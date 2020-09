Trotz Bevölkerungswachstum: Thurgau bleibt auf sechs Nationalratssitzen sitzen Berechnungen dieser Zeitung zeigen: Auch das anhaltend hohe Wachstum der Einwohnerzahl bringt einen zusätzlichen Thurgauer Nationalratssitz noch nicht in Griffweite. Doch tendenziell rückt der siebte Sitz Jahr für Jahr näher. Christian Kamm 18.09.2020, 05.00 Uhr

Seit Neuestem mit Plexiglas-Verkleidung: Blick in den Nationalratssaal. Bild: Peter Schneider (Keystone)

Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Der Kanton Thurgau hätte aufgrund seines seit Jahren anhaltenden überdurchschnittlichen Bevölkerungswachstums bei den nächsten eidgenössischen Wahlen einen zusätzlichen Nationalratssitz − den siebten − zugute. Und auf einen Schlag wären viele politische Baustellen in der Parteienlandschaft aufgehoben.

Die FDP könnte jetzt schon den Champagner für die Rückeroberung ihres Nationalratsmandats 2023 bestellen. Die SVP müsste nicht mehr um ihre drei Sitze zittern. Und auch die Grünen hätte alle Aussichten, den 2019 errungenen Sitz von Kurt Egger erneut ins Trockene zu bringen. Nur: Die Realität folgt einem anderen Drehbuch.

Es reicht nur für den zweiten Ersatzplatz

Holte 2019 für die Grünen nach langer Durststrecke wieder einen Nationalratssitz: Kurt Egger. Donato Caspari

Wie Berechnungen dieser Zeitung ergeben haben (siehe Kasten unten), bringt der Spitzenplatz beim Bevölkerungszuwachs dem Thurgau auch in der neuesten Verteilungsrunde für die Nationalratsmandate (noch) nichts. Es dürfte, wenn nicht noch ein Wunder geschieht, anlässlich der Verteilung von sogenannten Restmandaten auf die Kantone nur für den zweiten Ersatzplatz reichen. Noch hinter dem Kanton Luzern.

Das letzte Restmandat wird voraussichtlich an Zürich gehen, welches dann 36 Nationalratssitze hätte − auf Kosten von Basel Stadt, das eines seiner heute fünf Mandate in der Grossen Kammer abgeben müsste. Für den Kanton Thurgau hiesse das: Aus der Traum. Auch in der nächsten Legislaturperiode 2023 bis 2027 gehören ihm «nur» sechs Nationalratssitze.

Im ersten Jahr nach der letzten Wahl wird gezählt

Da tun sich selbstverständlich Fragen auf. Zuvorderst: Wieso können im Herbst 2020 schon Aussagen gemacht werden über die Anzahl Mandate, die ein Kanton im nächsten Nationalrat zugute hat? Das hat mit den gesetzlichen Vorschriften zu tun.

Im Bundesgesetz über die politischen Rechte wird vorgeschrieben, dass «im ersten auf die letzten Gesamterneuerungswahlen des Nationalrats folgenden Kalenderjahr» die für die Verteilung massgebende Wohnbevölkerungszahl erhoben wird. Das bedeutet im vorliegenden Fall also schon bald: Nämlich in dreieinhalb Monaten per 31. Dezember 2020.

Neueste Zahlen von Ende 2019

Verlor 2019 seinen Sitz im Nationalrat an die Grünen: Hansjörg Brunner, FDP. Andrea Stalder

Diese Zahlen stehen logischerweise noch nicht zur Verfügung. Aber jene per Ende 2019, die, wenn es statistisch ernst gilt, erst ein Jahr alt sind und deshalb heute schon ein ziemlich zuverlässiges Bild über die Bevölkerungsentwicklung in den Kantonen in den vergangenen Jahren bieten.

Diese Zahlen wurden für die Berechnungen dieser Zeitung denn auch herangezogen. Sämtliche Aussagen beziehen sich somit auf die Situation Stand 31. Dezember 2019. Dennoch bleibt im Detail ein Rest von Unberechenbarkeit. Allerdings nicht, was die sechs Sitze für den Kanton Thurgau betrifft. Hier gilt: Ein siebtes Mandat ist noch ausser Reichweite.

Tendenziell rückt der siebte Sitz aber näher

Das heisst indessen nicht, dass es immer so bleiben wird. Hält das Thurgauer Bevölkerungswachstum im prognostizierten Umfang an, könnte es womöglich schon in acht Jahren so weit sein. Denn weit weg vom siebten Mandat ist der Thurgau nicht mehr beziehungsweise rückt ihm immer näher.

Bereits vor vier Jahren hätte laut Modellrechnung eine kleine Verschiebung für ein zusätzliches Mandat gereicht: 6000 Einwohner weniger in der Waadt, 6000 mehr im Thurgau und der zusätzliche Sitz wäre perfekt gewesen. Diesmal dürfte die Ausgangslage noch knapper sein. Gestützt auf die 2019er Zahlen ergibt sich folgende Modellrechnung: Kanton Zürich 3000 Einwohner weniger, Luzern 2000 weniger und der Thurgau dafür 5000 Einwohner mehr. Und fertig wäre der siebte Thurgauer Nationalratssitz.