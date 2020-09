Glosse Alkohol und andere Drogen sind auf dem Eschliker Kinderspielplatz unerwünscht Südsicht auf Verbote und andere Retourkutschen in Eschlikon. Olaf Kühne 17.09.2020, 04.10 Uhr

Olaf Kühne (Bild: Peter Pfistner)

In Eschlikon hängt der Haussegen schief. Also nicht in ganz Eschlikon. Aber an ziemlich prominenter Stelle. Gemeinderat und Schulbehörde haben sich nicht mehr lieb. Das sagen sie natürlich nicht so. Vielmehr arbeite man in relevanten Fragen gut zusammen. Sagen sie. Den Haussegen aus dem Lot gebracht hat die Schulbehörde. Sagt der Gemeinderat.