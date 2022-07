Kesswil Erste Paddelversuche am Hafenfest: Kesswil vergnügte sich am und auf dem Wasser Am Samstag lud die Kesswiler Seglervereinigung Gross und Klein zum sportlichen und geselligen Verweilen ein. Wegen Flaute blieben die Segelboote im Hafen bleiben. Eine gute Gelegenheit, mal etwas anderes als das Segeln auszuprobieren. Christof Lampart Jetzt kommentieren 03.07.2022, 16.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die jungen Gäste am Fest nützen die Gelegenheit, einmal das Standup-Paddeln auszuprobieren. Bilder: Christof Lampart

«200 bis 300 Leute dürften es gewesen sein», schätzte Christof Nater von der organisierenden Kesswiler Seglervereinigung (KSV) am Ende des Festes zufrieden. Sicherlich dürfte auch das hochsommerliche Prachtwetter durchaus das Seinige dazu beigetragen haben, dass sich schon am frühen Nachmittag die Ersten gemütlich am Hafen niederliessen.

Das OK wollte für jedes Alter ein attraktives Programm bieten. Die Besucherzahlen bestätigten, dass es gelungen ist.

Während die meisten der ­älteren Semester erst gegen Abend in Scharen kamen, bot der Nachmittag all jenen ein Programm, die sich gerne sportlich betätigten. «Wir haben praktisch für jedes Alter ein attraktives Programm ausgearbeitet. Wer will, kann sich heute gegen eine geringe Gebühr im Stand-up-Paddeln, beim Wakeboarden, im Wasserski- oder dem Bananenfahren versuchen», sagt Hafenfest-OK-Präsidentin Susanne Thoma.

Wegen Flaute bleiben die Segelboote im Hafen

Und tatsächlich nutzen viele Junge und auch einige Erwachsene die Möglichkeit, um bei Windstille mal etwas anderes als das Segeln auszuprobieren. «Wir wollen mit solchen Aktivitäten auch Leute ansprechen, die bis anhin noch nicht viel mit der KSV zu tun gehabt haben – sowohl vom Dorf als auch auswärts», sagt Thoma. Klar hätte man an diesem Nachmittag auch neugierigen Landratten gerne die Schönheit des Segelsports vermittelt, aber wegen der Flaute blieben die Boote für einmal im Hafen.

Die Gäste des Hafenfests verpflegen sich im Festzelt. Glaces schmecken an diesem warmen Tag besonders gut.

Apropos Segeln: Junge, die gerne einmal ein paar Eindrücke über den Segelsport gewinnen möchten, können sich über die Vereinswebseite für einen Schnupperkurs anmelden, der am 17. August beginnt.

Ein anderes neues Angebot richtet sich eher an ältere, romantische Naturen – und zeigt, dass die KSV-Mitglieder durchaus dazu neigen, für sich und ­andere die gemütlichen Seiten des Wassersports auszukosten. «Wir bieten neu auch Taxifahren mit einem Segel- oder Motorboot an. Wer möchte, kann also beispielsweise einen Ausflug zu einem Essen buchen, wobei unterwegs ein Apéro mitten auf dem See zum Beispiel mit einem kalten Plättli und einem kühlen Weisswein genossen werden kann», sagt Thoma.

Das Leben auf dem weiten See geniessen

Am Hafenfest fand sich zwar noch niemand, der auf dieses Angebot zurückgreifen wollte, doch Susanne Thoma ist zuversichtlich, dass diese Idee zünden könnte. «Die Leute wollen doch das Leben wieder geniessen und die Feste feiern, wie sie fallen. Was wir ja auch heute ganz gut hier sehen können. Und da ist eine Bootsfahrt sicherlich nicht das Schlechteste», so Thoma.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen