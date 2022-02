Justiz Wer soll auf dem Thurgauer Richterstuhl sitzen? Im Zweifel für die Stellenausschreibung Das neu geschaffene Richteramt am Thurgauer Obergericht ginge eigentlich an die Grünen. Doch dort fehlt es an juristischem Personal. Die Stelle wurde nun ausgeschrieben. Welche Partei das Rennen macht, ist somit offen. Das könnte das politische Gleichgewicht in Schieflage bringen. Silvan Meile Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.10 Uhr

Das Thurgauer Obergericht stockt die Anzahl Berufsrichterinnen und -richter von sechs auf sieben auf. Bild: Reto Martin

Den Thurgauer Grünen macht der eigene Erfolg zu schaffen. An den letzten Wahlen legten sie beim Wähleranteil nochmals ordentlich zu, deshalb sind sie mit Kurt Egger zurück im Nationalrat. Im Grossen Rat überflügelten die Grünen gar die SP und sind seit dieser Legislatur viertstärkste Kraft im Kantonsparlament. Doch mit einflussreichen Prestige-Ämtern im Kanton will es bisher nicht klappen.

Den Einzug in die Thurgauer Regierung haben die Grünen letztmals 2020 verpasst. Und sie haben es vergeigt, das Grossratspräsidium anzupeilen, obwohl ihnen dafür der rote Teppich ausgerollt wurde. Nun rollt ein weiterer nicht verwerteter Steilpass an den Grünen vorbei: die Wahl einer Oberrichterin oder eines Oberrichters.

Die SVP hätte den Grünen die Richterstelle zugestanden

Mit dem Budget 2022 bewilligte der Grosse Rat eine zusätzliche Stelle am Obergericht. Wegen vieler Pendenzen und komplexer werdender Fälle ist diese Stellenaufstockung unbestritten. Die sechs bisherigen vollamtlichen Berufsrichter, die von den vier Regierungsparteien SVP (2), FDP (2), Mitte (1) und SP (1) gestellt werden, bekommen also Verstärkung.

Die Thurgauer Politik ist sich gewohnt, Richterstellen am Obergericht ohne grosses Aufsehen unter den Parteien aufzuteilen. Das mündet jeweils in Wahlvorschlägen der Fraktionen ans Kantonsparlament, welches letztlich die Oberrichterinnen und Oberrichter alle vier Jahre wählt. So hätte es auch bei der aktuellen Stellenaufstockung laufen können. Die stärkste Kraft im Grossen Rat wäre dafür gewesen. Stephan Tobler, Präsident der SVP-Fraktion, sagt:

Stephan Tobler, Fraktionspräsident der SVP. Bild: Reto Martin

«Wir gingen ursprünglich nicht davon aus, dass die Stelle ausgeschrieben wird, sondern der freiwillige Proporz angewendet wird.»

Mit diesem gewohnten Vorgehen wäre die zusätzliche Oberrichterstelle an die Grünen gegangen. Die SVP hätte ihnen gemäss Tobler eine Oberrichterin oder einen Oberrichter wohl auch zugestanden, die anderen Parteien hätten wahrscheinlich mitgezogen.

Den Grünen fehlt es an juristischem Personal

Doch der Zeitpunkt der personellen Aufstockung am Obergericht ist für die Grünen unpassend. «Wir haben für diese Stelle so kurzfristig keine geeignete Kandidatur», sagt Fraktionschefin Sandra Reinhart. Auf erfahrenes juristisches Personal kann die Kantonalpartei nicht zurückgreifen. An keinem Thurgauer Bezirksgericht stellen die Grünen eine Berufsrichterin oder einen Berufsrichter.

Sandra Reinhart, Fraktionspräsidentin der Grünen. Bild: Tobias Garcia

«Auf Biegen und Brechen jemanden fürs Obergericht zu nominieren, macht für uns keinen Sinn.»

Immerhin hat die Partei mit dem ehemaligen Frauenfelder Gemeinderat Mario Weber (Chrampfe & Hirne) seit 2011 einen der vier Ersatzrichter am Obergericht, der jeweils von den Grünen den Vorschlag erhält.

Doch das Vollzeitamt eines Oberrichters strebt Weber offenbar nicht an. Zu sehr dürften ihn seine beruflichen Engagements fesseln. Der 50-Jährige hat eine eigene Anwaltskanzlei in Frauenfeld und kümmert sich ausserdem um rechtliche Fragen für diverse Fussballspieler, darunter Xherdan Shaqiri, Breel Embolo und Remo Freuler.

