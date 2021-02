Kampfwahl Zwei Frauen stellen sich für den freien Sitz im Diessenhofer Stadtrat zur Verfügung Nach dem Rücktritt von Mirko Kelebuda (SP), stellen sich für den frei werdenden Sitz im Diessenhofer Stadtrat Fahrije Baftijari (SP) und die parteilose Marlène Reithofer Scherrer zur Wahl. Gewählt wird bereits am 7. März. Rahel Haag 19.02.2021, 16.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Städtchen am Rhein von oben: In Diessenhofen gilt es, einen freien Sitz im Stadtrat neu zu besetzen. Bild: Reto Martin

(5. November 2020)

Was ist Ihre Motivation, im Stadtrat mitzuwirken?

Fahrije Baftijari: Ich möchte etwas davon, was mir Diessenhofen als Migrantin geschenkt hat, zurückgeben, mich aber auch als Unternehmerin für das Gewerbe und die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit starkmachen. Herausforderungen waren stets meine Lebensbegleiter.

Marlène Reithofer Scherrer: Dass Arbeitsplätze, Geschäfte, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie die gute medizinische Versorgung erhalten bleiben, dazu möchte ich beitragen. Ebenso am Herzen liegt mir die Natur, der wir auch für nachfolgende Generationen Sorge zu tragen haben.

Wie haben Sie den Wahlkampf in Zeiten von Corona erlebt?

Baftijari: Trotz mangelnder sozialer Kontakte spürte ich Sympathie und Wertschätzung vieler Leute, die ich bisher nicht kannte auf verschiedensten Wegen. Das berührt mich tief. Corona erforderte den Einsatz neuer Möglichkeiten des Wahlkampfs über digitale Kanäle.

Reithofer Scherrer: Mitten im Wahlkampf und trotzdem so anonym. Ich hätte gerne den Schritt auf die Einwohner zugemacht, mit ihnen das Gespräch gesucht, sei es durch Standaktionen oder an Versammlungen, um zu spüren, wo in dieser schwierigen Zeit der Schuh drückt.

Fahrije Baftijari, Stadtratskandidatin Diessenhofen. Bild: PD

Was hebt Sie von Ihrer Mitstreiterin ab?

Baftijari: Abheben tue ich mich nicht, höchstens unterscheiden. Sicher ist da unsere unterschiedliche Herkunft sowie meine Erfahrung als Unternehmerin, die mir die Schwierigkeiten der Coronapandemie nicht nur in der Theorie, sondern in der täglichen Praxis zeigt.

Reithofer Scherrer: Ich muss mich nicht abheben. Frau Baftijari bringt ihren und ich meinen Rucksack mit. Meiner ist gefüllt mit den Erfahrungen als Mutter und Pflegefachfrau sowie meinen Aktivitäten für die Schlichtungsbehörde, Spielgruppe oder Vereine.

Was ist Ihre Meinung zur kontrovers diskutierten Rheinuferrenaturierung?

Baftijari: Ich schätze den bestehenden, hindernisfreien Spazierweg zwischen Badi und ‹Schupfen› sowie Bootshafen und St. Katharinental sehr und erachte Renaturierungsmassnahmen einzig im Bereich St. Katharinental/Schaaren sowie oberhalb des ‹Schupfen› als angebracht.

Marlène Reithofer Scherrer, Stadtratskandidatin Diessenhofen. Bild: PD

Reithofer Scherrer: Wir kennen die Probleme, wenn sich viele Personen an bevorzugten Orten in der Natur gleichzeitig aufhalten. Neben dem Abfallproblem werden wir mehr Verkehrsaufkommen entlang dem Rhein und damit verbunden auch zusätzliche Parkplatzprobleme haben. Deshalb bevorzuge ich die jetzige Situation.

Was zeichnet für Sie das Städtchen Diessenhofen und seine Bewohner aus?

Baftijari: Charme und Schönheit, insbesondere der Altstadt sind nicht zu übersehen. Zudem hat Diessenhofen eine Bevölkerung, die herzlich und weltoffen ist. Gerade hier sehe ich auch meine Chance, mich einbringen und eine positive Aussensicht stärken zu können.

Reithofer Scherrer: Diessenhofen beeindruckt mich mit dem Charme seiner Altstadt, seinen freundlichen Bewohnern sowie durch seine Natur. Auf den Spaziergängen mit unserem Hund, an der Ladentheke oder beim Entsorgen habe ich viele Diessenhofer kennen und schätzen gelernt.

Die verschneite Diessenhofer Altstadt. Bild: Kevin Roth

(18. Januar 2021)

Was sind zukünftige Herausforderungen für Diessenhofen?

Baftijari: Die aktuelle Zeit mit ihren mittelfristigen Folgen bildet wohl die grösste Herausforderung. Grundlage, diese zu meistern, wird eine starke, solidarische Gemeinschaft sein. Daran müssen Behörde und Bevölkerung gemeinsam arbeiten.

Reithofer Scherrer: In naher Zukunft sind die Auswirkungen der Coronapandemie im Blick zu behalten. Sinkende Steuereinnahmen und steigende Sozialausgaben sind die eine Seite. Was die Pandemie aber in unseren Köpfen hinterlässt, ist eine ganz andere Frage.

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit?

Baftijari: Ich schätze das Familienleben und besuche gerne Veranstaltungen, bei denen meine Söhne sportlich unterwegs sind. Lange Spaziergänge sind für mich beste Erholung von der Arbeit, und nur zu gerne würde ich nach dem Lockdown wieder einmal Freunde treffen.

Reithofer Scherrer: Im Winter ist es Schneesport, baden im Rhein im Sommer. Wenn ich ‹kinderfreie› Zeit habe, setze ich mich für eine Tour aufs Rennvelo, arbeite ehrenamtlich oder probiere etwas Neues in der Küche aus. Jedenfalls gestalte ich meine Freizeit gerne aktiv.

Fahrije Baftijari Die 38-jährige Fahrije Baftijari kam als Elfjährige aus Mazedonien in die Schweiz. Nach der Schulzeit machte sie bei der Rauch Grafik AG in Basadingen eine Ausbildung zur Siebdruckerin. 2020 hat sie das Unternehmen gekauft und damit vor dem Aus bewahrt. Baftijari ist verheiratet und Mutter von zwei Söhnen. Sie ist Mitglied bei der SP und seit 2013 eingebürgert. (red)