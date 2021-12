Katholische Kirche Personalprobleme, ein autoritärer Pater und eine schützende Hand: Nach Knatsch in Müllheim sollen es Gespräche richten In der katholischen Kirchgemeinde Müllheim schwelen Konflikte wegen personeller Probleme und unterschiedlicher Ansichten der Amtsführung. Die Kirchbürger sorgen sich um die Zukunft. Weder die Kirchenvorsteherschaft noch der kritisierte Pater geben Auskunft. Dafür sollen jetzt Gespräche zwischen der Kirchgemeinde, der katholischen Landeskirche und dem Bistum Basel stattfinden. Manuela Olgiati Jetzt kommentieren 21.12.2021, 04.30 Uhr

Die katholische Kirche Müllheim. Bild: Manuela Olgiati

Zerfahren ist die Situation in der katholischen Kirchgemeinde Müllheim. Mängel in der Personalführung, ein unbegründeter und widerrufener Ämterentzug und Hilferufe von Kirchenbürgerinnen und Kirchenbürgern nach externer Unterstützung: Das sind nur einige Kritikpunkte, die sich die nach wie vor unvollständige Kirchenvorsteherschaft im derzeit schwelenden Konflikt gefallen lassen muss.

Bereits an der Kirchgemeindeversammlung von Anfang Montag musste sich die Kirchenvorsteherschaft anhören lassen, dass personelle Probleme unter dem Deckmantel «Interna» verschwiegen werden. Nichts dringe an die Öffentlichkeit. «Es ist genug passiert», sagte Kirchbürgerin Ursula Herzog. Sie gelangte mit einem Schreiben an den Katholischen Kirchenrat des Kantons Thurgau und ans Bistum Basel. Dort sei man hellhörig geworden. «In unserer Kirchgemeinde rumort es mächtig», ergänzt die besorgte Kirchbürgerin. Da könne nur noch externe Unterstützung helfen.

Herzog bemängelt die Personalführung von Pater Jaroslaw Kwiatkowski, der Mitarbeiterinnen «aus dem Dienst der Kirche stellen» würde. Ebenfalls eine wesentliche Rolle im Konflikt spiele Maria Ruoss, Behördenmitglied und gleichzeitig Katechetin. Sie soll seit Jahren eine «schützende Hand» über den Pater legen und keine Kritik gegen ihn zulassen. «So geht das nicht mehr weiter», sagt Ursula Herzog.

Vorschläge stossen auf taube Ohren

Im Umfeld der katholischen Kirche Müllheim heisst es, Pater Jaroslaw Kwiatkowski amte als autoritärer Chef, der Macht ausspiele. Nach dem Abgang einer Sekretärin belasten die Kirchenrechnung auflaufende Anwaltskosten derzeit im vierstelligen Bereich.

Jaroslaw Kwiatkowski, Pater katholische Kirchgemeinde Müllheim. Bild: PD

Eine Frau, die ihren Namen nicht nennen will, plagen sehr schlechte Gefühle, wenn sie nur an den Pater und die Kirche Müllheim denke. Sie gehe deshalb nicht mehr hin. Eine weitere Kirchbürgerin sagt, dass sie anonym bleiben möchte, «nur um den Frieden zu finden».

Auch die Arbeit von Kirchenpfleger René Dürler hängt am Seidenfaden. Seit 22 Jahren im Amt führt er Buch über Rechnung und Budget und leitet interimistisch auch das verwaiste Sekretariat. Dürler sagte:

«Ich wollte Struktur in die Arbeitsabläufe hineinbringen und machte Vorschläge zum Optimieren.»

René Dürler, Kirchenpfleger. Bild: Andreas Taverner

Doch Veränderungen stiessen bei der Vorsteherschaft auf taube Ohren. Widerstand baute sich auf, Fronten verhärteten sich. Kurzerhand beschloss die Mehrheit der Vorstandsmitglieder, Dürler alle seine Ämter zu entziehen. Doch offizielle Gründe für den Ämterentzug gibt es keine. Dürler weigerte sich, zurückzutreten. Der Kirchenrat der Katholischen Landeskirche Thurgau schritt ein. Damit konnte der 78-Jährige erwirken, dass er noch bis im Mai 2022 im Amt verbleibt.

Nachdem der langjährige Kirchenpräsident Toni Waeffler im vergangenen Jahr aus seinem Amt zurückgetreten war, übernahm Annamaria Votta nur kurz seine Nachfolge. Nach wenigen Monaten trat sie wegen eines Streites einen Schritt zurück. Der ehemalige Aktuar Giovanni Meli sprang als Vizepräsident in die Bresche und führt die Geschäfte seither als Kirchenpräsident interimistisch. Die Vorsteherschaft ist jedoch mit den Rücktritten weiterhin unvollständig.

Interimistischer Präsident hüllt sich in Schweigen

Eine Auslegeordnung täte also dringend Not. Ein Gespräch am Telefon blockte Pater Jaroslaw Kwiatkowski ab. Auch Meli will keine Auskunft geben und bittet um Nachsicht. Wegen eines kürzlichen Todesfalls seien er und seine Familie stark absorbiert, meint er. Hinzu komme die starke Belastung, weil die Kirchenvorsteherschaft nicht vollzählig sei.

Giovanni Meli, Präsident katholisch Müllheim ad interim. Bild: Manuela Olgiati

Die besorgten Kirchbürgerinnen und Kirchbürger wollen die Zeit nutzen, schliesslich stehen im Frühling 2022 Gesamterneuerungswahlen an. Urban Bernhardsgrütter, Kirchbürger und Müllheimer Gemeinderat, bemängelte an der Versammlung zwar Fehler bei der Offertenvergabe an Handwerksbetriebe. Er führt dies auf Interessenskonflikte von Geschäftsführung und Ausübung eines Amtes zurück. Etwa führe Behördenmitglied Thomas Brändle geschäftliche Aufträge im Dienst der Kirche aus. Zu den personellen Problemen will sich Bernhardsgrütter jedoch nicht äussern. Ihm sei wichtiger, vorauszuschauen und geeignete Mitglieder in die Kirchenbehörde zu finden. Bernhardsgrütter sagt:

«Die Behörde soll endlich wieder stark auftreten.»

Cyrill Bischof, Kirchenratspräsident der katholischen Landeskirche Thurgau. Bild: Ralph Ribi

Betroffen von der Situation zeigt sich auch Cyrill Bischof, Präsident des Katholischen Kirchenrates Thurgau. Bischof stellte in Aussicht, mit der Vorsteherschaft und dem Bistum Basel Gespräche zu führen.