Die öffentliche Ausschreibung soll einmalig bleiben

Nun ist die Richterstelle am Thurgauer Obergericht öffentlich ausgeschrieben. Sandra Reinhart sagt, für ihre Fraktion sei es wichtig, dass man Kandidaten auswähle, welche ideal dem Anforderungsprofil entsprechen. «Erste Priorität hat die Qualifikation für eine solche Stelle.»

Die Parteiinteressen blendet sie aber nicht komplett aus. In Zukunft wollen die Grünen gewappnet sein. «Für die nächste Vakanz einer Ersatzrichterstelle sind die Grünen mit einer Kandidatur vorbereitet», sagt Reinhart. Schliesslich müsse auf eine politische Ausgewogenheit der Vertretungen an den Gerichten Wert gelegt werden. Doch genau diese steht mit der aktuellen Ausschreibung auf der Kippe.

Parteizugehörigkeit wird Diskussion geben

Mit je zwei der sechs Oberrichterstellen sind die SVP und die FDP bereits heute gut vertreten. «Als Partei oder Fraktion werden wir nicht aktiv», sagt SVP-Fraktionspräsident Tobler. Das bestätigt auch Anders Stokholm, Chef der FDP-Fraktion. Dort sei man nun offen für jegliche Kandidaturen und lege das Augenmerk auf die Erfüllung des Anforderungsprofils. «Wir bevorzugen, dass die Kandidierenden sich klar zu ihrer politischen Heimat äussern.»

Eine öffentliche Ausschreibung sei nun aber für alle zugänglich, betont Tobler. «Die Karten werden neu gemischt.» Gehen also Kandidaturen von Mitgliedern bereits gut vertretender Parteien ein, müssen diese gleich gewichtet werden. «Ich gehe davon aus, dass nach einer Ausschreibung die beste Kandidatur berücksichtigt wird», sagt Tobler.

Mitte-Fraktionspräsident Gallus Müller. Bild: Donato Caspari

«Das wird noch Diskussionen geben», sagt Gallus Müller (Mitte). Er ist Präsident der Thurgauer Fraktionspräsidentenkonferenz. Von dort aus gehen letztlich die Wahlvorschläge an den Grossen Rat, der an der Wahlsitzung vom 18. Mai die zusätzliche Oberrichterin oder den Oberrichter ins Amt wählt. Denkbar sei, dass den Kantonsräten schliesslich mehrere Kandidaturen zur Auswahl unterbreitet werden.

Damit wäre der Ring frei für eine politische Kampfwahl im Grossen Rat. Denn die meisten Personen, die dem Anforderungsprofil entsprechen und Erfahrung aus einem Gericht mitbringen, dürften Mitglied in einer Partei sein. Selbst wenn das im Auswahlverfahren ausgeblendet werden könnte und das Hauptaugenmerk ausschliesslich auf den Qualifikationen der Bewerberinnen und Bewerber läge, im Parlament hätten die Parteifarben sehr grosses Gewicht.

Das aktuelle Vorgehen könnte der sonst angewendeten Praxis schaden, die Oberrichterstellen unspektakuläre unter den Parteien zu verteilen. Falls die Besetzung der zusätzlichen Richterstelle zu einer unausgewogenen politischen Konstellation führe, sei wohl auch künftig mit Kampfwahlen zu rechnen, gibt Müller zu bedenken. Zumindest die öffentliche Ausschreibung – sie läuft noch bis 22. Februar – soll aber einmalig bleiben.

Parteien in Lauerstellung

Während SVP und FDP nun zuwarten, strecken die Verantwortlichen der Mitte-Partei die Fühler aus nach einer geeigneten Kandidatur als zweite Parteivertretung am Obergericht. Diese Chance bietet sich auch der SP. «Die Tore sind nun für alle weit offen», sagt Fraktionspräsidentin Sonja Wiesmann.

Und letztlich könnte die Stellenausschreibung sogar ein Steilpass für die Grünliberalen werden. Interesse bestünde, sagt deren Fraktionschef Ueli Fisch. Die entsprechende Personaldecke dürfte in seiner Partei aber ebenfalls eher dünn sein.

Anwaltspatent? Nicht zwingend! Vor zwei Jahren wählte das Thurgauer Kantonsparlament Cornel Inauen (SVP) als Oberrichter. Die Wahl war von Nebengeräuschen begleitet, weil Inauen kein Anwaltspatent besitzt. Auch die aktuelle Stellenausschreibung verlangt ein solches nicht zwingend. Dort heisst es: «Ein Anwaltspatent oder eine fachlich adäquate Ausbildung ist von Vorteil.» (sme)

