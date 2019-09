Kennenlernen im Schlamm: Auf der Allmend in Frauenfeld setzen sich Wiler Kantischüler für die Artenvielfalt ein

In der grünen Lunge Frauenfelds: Stadtrat Andreas Elliker. (Bild: Andrea Stalder)

Grün bis in die Stadtmitte: Das ist die Vision des neuen Frauenfelder Stadtrats Andreas Elliker

Artenvielfalt: Der neue Stadtrat Andreas Elliker will nicht nur planen, sondern umsetzen – zum Beispiel Vernetzungsräume in ganz Frauenfeld. So sollen Tiere die Stadt durchqueren können.