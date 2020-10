Kinder und Jugendliche aus Uesslingen-Buch und Warth-Weiningen begeben sich auf die von Prophet Elija 40 Kinder und Jugendliche nahmen diese Woche in Uesslingen am Ferienangebot der evangelischen Kirche teil. Evi Biedermann 16.10.2020, 16.30 Uhr

Beeindruckendes Bühnenbild: Feuer und Rauch sind während einer Probe in der Kirche Teil der Aufführung. Bild: Evi Biedermann

Vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse: In diesen Altersstufen haben diese Woche in Uesslingen 40 Kinder am ganztägigen Angebot der evangelischen Kirchgemeinden Uesslingen und Warth-Weinigen teilgenommen.