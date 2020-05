Keine Bauvisiere: 350 Kreuzlinger wehren sich gegen eine Sunrise-Antenne Mit einer Sammeleinsprache wehren sich 350 Mitunterzeichner gegen den Bau einer Mobilfunkantenne im Industriegebiet am See. 15.05.2020, 11.30 Uhr

(red/mte) Die Firma Sunrise will auf dem Gelände des Bootsbaubetriebes Neuweiler an der Kreuzlinger Sonnenwiesenstrasse eine Mobilfunkanlage errichten. Sie würde sich damit nahe am Seeufer und dem Naturschutzgebiet befinden. Geplant ist ein etwa 30 Meter hoher Mast mit Mobilfunkantennen verschiedener Generationen.