Kesswiler Ortsplanung: Bétrisey fühlt sich bestätigt

Kesswil Bétrisey fühlt sich bestätigt: Departement genehmigt umstrittene Ortsplanrevision mit Vorbehalten Gemeindepräsident Rolf Steiger zeigt sich zufrieden, abgesehen von «ein paar bitteren Punkten». GP-Kantonsrätin und Raumplanerin Karin Bétrisey meint: «Inhaltlich habe ich in allen Punkten Recht erhalten.» Thomas Wunderlin 10.06.2021, 17.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gärtnerei Roth in Kesswil: Das Baudepartement lehnt die Umzonung einer Parzellen oberhalb der Kantonsstrasse ab. Archiv

Unter dem Namen RosenRoth ist die Kesswiler Gärtnerei bekannt geworden. Noch immer sind Rosen wichtig für die Roth Pflanzen AG. Gezogen werden die dornigen Schönheiten heute in Kunststoffbehältern, genannt Container.

Da die Gärtnerei weitere Flächen damit belegen möchte, teilte der Gemeinderat bei der Ortsplanrevision zwei Parzellen entlang der Kantonsstrasse um: Innerhalb der Landwirtschaftszone sollten sie in eine Zone für besondere Nutzung kommen.



Das Department für Bau und Umwelt (DBU) lehnt die Umteilung der Parzelle südlich der Kantonsstrasse ab. Damit würde in die «offene Landschaftskammer zwischen Uttwil und Kesswil eingegriffen», heisst es im Entscheid vom 31. Mai. Die Fruchtfolgeflächen würden um zwei Hektaren reduziert, was ohne Kompensation nicht gehe.

Departement kritisierte Absicht der Gemeinde schon zweimal

Es sei «nicht nachvollziehbar», meint das DBU, weshalb ein Teil der Containerpflanzung auf dieser Parzelle stattfinden soll. Die Gemeinde habe die Änderung mit der bestehenden, teilweise rechtswidrigen bodenunabhängigen Nutzung begründet. Das Departement habe sie schon in den beiden Vorprüfungen abgelehnt.

Im Prüfbericht 2016 sei dazu bemerkt worden, dass sich Nutzungen – insbesondere rechtswidriger Art – «grundsätzlich dem Zonenplan anzupassen haben und nicht umgekehrt».



Raumplanerin Bétrisey: «Habe Einzonungen völlig zu recht kritisiert»



Die abgelehnte Umzonung bei der Roth Pflanzen AG ist einer von mehreren Vorbehalten des DBU gegenüber der Ortsplanrevision, die an der Kesswiler Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2019 angenommen worden war.

Die Kesswiler GP-Kantonsrätin Karin Bétrisey hatte die Revision damals vehement und mit drastischen Worten kritisiert. Sie fühlt sich nun bestätigt. «Inhaltlich habe ich in allen Punkten Recht erhalten», kommentiert sie per Mail:

Karin Bétrisey, GP-Kantonsrätin und Raumplanerin. Urs Bucher

«Ein wahrer Hammerschlag für die Gemeinde.»

Sie habe als Fachfrau die unrechtmässigen Einzonungen «völlig zu recht» kritisiert: «Zudem muss uns die Gemeinde Kesswil eine hohe Summe an Parteientschädigung entrichten, was in einem solchen Fall völlig unüblich ist.»

Dieser Anspruch bestehe nur, wenn die Vorinstanz «offensichtlich und in schwerer Weise» wesentliche Rechtssätze verletzt habe. Somit habe sie das Vorgehen des Gemeinderats ebenfalls zu Recht gerügt, meint Bétrisey:

«Ich hätte es auch nie nötig gehabt, mich ausfällig zu äussern, denn ich hatte sachliche Argumente.»

Das DBU verweigert auch Umteilungen von Landwirtschafts- in Bauland in den Gebieten Hinterwiese und Schlossgarten von insgesamt 7300 Quadratmetern. Da die bestehende Bauzone schon jetzt zu gross ist, müssten weitere Einzonungen kompensiert werden.

Der Gemeinderat wollte dafür eine Fläche von 6100 Quadratmetern des Beerenbetriebs Knup von der Wohn- und Gewerbezone in die neue Spezialzone «Produktion und Handel mit Nahrungsmitteln» umzonen. Das DBU akzeptiert diese Kompensation nicht, «da es sich dabei um eine Umzonung und nicht um eine Auszonung handelt», so die lakonische Begründung.

Grundstück des früheren Gemeindepräsidenten wird eingezont

Auch wird Kesswil angewiesen, sämtliche Bauzonen am Seeufer zu bereinigen, sodass sie nicht mehr ins Hochwasserprofil ragen.

Genehmigt wurde die Einzonung eines Grundstücks des früheren Gemeindepräsidenten Kurt Henauer, die von Bétrisey ebenfalls angeprangert wurde.

Es gehe darum, eine Scheune umnutzen zu können, sagt Henauer. Er wolle Saisonarbeiter darin unterbringen können. Bei der Planung sei er in den Ausstand getreten. Die übrigen Änderungen seien «Peanuts», abgesehen von einem Punkt:

«Roth wird abgewürgt.»

Auch der jetzige Gemeindepräsident, Rolf Steiger, wertet den Entscheid des DBU «grundsätzlich als Erfolg». Die Ortsplanung sei genehmigt worden:

Rolf Steiger, Gemeindepräsident von Kesswil. PD

«Die Gemeinde hat eine gute Arbeit

geleistet.»

Es befremde ihn, dass sich Karin Bétrisey vom DBU-Entscheid bestätigt fühle. Steiger räumt aber ein: «Ein paar Punkte sind bitter.» Bezüglich des Neins zu Umzonung bei der Gärtnerei Roth «machen wir uns Überlegungen, ob wir es akzeptieren».

DBU-Vorsteherin Carmen Haag kommentiert den Entscheid nicht. Alle Überlegungen, die dazu geführt hätten, seien darin enthalten.