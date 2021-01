Keine Nacht der Nächte 2021 Der höchste Frauenfelder Feiertag fand seit 1811 immer statt: Der Bechtelis trotzte Hungersnöten, Fliegeralarmen, Pandemien und fleischlosen Montagen Der Frauenfelder Bechtelistag 2021 kommenden Montag, 18. Januar, fällt der Coronapandemie zum Opfer. Das steht seit Ende November fest. Die Absage ist ein Novum, denn seit Neuorganisation der Konstablergesellschaft im Jahr 1810 wurde auch in den grössten Krisen gefeiert und gebechert. Zum Teil aber mit erheblichen Einschränkungen. Mathias Frei 14.01.2021, 05.10 Uhr

Eine Impression vom Bechtelismahl der Stadtkonstabler vom Bechtelis 2018. Bild: Donato Caspari (15.Januar 2018)

Das Programm des Bechtelismahls 1904. Bild: PD/Angelus Hux' Konstablergeschichte

In Frauenfeld gab es bislang immer etwas zu feiern am Bechtelis. Auch im Jahr 1918, als es für die Welt knüppeldick kam. Da war der Erste Weltkrieg, und dann brach auch noch die Spanische Grippe aus. Doch der Bechtelis 1919 fand statt. Die Pandemie forderte weltweit zwischen 20 und 50 Millionen Menschenleben, Schätzungen reichen bis zu 100 Millionen Toten. Die Schweiz war stark betroffen. Die erste Welle erfasste die Schweizer Bevölkerung von Juli bis August, die zweite Welle von September bis Dezember 1918.

Zum Glück galt das Verbot für Grossveranstaltungen nur im Oktober und November 1918.

Stephan Heuscher, Stadtarchivar. Bild: Mathias Frei

«Auch Gottesdienste konnten danach wieder abgehalten werden, allerdings für einige Wochen noch ohne Gesang.»

Wie dies der Frauenfelder Stadtarchivar Stephan Heuscher erklärt. Der Schulunterricht sei Anfang Januar 2019 wieder aufgenommen worden. Wohl deshalb seien in den Protokollen des Frauenfelder Gemeinderates (damals noch die Exekutive) und der städtischen Gesundheitskommission keine Einträge zum Bechtelis 1919 zu finden. Davon, dass Frauenfelds höchster Feiertag am dritten Montag im Januar 1919 nicht stattfand, ist auch in Angelus Hux' 2010 erschienenen Publikation «Die Konstablergesellschaft Frauenfeld. Ihre Geschichte, ihre Reglemente und Bräuche» nichts nachzulesen.

Vermögen verteilt, um den Franzosen zuvorzukommen

Das Programm des Bechtelismahls 1930. Bild: PD/Angelus Hux' Konstablergeschichte

Fakt ist deshalb: Seit der Neuorganisation der Konstablergesellschaft Frauenfeld fand noch jedes Jahr die Nacht der Nächte statt. In der alten Ordnung der Eidgenossenschaft gab es 1798 ein letztes Bechtelismahl der «Constaffelgesellschaft». Dies ist bei Angelus Hux nachzulesen. Dann zogen in und um Frauenfeld die Franzosen ein. Am 10. Juli 1798 stimmten die Gesellschafter zu, das Vermögen zu verteilen. Zwölf Jahre später, am 9. Juli 1810, ging die Neugründung der Konstablergesellschaft vonstatten.

1816 und 1817 gingen als Hungerjahre in die Geschichte ein. Auch hielt eine allgemeine Teuerung Einzug. Für 1817 wurde, so liest man in Hux' Konstablergeschichte nach, beschlossen, das Mahl zwar stattfinden zu lassen, jedoch «in Rücksicht der jetzigen Zeiten und Umständen» mit weniger Wein und Brot. Und man erwartete von jedem Teilnehmer am Abend eine angemessene Beteiligung. Weitere Teuerungswellen setzten, so schreibt es Hux, in den 1840er-Jahren und ab 1852 ein.

Erst Anfang Januar herrschte Klarheit

Das Programm des Bechtelismahls 1935. Bild: PD/Angelus Hux' Konstablergeschichte

Dann kam der Erste Weltkrieg. Der Thurgauer Regierungsrat beschloss im Oktober 1914, bis auf weiteres alle Tanzbelustigungen zu untersagen. Die Gemeinden durften zudem keine Freinächte bewilligen. Auf eine direkte Anfrage beim kantonalen Justizdepartement habe der damalige Bürgerpräsident Rudolf Huber «keine bestimmte Antwort» erhalten. Er bat den Gemeinderat, also die Stadtregierung, aktiv zu werden. Am 5. Januar 1915 dann die protokollierte frohe Botschaft:

«Die Feier kann, nachdem der Gemeinderat Frauenfeld, gestützt auf einen Beschluss des Regierungsrates, für die Bechtelisfeiern in der ganzen Munizipalgemeinden Freinacht bewilligt hat, in hergebrachter Weise begangen werden.»

