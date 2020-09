Reportage Käseglocke über der Heimat des Tilsiters: Der Thurgauer Weiler Holzhof ist von einer harten Umzonung betroffen Die jüngste Generation der Familie Wartmann bangt um ihre Zukunft. Grund: Im Rahmen einer kantonalen Überprüfung wird ihr Land vom Bau- ins Nichtbaugebiet umgezont. Das stösst im Weiler Holzhof auf Unverständnis. Just bei ihrem «Vorzeigebetrieb» trete die Politik auf die Bremse. Der Landwirtschafts- und Käsereibetrieb steht kurz vor der Energieautarkie. Sebastian Keller 09.09.2020, 04.50 Uhr

Florian und Otto Wartmann junior in ihrer Käserei. Bild: Andrea Stalder

Wer von Fimmelsberg Richtung Hüttlingen fährt, erblickt es Weiss auf Blau: «Tilsit». Das Ortsschild ist gleichzeitig symbolischer Buchdeckel einer Familiengeschichte. Im Weiler Holzhof, so der offizielle Name der Siedlung auf dem Gebiet der Gemeinde Amlikon-Bissegg, hat der Tilsiter seinen Ursprung: 1893 stellte Otto Wartmann erstmals diesen Käse in der Schweiz her. Er brachte das Rezept als Souvenir von einer Reise in die Stadt Tilsit im damaligen Ostpreussen mit.

Käse produzieren Wartmanns heute noch. Neben dem Tilsiter für die Sortenorganisation stellen sie auch den «Holzhofer», einen geschmierten Halbhartkäse, her. Claudia und Otto Wartmann – der Urneffe des Tilsiter-Pioniers – führen die Käserei und den Landwirtschaftsbetrieb. Die sechste Generation der Wartmanns steht bereits in den Stiefeln. Das sind die Söhnen Otto, Richard und Florian.

Der Bau eines neuen Käsekellers soll den Betrieb reif für die Zukunft machen. Doch die Politik hat eine raumplanerische Käseglocke über den Holzhof gestülpt. Claudia Wartmann formuliert es so:

«Auf einmal wurde die Stoppuhr gedrückt.»

Der 15. Mai könnte als schwarzer Freitag in die Geschichte eingehen

Sie sitzt mit ihrem Mann, Otto senior, und ihrem ältesten Sohn, Otto junior, am Holztisch in der Küche, an dem auch eine Fussballmannschaft für eine Siegesfeier Platz hätte. Doch den Wartmanns ist nicht zum Feiern zumute. Spätestens seit dem 15. Mai, der als schwarzer Freitag in die Familiengeschichte eingehen könnte.

Damals entdeckten die Wartmanns den Namen ihres Weilers in der Kleinsiedlungsverordnung im Amtsblatt, erlassen von der Thurgauer Regierung im Sinne eine Übergangsbestimmung – also provisorisch.

Für Wartmann bedeutet dies eine harte Umzonung. Plötzlich war ihr Land nicht mehr im Bau-, sondern im Nichtbaugebiet. Konkret: Sie wurden raumplanerisch von der Weiler- in die Landwirtschaftszone gezügelt. So erging es weiteren 28 Weilern; 114 wurden in eine Art Erhaltungszone eingeteilt. Beide Zonen sind Nichtbaugebiet. Mit dem Unterschied: In der Landwirtschaftszone sind nur landwirtschaftliche Bauten erlaubt, in der Erhaltungszone ist eine sanfte Entwicklung, Erneuerung oder Umnutzung möglich.

Otto Wartmann senior. Bild: PD

Zurück an den Holztisch. Otto Wartmann senior sagt, er habe im Februar erstmals von der Überprüfung der 304 Kleinsiedlungen gehört. «Wir sind vor den Kopf gestossen», sagt der 61-Jährige. Seine Hände liegen gefaltet auf dem Tisch.

