Streit mit Stichwaffe endet auf dem Hausdach: Bezirksgericht in Frauenfeld spricht notorischen Dieb nach polizeilichem Grosseinsatz schuldig Das Bezirksgericht Frauenfeld verurteilt einen 38-jährigen Algerier zu einer unbedingten Freiheitsstrafe, unter anderem wegen einfacher Körperverletzung, mehrfachen Diebstahls und mehrfachen Hausfriedensbruchs. Zudem muss er das Land verlassen. Bis dahin kehrt er aber zurück ins Gefängnis. Samuel Koch 30.10.2021, 05.40 Uhr

Sperrzone während des polizeilichen Grosseinsatzes. Bild: BRK News (Frauenfeld, 05.09.2020)

Er hat schweizweit Bekanntheit erlangt. Anfang September 2020 verschanzte sich ein heute 38-jähriger Algerier während Stunden auf einem Hausdach inmitten der Stadt Frauenfeld. «Gewalttat: Grosseinsatz der Polizei» und «Blutige Auseinandersetzung» titelten die Zeitungen zwischen Boden- und Genfersee. Knapp sieben Stunden später gelang es Spezialisten der Kantonspolizei Thurgau, den Mann zur Aufgabe zu bewegen und ihn zu verhaften.

Jetzt, etwas mehr als ein Jahr später, hat sich der Mann vor dem Bezirksgericht Frauenfeld unter anderem wegen einfacher Körperverletzung, mehrfachen Diebstahls und mehrfacher Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Seit Dezember sitzt der Algerier in vorzeitigem Vollzug, weshalb ihn am Dienstagnachmittag eine Polizistin in Hand- und Fussfesseln zur rund dreieinhalb Stunden dauernden Verhandlung gebracht hat.

Vollgepumpt mit Alkohol und Drogen

Was war damals passiert? Am frühen Morgen kam es zu einem Streit zwischen dem Algerier und einem nach dessen Angaben guten Freund. «Vollgepumpt mit Alkohol und Drogen», wie es die Staatsanwältin vor Gericht ausführt, fuchtelte der Beschuldigte mit einer schwarzen Schere herum und drohte, seinen Freund abzustechen.

«Alkohol und Xanax kommt bei mir nicht gut, damit verliere ich den Verstand, fühle mich verloren.»

Das sagt der Angeklagte zu seiner Abhängigkeit, die er auf Arabisch via anwesenden Dolmetscher übersetzen lässt. Xanax ist ein Medikament mit dem Wirkstoff Alprazolam, eine Substanz aus der Gruppe der Benzodiazepine, das stark angstlösend und beruhigend wirkt. Während sein «Freund» in Schutzhaltung auf dem Bett lag, verletzte ihn der Beschuldigte mit einer schwarzen Schere leicht am Gesäss, obwohl der Freund den Beschuldigten «panisch bat, damit aufzuhören», heisst es in der Anklageschrift. Demnach habe nur die Anwesenheit der Nachbarin die Situation nicht eskalieren lassen.

Feuerwehr und Polizei während des Einsatzes in der Innenstadt. Bild: Andreas Taverner (Frauenfeld, 05.09.2020)

Erinnerungen an den Tag hat der Beschuldigte kaum. Als er - vor der Tat - auf der Strasse gestanden sei, habe er von seinem «guten Freund» Unterschlupf bekommen, mit ihm Alkohol, Drogen und Medis konsumiert. Bis heute hätten sie telefonisch Kontakt. «Ich weiss nicht, wovon die Verletzungen stammen, und er weiss es auch nicht», sagt der Beschuldigte vor Gericht. Die Verletzung könne durch einen Sturz auf eine Scherbe zustandegekommen sein.

Kurze Zeit nach dem Übergriff kam es im Gang des Mehrparteienhauses zu einem weiteren Streit zwischen dem Algerier und einem anderen Bewohner, wieder mit der schwarzen Schere, schreibt die Staatsanwaltschaft, was schliesslich den stundenlangen Polizeieinsatz auslöste. Der zweite Streit ist allerdings nicht mehr Teil des Falls, weil der Angegriffene seinen Antrag just einen Tag vor der Verhandlung zurückgezogen hat.

Auf Diebestour durch den Thurgau

Der Beschuldigte muss sich aber ohnehin auch für anderes delinquentes Verhalten verantworten. Wenige Wochen vor der Tat in Frauenfeld befand sich der Mann laut der Staatsanwaltschaft «auf Beutezug». Im Oberthurgau brach er eine Kasse eines Selbstbedienungsstandes auf und stahl zwei E-Bikes. «Ich habe damit gar nichts zu tun», beteuert der Beschuldigte, zumindest was den Diebstahl der Velos betrifft. Noch in derselben Nacht in derselben Gemeinde liess er aus einem unverschlossenen Auto Bargeld mitgehen.

Zu zwei anderen, tags darauf in der Nähe abhanden gekommenen E-Bikes im Raum Amriswil sagt der Beschuldigte, er habe eines davon, unverschlossen, mit brennendem Licht am Bahnhof mitgenommen und sei damit ins nächste Dorf gefahren. Der Dolmetscher übersetzt:

«Ich erinnere mich aber nicht so gut.»

Die Staatsanwaltschaft glaubt ihm nicht. Deren Vertreterin spricht von einer «weiteren Märligeschichte» und einem «völlig unglaubhaften Wirrwarr». «Nach zwei Nächten war der Beutezug beendet, weshalb sich der Beschuldigte in Richtung Frauenfeld begab und sich den klassischen Autodiebstählen widmete», ergänzt sie.

Zu einem weiteren Vorfall wenige Wochen später divergieren die Aussagen von Staatsanwaltschaft und Beschuldigtem wieder. Von ihm allerdings sind auf einem aufgebrochenen Auto und einem weiteren Diebstahl in Felben-Wellhausen DNA-Spuren gesichert worden.

Verteidiger plädiert auf Entwendung eines Velos zum Gebrauch

Der Beschuldigte bringt einen Komplizen ins Spiel, der die Tat verübt habe. «Er hat das Glas zerbrochen, ich war nur dabei», lässt der Dolmetscher ausrichten. Dann plädiert der amtlich zugezogene Pflichtverteidiger dafür, dass sein Mandant nichts mit den Velodiebstählen zu tun hat. «Sie erfordern eine gewisse Organisation», sagt er zu Transport-, Lagerungs- und Verkaufsmöglichkeiten. «Das ist hier nicht der Fall.» Und beim Velo in Amriswil gehe es nicht um Diebstahl, sondern bloss um Entwendung eines Velos zum Gebrauch nach dem Strassenverkehrsgesetz.

Dafür findet das Gericht kein Gehör, spricht den Mann überwiegend schuldig und verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten, womit er knapp ein weiteres Jahr hinter Gittern verbringen muss. Anja Scholz als Vorsitzende Richterin sagt:

«Sie sind siebenfach einschlägig vorbestraft, man kann ihnen keine gute Prognose stellen.»

Anja Scholz, Berufsrichterin am Bezirksgericht Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Ausserdem erhält der Algerier, der sich mittlerweile illegal in der Schweiz aufhält, einen Landesverweis für zwölf Jahre und muss nebst den Untersuchungs- und Gerichtskosten eine Busse von 600 Franken bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.