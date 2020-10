Kathrin Mancuso schafft den Sprung in den Stadtrat von Steckborn – mit deutlichem Vorsprung Im Stadtrat von Steckborn politisieren ab sofort wieder sechs Mitglieder. Die Stimmberechtigten schenken am Sonntag Kathrin Mancuso das Vertrauen. Komplett ist der Stadtrat deshalb aber noch nicht. Samuel Koch 25.10.2020, 12.27 Uhr

Das Unterseestädtchen Steckborn, fotografiert vom Eichhölzli. Bild: Andrae Stalder

Das Stimmvolk hat gesprochen. Seit Sonntagmittag ist klar, dass Kathrin Mancuso als Ersatz für den zurückgetretenen Gregor Rominger in den Stadtrat von Steckborn einzieht. Die 44-jährige Intensivpflegefachfrau, Redaktorin und Mutter holt 502 der 868 gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 38,44 Prozent.

Kathrin Mancuso, neue Stadträtin Steckborn, parteilos. Bild: Donato Caspari

Mancuso holte bereits im ersten Wahlgang Ende September mit Abstand das beste Resultat von damals fünf Kandidierenden, mit insgesamt 412 Stimmen. Sie zog ihre Kandidatur alleine mit dem zweitplatzierten Jack Rietiker (271 Stimmen) in den zweiten Wahlgang um den Einzug in den Stadtrat. Die drei Letztplatzierten – Sandra Marolf, Judith Kern und Moritz Eggenberger – hingegen nahmen sich selbst aus dem Rennen.

Jack Rietiker, unterlegener Stadtratskandidat Steckborn, parteilos. Bild: Andrea Stalder

Durch den Wahlsieg von Kathrin Mancuso belegt Jack Rietiker auch im zweiten Wahlgang erneut den zweiten Platz. Er vereinte zwar mit 332 mehr Stimmen auf sich als noch im ersten Wahlgang, scheidet aber als überzähliger Kandidat aus.

Komplett ist der sonst für gewöhnlich siebenköpfige Stadtrat in Steckborn noch nicht. Seit dem Rücktritt von Vizestadtpräsidentin Michaela Dähler anfangs dieser Woche entscheidet das Stimmvolk über eine weitere Ersatzwahl, und zwar am 10. Januar 2021. Ein allfällig zweiter Wahlgang der zweiten Ersatzwahl würde am 31.Januar 2021 stattfinden. Kandidierende sind bis dato noch keine bekannt. Wahlvorschläge können bis 16. November bei der Stadtkanzlei eingereicht werden.

Update folgt ...