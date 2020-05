Kanton der vielen Reserven: Kritik an der Thurgauer Finanzpolitik Statt weiter Reserven zu bilden, soll der Kanton den Steuerzahler profitieren lassen. Das fordert SVP-Kantonsrat Stephan Tobler. Er sagt: «Ein Kanton ist nicht dazu da, um seine Reserven laufend weiter auszubauen.» Silvan Meile 23.05.2020, 05.00 Uhr

Kantonsrat Stephan Tobler (SVP) an der Sitzung des Grossen Rates vom 20. Mai 2020 in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Die Kantone profitieren weiterhin von steigenden Gewinnausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Weil dort die Ausschüttungsreserven dermassen prall gefüllt sind, fliesst nochmals deutlich mehr Gewinnbeteiligung zu Bund und Kantonen. Denn die Ausschüttungsobergrenze der SNB ist von zwei auf vier Milliarden Franken angehoben worden.

86,2 Millionen Gewinn der SNB für den Thurgau

Nach Jahren üppiger Profite verdoppelt sich die aktuelle Gewinnbeteiligung des Kantons als Miteigentümer der SNB dadurch sogar. Für die Thurgauer Staatskasse können in der Rechnung des laufenden Jahres 86,2 Millionen Franken von der SNB-Gewinnausschüttung eingeplant werden. Und mit dem gleichen Betrag darf auch für das nächste Jahr – trotz aktueller Coronakrise – gerechnet werden.

Und was macht der Kanton mit diesem zusätzlichen Geld? Nur einen Teil der Gewinnausschüttung der SNB soll im Budget und dem Finanzplan aufgenommen werden. Zu gross sei das «Klumpenrisiko für den Staatshaushalt», falls der Gewinn dereinst nicht mehr so hoch ausfalle.

So argumentiert der Regierungsrat in der Beantwortung der Einfachen Anfrage «Wie umgehen mit Mehrausschüttungen der SNB» von SVP-Kantonsrat Stephan Tobler (Egnach). Deshalb plane der Kanton, sicherheitshalber rund die Hälfte der 86,2 Millionen Franken auf die hohe Kante zu legen beziehungsweise die Schwankungsreserven SNB bis 2021 von aktuell 150 auf 200 Millionen Franken zu erhöhen. In einem nächsten Schritt sollen dann die Schwankungsreserven des Finanzausgleiches (Bestand aktuell: 90 Millionen Franken) weiter erhöht werden, um bei allfälligen Mindereinnahmen aus diesen Töpfen weiter von den Reserven zehren zu können. Auch das geht aus der Beantwortung hervor.

«Der Kanton hat genug Reserven angehäuft»

Kantonsrat Tobler wollte in seinem Vorstoss in Erfahrung bringen, in welcher Form der Thurgauer Steuerzahler von diesen Mehreinnahmen von der Nationalbank profitiere. Doch mit der Antwort aus Frauenfeld ist der Egnacher Gemeindepräsident nicht zufrieden. Denn die Regierung schreibt:

«Es ist nicht vorgesehen, die Gemeinden an den Zusatzausschüttungen zu beteiligen.»

Tobler sähe aber durchaus Bereiche. So seien die Gemeinden in den vergangenen Jahren mit zusätzlichen Kosten etwa im Pflege-, Gesundheits- oder Sozialbereich belastet worden. Ausserdem bauten Gemeinden auch Strassen, von den Erträgen aus LSVA, Verkehrssteuern oder Benzinzoll profitiere jedoch der Kanton. Dieser hat gemäss Tobler nun aber genug Eigenkapital und Reserven angehäuft.

«Ein Kanton ist nicht dazu da, um seine Reserven laufend weiter auszubauen», sagt er mit Verweis auf die Situation der vergangenen Jahre. Statt dem Steuerzahler etwas zurückzugeben, handle der Kanton «obervorsichtig». Dadurch steige nun endgültig der Druck auf den kantonalen Steuerfuss.

«Am ehesten käme eine Entlastung bei den Steuern in Frage», schreibt schliesslich der Regierungsrat, um gleich wieder vorsichtig hinzuzufügen: «Dafür gilt es indes, die Auswirkungen der Erhöhung der SNB-Reserven und der NFA-Schwankungsreserven sowie die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzuwarten.»