mit den Kindern gehabt haben. Ein indisches Gericht verurteilte beide zu sieben Jahren Freiheitsstrafe. Sie legten Berufung ein und wurden gegen Kaution auf freien Fuss gesetzt. Das nützten sie, um in die Schweiz zu fliehen. Zur Berufungsverhandlung kam es nicht.

Seitdem existiert bei Interpol ein internationaler Strafbefehl für den Mann und die Frau. Die Staatsanwaltschaft von Zug, dem damaligen Wohnort des Paares, eröffnete zwar ein Parallelverfahren. Aber auch das ist sistiert. Der Grund: Das Schweizer Rechtshilfegesuch wurde von Indien nicht beantwortet. Es fehlten also die Beweise. Das bringt die Staatsanwältin ins Dilemma. Der Inhalt des internationalen Haftbefehls dürfe nicht in einem anderen Verfahren gegen den Beschuldigten verwendet werden. Ein rechtskräftiges Urteil gebe es nicht und die Medienberichte gelten nicht als gesicherte Beweise. Die Staatsanwältin sagt:

«Faktisch ist der Beschuldigte nicht vorbestraft. Er gilt somit als Ersttäter.»

Das Frauenfelder Gericht lässt das Vorleben des Mannes nicht völlig ausser Acht. Sein Schweizer Strafregisterauszug sei zwar blank, doch es existiere immerhin ein erstinstanzliches Urteil in Indien. Der Berufungsverhandlung habe sich das Paar dann durch Flucht entzogen.

Nichts von Reue oder Einsicht gespürt

Aber auch ohne die indische Vergangenheit könne das Gericht keine gute Prognose ausstellen, begründet die vorsitzende Richterin den Entscheid. Sie habe nichts von Reue gehört. Zum Beschuldigten sagt sie: «Das Unrecht der Taten erkennen Sie nicht.» Es seien auch keine Vorkehrungen wie eine Therapie angeordnet worden, um Rückfälle zu verhindern. Belastend sei die lange Dauer der Straftaten. Es fehle ein stabilisierendes Umfeld, da die Ehefrau als Mittäterin ebenfalls in Indien verurteilt worden sei. Andere Kontakte gebe es wenige.

In seiner Freizeit beschäftigt sich der Beschuldigte übrigens mit Astrophysik. Er sagt:

«Ich denke darüber nach, wie andere denken.»