«Kein Kaff ist keine Option»: Beim Kulturpavillon in Frauenfeld folgt Geldsuche auf Standortsuche

Auch ohne Lokal wolle der Verein Projekt Kaff die Frauenfelder Kulturszene weiterhin beleben, sagt Kaff-Vizepräsidentin Anna Villiger. «Wir wollen Menschen zusammenbringen.» Um auf das Crowdfunding aufmerksam zu machen und sichtbar zu bleiben, hat der Kulturverein darum bis im Dezember pro Monat je zwei verschiedene Veranstaltungen geplant. Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe gibt’s am Samstag, 19. September, von 16 bis 22 Uhr eine Rollschuhdisco auf dem Unteren Mätteli. Der Eintritt mit Rollschuhen beträgt fünf Franken. Eine limitierte Anzahl von mietbaren Rollschuhen stehen für einen Aufpreis von fünf Franken zur Verfügung. Am Samstag, 26. September, organisiert der Verein im Murg-Auen-Park ein Kubb-Turnier. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung nötig, der Anlass ist kostenlos. Auch im Oktober steht die erste Veranstaltung bereits fest. In Zusammenarbeit mit dem Cinema Luna führt das Kaff am Samstag, 24. Oktober, ein Filmgespräch mit Lara Stoll. Die im Künstlerin ist die Protagonistin von Cyrill Oberholzers Film «Das Höllentor von Zürich», der an diesem Abend gezeigt wird. (amv) www.kaffaufdauer.ch