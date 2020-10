Kinder und Jugendliche aus Uesslingen-Buch und Warth-Weiningen begeben sich auf die Spur von Prophet Elija 40 Kinder und Jugendliche nahmen diese Woche in Uesslingen am Ferienangebot der evangelischen Kirche teil. Evi Biedermann 16.10.2020, 16.30 Uhr

Beeindruckendes Bühnenbild: Feuer und Rauch sind während einer Probe in der Kirche Teil der Aufführung. Bild: Evi Biedermann

Vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse: In diesen Altersstufen haben diese Woche in Uesslingen 40 Kinder am ganztägigen Angebot der evangelischen Kirchgemeinden Uesslingen und Warth-Weinigen teilgenommen.