Kaffeekennerin «Ich ernähre mich hauptsächlich von Kaffee»: Weshalb sich Sarah Lutz aus Frauenfeld zu einer der ersten Kaffeesommelières hat ausbilden lassen Sarah Lutz aus Frauenfeld trinkt bis zu 20 Tassen Kaffee am Tag. Vor kurzem hat sie als eine der ersten überhaupt in der Schweiz die Ausbildung zur zertifizierten Kaffeesommelière abgeschlossen. Jetzt erzählt die 37-jährige Barfrau über die Gründe. Samuel Koch 16.06.2021, 18.00 Uhr

Sarah Lutz wäscht an der Kaffeemaschine in der Peggy O‘Neill‘s Irish Bar den Siebkolben aus. Bild: Kevin Roth

Darum geht's: Sarah Lutz aus Frauenfeld absolvierte eine Ausbildung zur Kaffeesommelière vom Branchenverband Cafetier Suisse in St.Gallen.

An der Abschlussprüfung musste sich die 37-Jährige auch im Blindtesten bewähren.

Sie klärt über den Unterschied zwischen einem Sommelier und einem Barista auf.

Und Lutz räumt über einen weit verbreiteten Mythos auf und erzählt, warum Espresso weniger Koffein enthält als ein Kaffee Crême.

Grösser geht kaum, wenn es um den Geschmacksunterschied zwischen Chef und Angestellter hinsichtlich Kaffee geht. Christian Tanner, Inhaber der Frauenfelder Peggy O‘Neill‘s Irish Bar, mag keinen Kaffee. Barfrau Sarah Lutz hingegen schwärmt davon, ja sie liebt sogar den schwarzen Wachmacher, dessen Aroma, sowohl beim Riechen als auch beim Schmecken. Mit einem Augenzwinkern sagt sie:

«Ich ernähre mich hauptsächlich von Kaffee und bezeichne mich hie und da sogar als Kaffeefanatikerin.»

Es kommt schon mal vor, dass Sarah Lutz 20 Tassen Kaffee trinkt, täglich. Die diametralen Unterschiede zwischen ihr und ihrem Chef sind dann auch dafür verantwortlich, dass sich die 37-jährige Frauenfelderin seit kurzem zertifizierte Kaffeesommelière nennen darf. Ende Jahr hat sie den Kurs zum Schweizer Kaf­feesom­me­lier des Branchenverbandes Cafetier Suisse in St.Gallen abgeschlossen.

Christian Tanner, Inhaber und Geschäftsführer Peggy O‘Neill‘s Irish Bar Frauenfeld. Bild: PD

Innerhalb der «Peggy's»-Belegschaft ist Lutz deshalb jetzt prädestiniert, um als Spezialistin Kaffee für Liebhaber zuzubereiten. Die Nuova-Simonelli-Maschine hinter der Bar läuft längst heiss. Mahlwerk an, Siebkolben füllen, mit dem Tamper das Pulver kompakt drücken. Wichtig: Vor dem Füllen den Siebträger mit Wasser befeuchten. «Sonst brennt der Kaffee im Kolben an», sagt Lutz. Für einen richtig genussvollen Kaffee müssen verschiedene Komponenten zusammenstimmen, etwa die richtige Einstellung des Mahlwerks, die Temperatur oder die Wasserhärte. «Am liebsten trinke ich Milchkaffee», sagt Lutz und bereitet den nächsten Kaffee Crême für einen Gast zu.

Die ausgebildete Pharmaassistentin, die in Müllheim aufgewachsen ist, arbeitet im «Peggy's», das es seit knapp zehn Jahren gibt, beinahe seit dessen Anfangszeit. Deshalb sei es das gemeinsame Ziel gewesen, dass sich Sarah Lutz spezialisiere, so wie sich Christian Tanner vor drei Jahren zum Biersommelier hat ausbilden lassen.

Sarah Lutz hat vor allem zu Beginn ihrer Arbeit an der Bar oft viel und lange gearbeitet, weshalb sie häufig lange wach bleiben musste. Deshalb ihre Vorliebe für Kaffee. «Energydrinks mag ich nicht», sagt sie. Ihren ursprünglichen Beruf aufgegeben hat Lutz wegen einzelner Schicksale ihrer Patienten. Das sei aber abgehakt. «An der Bar treffe ich meist gut gelaunte Leute», sagt sie und schmunzelt.

Blindtesten als Teil der praktischen Prüfung

Beim Kaffeezubereiten kommt es auf viele Details an. Da geht es nicht nur darum, den Siebkolben richtig einzusetzen. Bild: Kevin Roth

Jetzt steht Lutz also hinter der Nuova-Simonelli-Maschine und erzählt allerlei über Kaffee. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Arabica- und Robusta-Bohnen. «Sie sehen nicht nur unterschiedlich aus, sondern sind es auch vom Geschmack her», sagt Lutz. So sind Letztere nicht nur kleiner mit gerader Kerbe, sondern schmecken nach der Zubereitung auch erdiger und holziger.

An einen Erfolg bei einem Blindtesten wie in der ehemaligen TV-Show «Wetten, dass ...» glaubt Lutz nicht. Bei der Sommelier-Prüfung aber sind die Teilnehmenden nicht darum herum gekommen, eine bestimmte Kaffeeart zu brühen und im sogenannten Cupping verschiedene Kaffees zu bestimmen. Lutz sagt:

«Das war schwierig, aber ich habe die Prüfung ja schliesslich bestanden.»

Nebst theoretischem Wissen und praktischen Fähigkeiten musste Lutz auch ein schriftliches Konzept erarbeiten, um eines Tages ein eigenes Café eröffnen zu können. Nebst dem Prüfungstag dauerte die Ausbildung sechs intensive Tage, wobei währenddessen viel Studium in den eigenen vier Wänden erforderlich war. «Über zwei Drittel des Stoffs in den Kursunterlagen habe ich mir zu Hause mit Lesen angeeignet», sagt sie.

Mit mehr theoretischem Wissen als eine Barista

Als Sommelière kann Lutz den Unterschied zu einer Barista sofort erklären. Steht bei Letzterer die Zubereitung mit Ästhetik im Fokus, kennt sich ein Kaffeesommelier auch mit der Geschichte, dem Anbau, der Röstung, der richtige Pflege einer Maschine oder betriebswirtschaftlichen Grundlagen aus.

Mit einem weit verbreiteten Mythos, wonach Milch im Kaffee den Koffeingehalt verstärkt, räumt Lutz auf. Dafür weiss sie über den verschiedenen Koffeingehalt in Espresso und Kaffee Crême Bescheid. Entgegen der in der Gesellschaft verankerten Meinung enthält der Espresso weniger Koffein. Lutz sagt:

«Beim Espresso läuft die Maschine weniger lang, und entsprechend löst sich dadurch weniger Koffein aus den Bohnen oder dem Pulver.»

Der Kurs von Cafetier Suisse kostet zwischen 2400 und knapp 3000 Franken, den das «Peggy's» im Fall von Sarah Lutz komplett übernommen hat. Dafür arbeitet im Team neu eine Kaffeesommelière mit. Dass sich Lutz deshalb in Zukunft als einzige an der Nuova-Simonelli-Maschine zu schaffen macht, sei ein Trugschluss. Vorliebe für Kaffee hin oder her.