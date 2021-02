KAMPFWAHL Drei Neue spienzeln auf den frei werdenden Sitz im Gemeinderat Gachnang Für den frei werdenden Sitz von Karl Ringenbach im Gemeinderat Gachnang kämpfen am 7. März drei parteilose Kandidierende. Samuel Koch 25.02.2021, 16.05 Uhr

Eingangsbereich zur Gemeindeverwaltung an der Islikonerstrasse 7. Bild: Donato Caspari (Gachnang,

18. November 2020)

Nach zehn Jahren endet die Ära des parteilosen Vizegemeindepräsidenten Karl Ringenbach im siebenköpfigen Gemeinderat von Gachnang per Ende Juni. Mit dem Rücktritt des Werkevorstehers steht in der 4000-Einwohner-Gemeinde am Abstimmungssonntag vom 7. März eine Ersatzwahl auf dem Programm, die wegen drei Kandidaturen erst noch zur Kampfwahl mutiert. Zur Wahl stellen sich mit Lukas Gaam, Lilian Manser und Fabian Heinzer drei parteilose Kandidaten.