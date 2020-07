Kein eigener Hochschulstandort, aber ein Forschungsinstitut: In Tänikon könnte ein Thurgauer Ableger der Fachhochschule Ost entstehen Mit dem Start der neuen Ostschweizer Fachhochschule Ost wird auch ein Ableger im Thurgau zum Thema. Erste Annäherungen sind bereits im Gange. Sebastian Keller 14.07.2020, 05.00 Uhr

Hochschulstandort Rapperswil: Das Rektorat der Ost befindet sich am Zürichsee. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Der Kanton prüft zusammen mit der Ostschweizer Fachhochschule (Ost) den Aufbau eines Forschungs- und/oder Ausbildungsstandorts der Ost im Thurgau.» So steht es in den druckfrischen Regierungsrichtlinien. Im Bericht der grossrätlichen Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission ist im Zusammenhang mit einem Ämterbesuch zu lesen: «Zur Frage einer Fachhochschule wurde nüchtern festgehalten, dass es aufgrund der kurzen Wege zu den bestehenden Hochschulstandorten wenig Sinn macht, im Thurgau neue Angebote zu schaffen, hingegen könnte die Zusammenarbeit in den Hochschulen die Forschungsstandorte noch erweitert werden.»

Stehen die Aussagen im Widerspruch? Ist die Forderung aus der Politik verhallt, wonach die Regierung sich für einen Ost-Ableger im Thurgau einsetzen soll?

Fakt ist: Der Kanton Thurgau ist Mitträger der Ost. Das lässt er sich rund 6 Millionen Franken pro Jahr kosten. Auch hat er Einfluss im strategischen Gremium. Weniger zwar als der Standortkanton St.Gallen, aber mehr als alle anderen Trägerkantone. Zwei Thurgauer Vertreter sitzen im 15-köpfigen Hochschulrat. Es ist dies Urs Schwager, Leiter des Thurgauer Amtes für Mittel- und Hochschulen. Die zweite Vertreterin ist Agnes König, Pflegedirektorin am Kantonsspital Münsterlingen.

«Ein vierter Hochschulstandort wird es nicht geben»

Monika Knill, Thurgauer Regierungsrätin und Erziehungsdirektorin, nimmt auf Anfrage Stellung:

«Diese Aussagen sind nicht widersprüchlich, sie betonen einfach andere Aspekte.»

Die Ost, die ab September operativ an den Start geht, verfüge über die Hochschulstandorte St.Gallen, Rapperswil und Buchs. «Ein vierter Hochschulstandort mit dieser Definition wird es im Kanton Thurgau nicht geben.» Laut Knill wird der Fokus in den Regierungsrichtlinien vor allem auf einen möglichen Forschungsstandort gelegt.

Doch auch hier denkt die Erziehungsdirektorin nicht primär an Beton. Ein Forschungsinstitut könne nicht einfach auf der grünen Wiese hingestellt werden.

Regierungsrätin Monika Knill. Bild: Andrea Stalder

«Es kann sich aber aus einem Nukleus entwickeln, sich zunächst auf einzelne Forschungsfragen konzentrieren und mit der Zeit allenfalls auch Ausbildungsgänge anbieten.»

Dann wären neben Forschern auch Studierende und Dozierende vor Ort. «Wichtig ist aber immer die Anbindung an eine ‹Mutter-Hochschule›», betont die Regierungsrätin.

Kompetenzen zusammenbringen

Weiter hält sie fest: Idealerweise verfüge ein neuer Hochschulstandort in seinem geografischen Umfeld über institutionelle und thematische Anknüpfungspunkte. Solche sieht Monika Knill in Tänikon. Dort ist neben Agroscope auch die Swiss Future Farm (SFF) stationiert, welche die automatisierte und digitale Landwirtschaft erprobt.

Laut neuer Strategie des Bundes, der Agroscope betreibt, soll im Hinterthurgau auf eine «Versuchsstation Digitalisierung» fokussiert werden. Zudem will Agroscope in den Kantonen Schaffhausen und Thurgau eine Versuchsstation «Anwendungsregion smarte Technologie» aufbauen. Auf der anderen Seite verfüge die Ost, die neue Fachhochschule, über «ausgewiesene Kompetenzen» im Bereich Automatisierung und Digitalisierung. Diese würde laut Knill die in Tänikon vorhandenen Kompetenzen «ideal ergänzen».

Ende November eine gemeinsame Tagung

Die Erziehungsdirektorin verweist zudem darauf, dass die neue Fachhochschule ein Kompetenzzentrum für Angewandte Digitalisierung aufbaue. Als Anwendungsbereich sei die Landwirtschaft sehr gut geeignet. Hierfür würden der Ost mit der SFF als Forschungsplattform für digitale Technologien und mit dem Forschungsbereich von Agroscope in Tänikon geradezu ideale Forschungspartner zur Verfügung stehen. Knill sagt:

«Sowohl die Ost als auch Agroscope und Swiss Future Farm sind interessiert an einer Kooperation.»

Eine Annäherung ist bereits im Gange. Ende November soll die erste gemeinsame Forschungs- und Wissenstransfertagung stattfinden. «Nur schon die derzeit laufende Organisation der Tagung hat bereits zu einer besseren Vernetzung der Ost mit den beiden Tänikoner Institutionen geführt», sagt Knill.

Ressourcenschonender Ackerbau auf der Swiss Future Farm in Tänikon. Bild: Andrea Stalder

Für den grossen Wurf ist es aber offenbar derzeit noch zu früh. Die aus den bisher unabhängigen FHS St.Gallen, der NTB Buchs und der HSR Rapperswil neu entstandene Ost sei mit ihrer eigenen Konsolidierung herausgefordert. Darauf verweist Regierungsrätin Monika Knill. Deshalb könne die Entwicklung neuer Aktivitäten an neuen Standorten «bis auf weiteres kein Thema sein». Es sei aber damit zu rechnen, dass spätestens ab 2022 Kapazitäten für die Weiterentwicklung vorhanden sein werden.

Dann soll laut Knill ein Vorprojekt für einen Standort im Kanton Thurgau angegangen werden können.