Vernissage von «Die Konstablergesellschaft Frauenfeld. Ihre Geschichte, ihre Reglemente und Bräuche». Autor ist der damalige Bürgerarchivar Angelus Hux (im Bild).

Bild: Donato Caspari (14.Januar 2010)

Im Dezember 1917 wurde die Brotration auf 100 Gramm reduziert. Im Januar 1918 hiess es, Selbstversorger hätten ihr Brot selber ans Bechtelismahl mitzubringen. Allen anderen sollte gegen eine Brotkarte ein 100-Gramm-Brötchen abgegeben werden. Eine Freinacht wurde nicht bewilligt, nur eine Verlängerung des Ausschanks bis 2 Uhr, aber ohne Tanz. Wer im Aktivdienst stand, konnte die Salzisse von einem Familienmitglied abholen lassen. Im Jahr 1919 wurde die Abhaltung des Mahls genau gleich gehandhabt.

Salzisse im Rohgewicht von 270 Gramm

und immer weniger Wein Das am 17. Januar 1977 genehmigte revidierte Regulativ für das Gesellschaftsmahl der Konstablergesellschaft Frauenfeld sieht folgende Verköstigung pro Teilnehmer vor: zwei halbe Liter «guten» Weins, Weissbrot (250 Gramm), eine Salzisse (Rohgewicht: 270 Gramm), verschiedene Salate und Senf. «Auf Wunsch kann anstelle des Weins ein entsprechendes Quantum an alkoholfreiem Traubensaft bezogen werden.» Das Originalrezept für eine Frauenfelder Salzisse ist ein streng gehütetes Geheimnis. Folgendes ist bekannt: sieben Teile Jungmuni, drei Teile Schweinefleisch, sechs Teile Halsspeck, alles vermengen mit sechs Teilen Eiswasser, dazu Pökelsalz, Zwiebeln, Pfeffer, Macis Kardamon, Ingwer, abfüllen in Rinderkranzdärme, eine halbe Stunde im 70 bis 72 Grad heissen Wasser brühen. Die Weinmenge wurde im Laufe der Jahre übrigens reduziert: Bis zum Bechtelis 1962 gab es drei alte Halbe (insgesamt 1,8 Liter), danach drei neue Halbe (1,5 Liter), und 1965 erfolgte eine weitere Reduktion auf die heute gültigen zwei neuen Halben. (ma)

Das vorverschobene Bechtelismahl

Während des Zweiten Weltkriegs war Verdunkelung angeordnet. An der Bürgerversammlung am Bechtelismorgen 1941 wurde laut Angelus Hux festgehalten:

«Bei allfälligem Fliegeralarm bleiben sämtliche Teilnehmer im Saal. Grösste Ruhe wird zur Pflicht.»

Im Jahr 1942 gab es den fleischlosen Montag. Das Bechtelismahl wäre ohne Salzisse in seinen Grundfesten erschüttert worden. Es wurde argumentiert, dass die Zürcher Zünfte ihre Festmahle auch durchführten. Und man wisse ja nicht, was die Zukunft bringe. Es könnte der letzte Bechtelis sein. Aber es gab auch die Stimmen, so ist bei Angelus Hux nachzulesen, die auf den Ernst der Lage hinwiesen und auf die kriegswirtschaftlichen Sparmassnahmen.

Das Programm des Bechtelismahls 1940. Bild: PD/Angelus Hux' Konstablergeschichte

In einer ausserordentlichen Versammlung Mitte Dezember 1941 sprach sich eine klare Mehrheit für die Durchführung des Bürgermahls aus. Man wollte den Zusammenhalt in der Bevölkerung stärken und die allgemeine Stimmung nicht noch verschlechtern. Das Gesellschaftsmahl wurde auf Sonntag, 18. Januar 1942, angesetzt. Wer mitessen wollte, brachte drei Mahlzeitencoupons mit. Für die Abholung der Portion am Vortag, in diesem Fall am Samstag, wären 150 Fleischpunkte vonnöten.

Der fleischlose Montag zog sich weiter. Auch 1943 fand das Mahl schon am Vortag statt, nämlich am Sonntag, 17. Januar. Angelus Hux schreibt weiter:

«Je länger der Krieg dauerte, desto kürzer wurde die Wurst am Bechtelistag.»

Die Rationierung habe nach Kriegsende weiter angedauert. Noch 1948 waren 200 Gramm Brotmarken mitzubringen ans Bechtelismahl. An der vormittäglichen Versammlung vom 16. Januar 1950 konnte der Obmann dann verkünden, dass die gleichenabends servierten Salzissen der Metzger Altorfer und Wälchli nun endlich wieder dem Regulativ entsprächen. Die Wurst war wieder so gross wie normalerweise.