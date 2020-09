Kanupolosaison startet auf dem Pfyner Weiher

Interview

Kanupoloturnier in Pfyn: Laien messen sich mit EM-Medaillengewinnern

Am Wochenende lockt das traditionelle Kanupolo-Turnier Wasserratten auf den Badiweiher im Frankrichli nach Pfyn. Mit dabei Yanick Staufer, der ambitionierte Kanupolospieler. Er und sein Team haben kürzlich an der EM die Bronzemedaille gewonnen. Am Samstag und Sonntag geht es aber mehr um ein friedliches Heimturnier und die Chance für alle, selbst in ein Kanu zu steigen.