Nicht Wut beherrscht seiner Stimme, sondern Unverständnis. Dieses Unverständnis wird befeuert durch die jüngst abgeschlossene Zonenplanrevision in der Gemeinde. «Damals war eine Umzonung bei uns kein Thema», sagt er.

Das Killerkriterium

Seine Frau Claudia schüttelt den Kopf, dann sagt sie: «Wir sind wohl beim Killerkriterium ‹fünf Wohnhäuser› durchgefallen.» In der Tat: Im Kapitel 1.9 des Richtplans steht als eine Bedingung für die Bezeichnung als Weiler- oder Erhaltungszone folgendes Kriterium: «5–10 bewohnte, mehrheitlich nicht landwirtschaftlich genutzte Gebäude». Der Weiler Holzhof zählt vier Wohnhäuser.

Die Wartmannbrüder: Otto junior und Florian. Bild: Andrea Stalder

Otto Wartmann junior trifft die Umzonung inmitten der Zukunftsplanung. Im Rahmen der Meisterschule zum Käser entwarf er den neuen Käsekeller. «Im ersten Moment hatte ich es mit der Angst zu tun», sagt der 24-Jährige mit Blick in den Rückspiegel auf den 15.Mai. Auf einen Schlag zogen dunkle Wolken vor seiner Zukunft auf. Claudia Wartmann sagt:

«Die Wartmanns haben sich immer gefragt, wie man den Betrieb weiterentwickeln kann.»

Zur Landwirtschaft gesellten sich weitere Standbeine. Der Stammbaum, der auf dem Holztisch liegt, erzählt die Geschichte der Familie Wartmann – Holzhofer-Linie: Emil Wartmann (geboren 1833) braute einst Bier, auch Stärke wurde fabriziert. Später kam der Käse. Der Urgrossvater von Otto junior war von 1935 bis 1959 Nationalrat für die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, die heutige SVP.

Auf den letzten Metern zum geschlossenen Kreislauf

Doch Antrieb schöpft die Familie nicht alleine aus ihrer reichen Geschichte, sondern vor allem im Glauben an Innovation. Aktuell befindet sich der Betrieb mit fünf Lehrlingen auf den letzten Metern zum geschlossenen Kreislauf. Sie bewirtschaften 30 Hektaren Land; 45 Kühe stehen im Stall. Zusammen mit der Milch weiterer acht Bauern stellen sie Käse her. Mit der anfallenden Schotte werden die Sauen gemästet. Vater Wartmann sagt:

«Sauen und Kühe machen viel Gülle.»

Diese wird energetisch verwertet – zu Strom und Wärme. Die Biogaslange, die wie ein Planetarium am Siedlungsrand steht, wurde 2019 erneuert und erweitert. Nun fehlt die letzte Perle in der Kette des Kreislaufes. Die Energie aus der Biogasanlage soll neu als Prozessenergie für die Käseproduktion sowie für den neuen Käsekeller genutzt werden. «Dann sind wir energieautark», sagt Otto senior. Bereits heute spare der Betrieb 1000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Claudia Wartmann sagt:

«Das ist doch eine verkehrte Welt.»

Die Politik strebe wegen des Klimawandels «Netto 0» bis ins Jahr 2050 an. «Das ist bei uns bereits Realität.» Und just bei diesem «Vorzeigebetrieb» trete die Politik auf die Bremse. Dennoch reichen die Wartmanns nächstens das Baugesuch für den Käsekeller ein, beim Kanton.

Den Wertverlust durch die Umzonung können sie nicht beziffern. Im Vordergrund steht ohnehin anderes: «Wir wollen nicht Geld, sondern im Holzhof wirtschaften und leben», sagt Otto Wartmann senior. Vorerst hofft die Familie auf eine individuelle Lösung. Claudia Wartmann sagt: «Wir sind gesprächsbereit.» In Frauenfeld solle man über die Bücher. Die Geschichte der Wartmanns auf dem Holzhof soll weitergeschrieben werden dürfen, das Ortsschild «Tilsit» nicht verbleichen.