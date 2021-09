Kanti Frauenfeld Umstrittenes Klassenfoto als «ein erster Schritt zurück in die Normalität» An der Kantonsschule Frauenfeld wurde zum Schulbeginn ein Klassenfoto mit allen Schülerinnen und Schülern durchgeführt – dabei konnte der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Francesca Stemer 01.09.2021, 10.50 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler posierten für ein Gruppenfoto. Screenschot Kantonsschule Frauenfeld

Der erste Schultag bedeutet an vielen Schulen: Klassenfotos. So auch an der Kantonsschule Frauenfeld. Am 16. August wurde auf der Sportanlage mit 600 Schülerinnen und Schülern ein Gruppenfoto durchgeführt. Dabei wurden die Klassen durchmischt und durch die Lehrpersonen darauf hingewiesen, möglichst nahe beieinander zu stehen. Damit das Schlussbild – eine Sonne – gut fotografiert werden kann. Jedoch, der Mindestabstand konnte nicht eingehalten werden.