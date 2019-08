Sie jätet gerne und fühlt so die Erde. Karin Küng gibt als Fachfrau in ihrem riesigen Naturgarten in Etzwilen Artenvielfalt-Workshops für Bioterra.

Karin Küngs Kaleidoskop der Natur im Etzwiler Naturgarten Sie jätet gerne und fühlt so die Erde. Karin Küng gibt als Fachfrau in ihrem riesigen Naturgarten in Etzwilen Artenvielfalt-Workshops für Bioterra. Margrith Pfister-Kübler

Karin Küng in ihrem Garten im Etzwiler Breitenloo. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Keine Frage: Der Landwirtschaftsbetrieb von Hans-Ulrich und Karin Küng im Breitloo reicht für eine ganze Serie an Naturszenerien. Ein Gefühl von Naturparadies macht sich breit. Wie in einem quadratischen Kaleidoskop erscheinen Menschen und Dinge, Pflanzen und Tiere. Je länger der Besucher hinschaut in diesem romantischen Wildnisgarten, desto deutlicher merkt er, was verloren geht mit gepützelten Gartenanlagen, mit Steinen und Beton. Stolz weist Karin Küng auf ihre Ausbildung zur Kursleiterin für Bioterra-Workshops hin. Bienen summen. Ja, eine Imkerausbildung hat sie auch.

«Alle Leute reden heute von Biodiversität und Klimawandel. Doch kaum jemand macht was. Dabei kann man mit wenig viel erreichen.»

Karin Küng sagt es so und begründet, weshalb sie die zusätzliche Ausbildung gemacht hat und nun möglichst viele Menschen dazu anleiten will, im eigenen Umfeld den ökologischen Wert zu steigern und die Artenvielfalt im eigenen Garten zu fördern. Mit leuchtenden Augen redet sie sich in eine Begeisterung hinein, preist das Unkraut, das Jäten als Lieblingsbeschäftigung, denn da achte man darauf, was alles weiterwachse – und was nicht.

Jäten tut den Nerven gut und beruhigt

«Jät – eigentlich Beikraut – ist im Sprachgebrauch negativ belegt. Doch in einem Naturgarten zu jäten, ist sehr spannend», sagt Karin Küng und führt durch ihren Garten, dessen Ausmasse paradiesisch sind.

«Jäten tut den Nerven gut, Jäten beruhigt, die Erde ist fühlbar.»

Das sagt Karin Küng. Über das Gerede von Biodiversität ohne Handeln schüttelt sie nur den Kopf.

In ihrem Garten gibt es auch rund 350 verschiedene Rosen. Deshalb lade sie auch zum offenen Garten ein während der Rosenblütenzeit. Am Beispiel der Wegwarte führt sie vor Augen, wie wichtig diese Pflanzen für die Bienen und deren Samen für die Vögel sind. Pflanzen, Tiere, Tümpel, Weiher, Kleinlebewesen, Trockenmauern, Asthaufen, Steinhaufen, Hecken, Fassadenbegrünung und weitere Strukturelemente erweitern beim Rundgang das Wissen. Spannend wie in einem Natur-Abenteuerfilm. Karin Küng betont:

«Es braucht nicht viel, um die Biodiversität im eigenen Garten zu steigern. Das Detailwissen dazu will ich vermitteln.»

Beim Rundgang gibt es dauernd neue Antworten darauf, was einheimische Pflanzen sind. Unzählige gibt es im Breitloo. «Es braucht die einheimischen für unsere Biodiversität. Pflanzenkenntnisse sind sehr wichtig, je nach Standort», betont Küng. Sehen, die Wahrnehmung der uralten Naturvorgänge wieder zu erlernen, lernen, selber Hand anzulegen, in eigener Verantwortung einen dynamischen Garten gestalten, dazu will Küng ermuntern. In Gruppenarbeit geht sie die Planung für den eigenen Garten an. Als Starthilfe bekommen die Teilnehmer ein Set mit einer Nisthilfe für Vögel oder Wildbienen sowie drei einheimische Wildpflanzen nach Wahl.