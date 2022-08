Katholisch Ein unerwarteter Abgang: Tobler Pfarrer lässt seinen Abschiedsgottesdienst platzen Am Sonntag wäre Leo Schenkers Abschiedsgottesdienst in Tobel gewesen. Doch der abgewählte Pfarrer sagte kurzfristig ab. Manuela Olgiati Jetzt kommentieren 01.08.2022, 16.55 Uhr

Weil der Gottesdienst abgesagt war, beteten einige Besucherinnen und Besucher in der Kirche. Bild: Manuela Olgiati

Die Situation in der Katholischen Kirchgemeinde Tobel war verzwickt. Pfarrer Leo Schenker stellte seit Monaten auf stur und zettelte Streitigkeiten mit seinen vorgesetzten Stellen an. Kirchenpräsident Norbert Weber sagt:

«Er machte, was er wollte.»

Allen Mängeln zum Trotz hatte der Pfarrer seine Anhänger. Schenker hätte am Sonntag seinen Abschiedsgottesdienst abhalten wollen. Weber sagte vergangene Woche: «Pfarrer Schenker lehnte eine offizielle Verabschiedung und Verdankung durch die Kirchgemeinde ab. Er würde mir das Wort oder das Mikrofon entziehen. Ich will keinen Tumult und komme deshalb nicht an den Gottesdienst.» Die Befürworter Schenkers kamen am Sonntag dennoch in die Kirche.

Mit diesem Flyer informierte Pfarrer Leo Schenker die Gottesdienstbesucher über die Absage. Bild: PD

Doch Mesmer Markus Braun informierte die rund 15 Kirchenbesucherinnen und -besucher, dass Pfarrer Schenker kurzfristig seinen letzten Gottesdienst wegen «Verdacht auf Corona-Husten» absagte. Dazu liess er ein Schreiben verteilen. Als Grusswort stand in Lettern «Gottes Segen und Pace e bene» und Schenkers Unterschrift. Der Kirchenpräsident schrieb:

«Wir hatten keine Zeit mehr, eine Stellvertreterlösung zu organisieren.»

Deshalb blieb die Kirche dunkel. Kirchbürger zeigten sich überrascht, aber auch verständnisvoll.

Entscheid «von oben» vermutet

Einige glaubten an einen Zusammenhang mit den Streitigkeiten. Eine Besucherin vermutete einen «Entscheid von oben» und meinte damit das Bistum Solothurn. Eine weitere Besucherin war enttäuscht, dass sie sich nicht vom Pfarrer verabschieden konnte. Kopfschüttelnd fügt sie an, dass sie einen solchen Abgang nicht von Schenker erwartet hätte. Eine Entschuldigung wegen Krankheit sei zu akzeptieren.

Der Pfarrer hätte einer Mitarbeiterin noch vor einer Woche gesagt, dass er mit einer Träne in den Augen gehen müsse. Ein Kirchbürger zweifelt daran, dass Ruhe einkehre. Schliesslich sei er nicht wegen des Pfarrers in die Kirche gekommen, sondern um zu beten.

Diskussionsstoff war weiter das Abstimmungsresultat. Die Ausgangslage bildet das Kirchengesetz, wonach Pfarrpersonen abgewählt werden können. Das Abstimmungsergebnis mit der Abwahl Schenkers hatte der Kirchgemeinderat sofort akzeptiert und betont, dass der Pfarrer per 31. Juli gehen müsse. Seine Wohnung wurde per Ende Juli gekündigt.

Pfarrer Leo Schenker wurde Anfang 2022 von den Stimmberechtigten abgewählt. Bild: Christoph Heer

Lohn erhält der Pfarrer noch bis Ende September. Der Kirchenpräsident hatte zudem in einem Infobrief an die Kirchbürger erklärt: «Der Wunsch des Bistums war schon immer, dass wir uns dem Pastoralraum Nollen Lauchetal Thur anschliessen. Der Kirchgemeinderat hat damit gerungen. Alle wollten eine Lösung. Doch der Weg war lange nicht klar.» Weber sagte:

«Der Kirchgemeinderat von Tobel ist überzeugt, dass mit dem geplanten Anschluss an den Pastoralraum eine gute und zukunftsfähige Lösung bekommen.»

Seit dem 1. August hat der Pastoralraum Nollen Lauchetal Thur die interimistische Leitung der Pfarrei Tobel inne. Dazu gehören die Kirchgemeinden Wuppenau, Welfensberg, Heiligkreuz, Schönholzerswilen, Wertbühl, Bussnang, Leutmerken, Lommis und Bettwiesen. Die Kirchgemeinde Tobel bleibt vorerst weiterhin bestehen, zuständig für Gebäude und Finanzen. Ab 2024 wäre ein Zusammenschluss zum Pastoralraum denkbar, wenn die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger einem Antrag zustimmen.

Ein erster Gottesdienst unter der Leitung von Pastoralraumpfarrer Marcel Rupp findet am Sonntag, 7. August, um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche statt.

