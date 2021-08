In Frauenfeld öffnet das erste öffentliche Stillzimmer im Thurgau

Kinderbetreuung Hell und Pastell mitten im Brachland: In Frauenfeld öffnet das erste öffentliche Stillzimmer im Kanton Thurgau Hinter dem Angebot, das im Thurgau einmalig ist, steht die Familie-Larsson-Rosenquist-Stiftung, die sich die Förderung des Stillens und der Muttermilch auf die Fahnen geschrieben hat. Das Stillzimmer befindet sich im alten Postgebäude im Stadtzentrum. Ab Montag, 16. August, ist es immer werktags zu den Bürozeiten der Stiftung geöffnet. Mathias Frei 07.08.2021, 04.20 Uhr

Ein Blick ins erste öffentliche Stillzimmer im Kanton Thurgau. Bild: Reto Martin

Es ist so eine Sache mit dem Stillen. Zwar ist es in der Öffentlichkeit erlaubt, als Mutter seinem Kind die Brust zu geben. Aber will man das auch – und damit Blicke auf einen ziehen? Öffentliche Stillzimmer, wo man etwas für sich ist, in privater Atmosphäre stillen oder Milch abpumpen kann, sind in der Schweiz immer noch rar gesät.

Seit Dezember 2019 gibt es zum Beispiel im Bundeshaus ein Stillzimmer. Und der Thurgauer Grosse Rat will an seinen Tagungsorten in Frauenfeld und Weinfelden ebenfalls ein Zimmer temporär umfunktionieren – sobald man wieder in den beiden Rathaussälen zusammenkommt und nicht mehr pandemiebedingt in der Festhalle Rüegerholz in Frauenfeld. Diese Angebote sind aber Parlamentarierinnen vorbehalten. Im Thurgau gibt es mit Ausnahme der halböffentlichen Stillzimmer auf den Wochenbettstationen der beiden Kantonsspitäler keine derartigen Angebote. Was explizit stillfreundliche Orte betrifft, ist der Thurgau gemäss www.mamamap.ch Brachland. Das ändert sich zumindest in Frauenfeld mit dem baldigen Schulbeginn. Ab Montag, 16. August, ist im ersten Stock der ehemaligen Hauptpost mitten in der Stadt ein öffentliches Stillzimmer in Betrieb.

Für alle Fälle gibt es Windeln und Feuchttüechli

Katharina Lichtner, Geschäftsführerin der Larsson-Rosenquist-Stiftung. Bild: Reto Martin

Hell ist die Räumlichkeit, Pastellgrün dominiert. So würde man es sich daheim auch einrichten. Ein bequemer Sessel und ein Hocker für die Beine, daneben ein Wickeltisch mit Mobilée. Für die älteren Geschwister hat's Büechli und Malzeugs, von der Wand lachen ein Igeli und ein Füchsli. Für alle Fälle gibt es Feucht-Desinfektionstücher und Windeln. Zum WC sind es draussen nur ein paar Schritte. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Stillkissen. Das wird erst kommende Woche geliefert. Katharina Lichtner sagt:

«Das ist ein Modell-Stillzimmer.»

Sie ist Geschäftsführerin der Familie-Larsson-Rosenquist-Stiftung, einer Institution, die seit Mitte 2019 in Frauenfeld daheim ist, eben in der alten Hauptpost. Die 2013 in Zug gegründete Stiftung hat sich die weltweite Förderung des Stillens und der Muttermilch auf die Fahnen geschrieben. Das Stillzimmer liegt grad neben den Stiftungsbüros, hat aber einen separaten Eingang und ist auch mit dem Kinderwagen bequem über einen Lift (Eingang Restaurant Molino) zu erreichen. Der Raum ist werktags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Diese Zeiten können die Stiftung garantieren, sagt Lichtner. Es sei aber nicht unüblich, dass das Büro schon vor 9 und auch nach 16 Uhr besetzt sei.

