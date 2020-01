Kampfwahl bei den Laienrichtern

im Bezirk Frauenfeld Drei Bisherige und zwei Neue bewerben sich um vier Sitze als nebenamtliche Richter am Bezirksgericht Frauenfeld. Stefan Hilzinger 08.01.2020, 16.55 Uhr

Viele wollen ins Bezirksgericht Frauenfeld. (Bild: Reto Martin, 8. März 2018)

2014 wendete sich das Blatt für die SVP. Nicht die von der Partei portierte Christa Klein schaffte die Wahl zur Nachfolge von SVP-Richterin Doris Anderegg, sondern der parteilose Agronom Urs Müller aus Thundorf. Seither besetzt die Partei keinen der vier nebenamtlichen Richtersitze am Frauenfelder Bezirksgericht mehr.

Das soll sich bei den Gesamterneuerungswahlen am kommenden 9. Februar nun wieder ändern. Die Bezirks-SVP schickt erneut Christa Klein ins Rennen um einen der vier Sitzen. Da nebst Klein auch drei Bisherige wieder antreten und die EVP Christian Wälchli als Nachfolger des zurücktretenden Martin Aebersold nominiert hat, kommt es nun sogar zu einer Kampfwahl. Die eine Vakanz im Gremium war für die Bezirk-SVP der Anlass, mit einer eigenen Bewerbung anzutreten.

Christa Klein, Kandidatin (SVP, neu) (Bild: PD)

«Mich interessiert das Amt weiterhin sehr», sagt Christa Klein aus Lanzenneunforn. Die gelernte Arztgehilfin und Kauffrau wirft ihre dreieinhalbjährige Erfahrung als Rekursrichterin für Strassenverkehrssachen in die Waagschale. Derzeit ist sie für das Kaufmännische der Marketingfirma zuständig, die sie gemeinsam mit ihrem Mann führt. «Meine andere externe Anstellung würde ich reduzieren, denn ein Richteramt braucht viel Flexibilität.»

Christian Wälchli, Kandidat (EVP, neu) (Bild: PD)

Der zweite Neue unter den fünf Kandidaten ist Christian Wälchli aus Frauenfeld. Das EVP-Mitglied war Frauenfelder Gemeinderat und ist aktueller Präsident der Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG Fit). «Ich interessiere mich für meine Mitmenschen», sagt der verheiratete Vater vier erwachsener Kinder. Er bringe Lebens- und Berufserfahrung mit in das Amt, sagt der gelernte Buchhändler, der als IT-Verkaufsleiter tätig ist. «Ich bin jemand, der ausgewogen und durchdacht handelt.»

Drei Bisherige in der Pole-Position

Marianna Frei, Bezirksrichterin (FDP, bisher) (Bild: PD)

Am längstem im Amt als nebenamtliche Bezirksrichterin ist Marianna Frei aus Schlatt. Das FDP-Mitglied gehört dem Gremium seit der Bezirksreorganisation 2010 an. Zuvor war sie Suppleantin am Bezirksgericht Diessenhofen. «Die Arbeit als Richterin ist faszinierend und abwechslungsreich», sagt Frei, die auch als Gemeindepräsidentin von Schlatt amtet. «Am Ende des Tages liegt ein Entscheid vor, in der politischen Arbeit ist das ja nicht immer sofort der Fall», sagt die gelernte Psychiatriepflegerin. Auch die Arbeit im Team sei dankbar. «Jeder bringt seine Sicht der Dinge ein.»

Urs Müller, Bezirksrichter (parteilos, bisher) (Bild: PD)

Seit 2015 ist der parteilose Agronom Urs Müller aus Thundorf Bezirksrichter. «Etwa ein Jahr benötigt man schon, um sich einzuleben», sagt Müller, der am BBZ Arenenberg die Gruppe Obst, Gemüse, Beeren leitet. «Die Arbeit im Team ist bereichernd. Der Aufwand liegt bei etwa 15 Stellenprozent», sagt Müller. Dank einer Pensenreduktion am BBZ und langfristiger Planung lasse sich das bewerkstelligen. «Es gibt schon Wochenenden, die fürs Aktenstudium benötigt werden.»

Rosemary Capt, Bezirksrichterin (SP, bisher) (Bild: PD)

Rosemary Capt aus Hüttwilen folgte 2016 auf Marianne Guhl ins Gremium. Die SP-Frau ist gelernte Sozialarbeiterin und arbeitet beim externen psychiatrischen Dienst in Sirnach. «Die Arbeit am Gericht mit seinen rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekten ist eine gute Ergänzung zu meiner beruflichen Tätigkeit», sagt Capt. Vergleichbar sei an beiden Orten die Auseinandersetzung mit Einzelschicksalen. Wie Frei und Müller betont auch Capt den Stellenwert der Teamarbeit. «Wir drei bringen unterschiedliche Hintergründe mit, arbeiten aber sehr gut zusammen. Wir möchten das gerne fortsetzen.»