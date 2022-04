Mehr Natur: Thurgau will Rhein bei Diessenhofen revitalisieren

Lebensraum Mehr Natur am Ufer: Der Kanton Thurgau will den Rhein bei Diessenhofen revitalisieren Ziel ist die Wiederherstellung eines naturnahen Rheinufers unter Berücksichtigung der Naherholungsnutzung. Der Kern des Projektes liegt laut dem Amt für Umwelt darin, die harten Uferverbauungen auf den kantonalen Parzellen zurückzubauen, sodass sich der Rhein künftig wieder eigendynamisch entwickeln kann. 11.04.2022, 17.00 Uhr

Der Blick flussaufwärts zeigt den Projektperimeter des Revitalisierungsprojekts Camping Läui/Ziegelhütte-Schupfen. Bild: AfU Thurgau

Die Kantone sind durch das Gewässerschutzgesetz des Bundes verpflichtet, Gewässer zu revitalisieren. Dieser Auftrag betrifft auch den Rhein, der laut dem Thurgauer Amt für Umwelt auf dem Abschnitt Camping Ziegelhütte/Läui-Schupfen eine hohe ökologische und landschaftliche Bedeutung aufweist. Der Rhein ist auf diesem Flussabschnitt unter anderem ein national bedeutender Lebensraum für die gefährdeten Äschen, wie es in einer aktuellen Medienmitteilung heisst.

2020 startete der Kanton die Arbeiten für ein Revitalisierungsprojekt in einem ersten Flussabschnitt von rund 850 Metern Länge, auf denen das Ufer zu einem grossen Teil verbaut ist.

Ende 2022 wird das Projekt öffentlich vorgestellt

Das Ziel des Projekts ist die Wiederherstellung eines naturnahen Rheinufers unter Berücksichtigung der Naherholungsnutzung. Das Amt für Umwelt führte dazu zwei breit angelegte Workshops mit Grundeigentümern, der Standortgemeinde, lokalen Interessengruppierungen, Umweltorganisationen, Vereinen und Fachstellen durch. «Bis Ende April laufen zudem Gespräche mit direkt betroffenen Grundeigentümern, in denen besprochen wird, wie die Ufer auf oder entlang der privaten Parzellen ausgebildet werden sollen», heisst es weiter in der Mitteilung.

Die Ergebnisse der verschiedenen Diskussionen und Gespräche berücksichtige das Amt für Umwelt im Bauprojekt, das in den nächsten Wochen fertiggestellt werde. Danach werde das Bauprojekt den kantonalen Fachstellen, der Standortgemeinde und den Bundesfachstellen zur fachlichen Vernehmlassung unterbreitet. Voraussichtlich Ende 2022 könne es der breiten Bevölkerung vorgestellt werden.

Wanderweg führt neu ein kurzes Stück über einen Steg

Kern des Projektes ist es laut der Mitteilung, die harten Uferverbauungen auf den kantonalen Parzellen zurückzubauen, sodass sich der Rhein künftig wieder eigendynamisch entwickeln kann. Innerhalb des Gewässerraums werden an diesen Uferabschnitten auch Erosionsprozesse zugelassen, was eine Verlegung ufernaher Werkleitungen nötig mache. Die Bucht zwischen dem Restaurant Schupfen und dem Campingplatz Läui möchte das Amt für Umwelt vergrössern. Dadurch werde das Aufkommen eines Schilfröhrichts gefördert. Es sei vorgesehen, den Wanderweg an diesem Uferabschnitt ein kurzes Stück über einen Steg führen.

Aufenthaltsmöglichkeiten am Wasser

Auch auf Höhe der Campingplätze Läui und Ziegelhütte sollen die harten Uferverbauungen weitgehend entfernt und das Ufer ökologisch aufgewertet werden. Das Ufer vor der Liegewiese werde so ausgebildet, dass es gegenüber Wellenschlag und Strömungsbelastung stabil sei und nicht erodiere. Für die Naherholungsnutzenden würden mehr Aufenthaltsmöglichkeiten am Wasser geschaffen. (red)