Der Wickeltisch im Stillzimmer. Bild: Reto Martin

«Dann kann man als Mutter einfach schnell bei uns klopfen, und wenn jemand im Büro ist, schliessen wir das Stillzimmer auf.»

Es braucht keine Voranmeldung oder Registrierung vor Ort. Die Benutzung ist kostenlos. Das Stillzimmer wird von der Stiftung betrieben, Mitarbeitende kontrollieren regelmässig Ordnung und Hygiene. Bei der Einrichtung habe man sich an anerkannten Standards von Stillförderung Schweiz sowie Unicef orientiert und sei auch von lokalen Fachleuten, etwa der Mütter- und Väterberatung von Perspektive Thurgau sowie von Hebammen und Stillberaterinnen, unterstützt worden, sagt die Stiftungsgeschäftsführerin. Die Nutzung des Zimmers wird evaluiert, auch direkt bei den Nutzerinnen. Bei Interesse stelle die Stiftung das Betriebskonzept Unternehmen oder öffentlichen Körperschaften zur Verfügung, sagt Lichtner.

Bis zum 1. Geburtstag bezahlte Arbeitszeit Das Schweizer Arbeitsgesetz und die entsprechenden Verordnungen äussern sich explizit zu stillenden Frauen am Arbeitsplatz. Bis zum 1. Geburtstag des Kindes gilt die Stillpause als bezahlte Arbeitszeit. Als berufstätige Mutter darf man also während der Arbeit stillen oder Milch abpumpen. Der Arbeitgeber muss einen dafür geeigneten Raum anbieten. Auch ein Kühlschrank für die Lagerung der Muttermilch muss vorhanden sein. Bei einer täglichen Arbeitszeit von bis zu vier Stunden dürfen die Stillpausen mindestens 30 Minuten betragen, ab vier Stunden sind es mindestens 60 Minuten. Wer mehr als sieben Stunden pro Tag arbeitet, darf mindestens 90 Minuten beziehen. Diese Stillzeit kann an der Arbeitsstelle bezogen werden oder auch ausserhalb des Betriebs. (ma)

Auch Väter, die ihr Kind füttern wollen, sind willkommen

Die Idee eines Stillzimmer wurde schon beim Umzug nach Frauenfeld geboren. Die Pandemie verzögerte aber das Projekt. Es soll das bestehende Angebot für stillende Mütter in Frauenfeld ergänzen. Lichtner sagt:

«Wenn Mütter unterwegs ihr Kinder stillen oder füttern wollen, ist das immer noch mit einigen Schwierigkeiten betreffend Örtlichkeit und Logistik verbunden.»

Hier wolle man mit dem Stillzimmer an zentraler Lage einen Betrag leisten. Die Räumlichkeit könne grundsätzlich auch von zwei Müttern gleichzeitig genutzt werden. Wer zuerst da war, muss aber damit einverstanden sein. Zudem seien auch Väter willkommen, die ihr Kind füttern wollten.

Barbara Dätwyler Weber, Stadträtin und Departementsvorsteherin Gesellschaft und Soziales. Bild: Tobia Garcia

Stadträtin Barbara Dätwyler Weber (Departement Gesellschaft und Soziales) ist hocherfreut über diese neue Initiative auf privater Basis. «Das ist eine tolle Idee, die hoffentlich auch genutzt wird.» Wie sie weiss, soll das temporäre Stillzimmer während der Kantonsratssitzungen im Frauenfelder Rathaus in einem Nebenraum des Kufsteinzimmers eingerichtet werden. Dies ist ebenerdig und vom Saal per Lift erreichbar. Die stillende Mutter kann die Ratsdebatte per Livestream mitverfolgen. Für Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung gibt es aktuell noch kein Stillzimmer. Ein Problem dabei ist laut der Stadträtin die dezentrale, also über die ganze Innenstadt verteilte Verwaltung.

www.stillzimmer-frauenfeld.ch und www.larsson-rosenquist.org