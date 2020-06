Kessler reicht wegen neuen Videos zweite Strafanzeige gegen Herrenhofer Schafhalter ein – Veterinäramt stellt bei Kontrolle keine Mängel fest Tierschützer Erwin Kessler veröffentlicht Aufnahmen von vernachlässigten Schafen, die in einem Schafstall in Herrenhof entstanden sein sollen. Er reicht deshalb nun bereits die zweite Strafanzeige wegen Tierquälerei gegen den Züchter ein. Das Veterinäramt stellte bei vier unangemeldeten Kontrollen seit Oktober 2018 nie tierschutzrechtliche Mängel fest. Larissa Flammer 12.06.2020, 05.10 Uhr

Tierschützer Erwin Kessler bei einer Demonstration in Frauenfeld am 16.August 2017. Bild: Christian Merz/Keystone

Verdreckte Schafe und Lämmer, ein Tier mit blutigem Maul, ein Schaf, das offenbar nicht mehr aufstehen kann und eines, das sich liegend hin und her wirft. 14 Videoaufnahmen hat Tierschützer Erwin Kessler zusammen mit einer vom Mittwoch datierten Strafanzeige bei der Kreuzlinger Staatsanwaltschaft eingereicht.

Es handelt sich um die zweite Anzeige von Kessler gegen einen Schafhalter aus Herrenhof wegen Tierquälerei. Die erste Anzeige stammt vom Oktober 2018. Damals war der Grund ein Video, das den Tierhalter beim groben Umgang mit den Schafen zeigte.

Das Verfahren wegen der ersten Anzeige ruht, bis geklärt ist, ob das Video als Beweis zulässig ist. Das Bezirksgericht urteilte: Nein. Der Nachbar, der das Video aus über 100 Metern Entfernung durch die Scheiben des Stalls gemacht hatte, verletzte dadurch den Privatbereich des Tierhalters. Diesen Dienstag war die Berufungsverhandlung vor Obergericht, an der Kessler die neuen Videos vorführte.

Beschuldigter Tierhalter will sich nicht öffentlich äussern

Die neuen Aufnahmen entstanden in der Nacht in einem Schafstall – laut Kessler in jenem Stall in Herrenhof. Eine ihm gut bekannte Tierschützergruppe habe die Videos an verschiedenen Tagen im Januar und Februar dieses Jahres gemacht. Kessler hat sie im Internet veröffentlicht. Die Urheber bleiben anonym, «damit nicht wieder diese anstatt des Tierquälers strafverfolgt werden», schreibt er in der Strafanzeige.

Dort heisst es weiter, dass fast alle gefilmten Tiere abgemagert, viele krank oder verletzt, manche am Sterben seien. Kessler verweist in dem Schreiben auf den Tierarzt seines Vereins gegen Tierfabriken, der sich die Aufnahmen angesehen hat. Der beschuldigte Tierhalter will sich auf Anfrage nicht öffentlich äussern.

Vier unangemeldete Kontrollen – ohne Mängel

Das Veterinäramt hat am Mittwoch von Amtes wegen eine unangemeldete Kontrolle auf dem Betrieb in Herrenhof durchgeführt, nachdem es aus den Medien von den angeblichen Missständen erfahren hat. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf den qualitativen Tierschutz sowie die tiermedizinische Versorgung der Schafe gelegt. Robert Hess teilt auf Anfrage mit:

«Die Kontrolle ergab keine tierschutzrechtlichen Mängel, die ein behördliches Einschreiten nötig gemacht hätten.»

Er leitet das Veterinäramt ad interim. Nach der unangemeldeten Kontrolle im Oktober 2018 wurde der Betrieb in Herrenhof zudem im Februar und im November 2019 zwei zusätzlichen, unangemeldeten behördlichen Grundkontrollen unterzogen. Gemäss Hess wurden auch bei diesen Kontrollen keine Mängel festgestellt.

Private können Verstösse direkt beim Veterinäramt melden

Das Veterinäramt hat beim Obergericht ein Gesuch um Einsichtnahme in die neuen Videos gestellt. Denn bis gestern wurden die Aufnahmen weder dem Amt zugetragen, noch wurde dort eine entsprechende Tierschutzmeldung eingereicht. Dieser Umstand sei umso bedauerlicher, schreibt Hess, als dass Personen, die mutmassliche tierschutzrechtliche Verstösse feststellen, die Möglichkeit haben, diese dem Veterinäramt ordentlich zu melden. So könne dieses soweit erforderlich umgehend einschreiten und die nötigen Massnahmen anordnen. Für diese Möglichkeit sei mit der Teilrevision der kantonalen Tierschutzverordnung per Ende Oktober letzten Jahres eine explizite rechtliche Grundlage geschaffen worden.

Hess weist auch darauf hin, dass die Haltung von und der Umgang mit Tieren durch gesetzliche Mindeststandards definiert ist. «Persönliche Vorstellungen von individuellen Bürgerinnen und Bürgern, was tierschutzgerecht ist und wie Tiere gehalten werden sollten, können von den gesetzlichen Vorgaben divergieren.»

Zuständigkeit Veterinäramt Die strafrechtliche Ahndung von Verstössen gegen das Tierschutzgesetz obliegt im Kanton Thurgau den zuständigen Strafbehörden, weshalb das Veterinäramt sich als Verwaltungsbehörde nicht zu einer von dritter Seite eingereichter Strafanzeige äussern kann. Stellt das Veterinäramt im Rahmen seiner Vollzugstätigkeit Verstösse gegen die Veterinärgesetzgebung fest, so ordnet es die erforderlichen Massnahmen und die angezeigten Administrativsanktionen an. Da kann zum Beispiel eine Verwarnung, ein Verweis, ein Bewilligungsentzug oder ein Tierhalteverbot sein. Werden schwere Verstösse gegen die Tierschutzgesetzgebung festgestellt, die strafrechtliche Relevanz haben könnten, so ist das Veterinäramt seinerseits von Gesetzes wegen verpflichtet, Strafanzeige einzureichen.