Fehlende Beweise

Justiz Freispruch – keinen Beweis für allfälligen Missbrauch der Tochter Ein 37-jährigen Gärtner stand wegen mutmasslichen sexuellen Handlungen mit seinem Kind vor dem Bezirksgericht Frauenfeld. Barbara Hettich 23.10.2021, 09.00 Uhr

Bezirksgericht Frauenfeld Bild: Kevin Roth

«Ich liebe meine Tochter über alles, ich würde ihr so etwas nie antun», sagte der 37-Jährige bei seiner Befragung vor dem Bezirksgericht Frauenfeld. Nach der Trennung von seiner Frau im Frühling 2017 habe er einen regelmässigen Kontakt zu seiner heute sechsjährigen Tochter gepflegt, mindestens einmal in der Woche habe sie bei ihm übernachtet. Im September 2019 sei er dann aus heiterem Himmel verhaftet worden und er verbrachte zwei Tage in Untersuchungshaft. Gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft soll er wiederholt seine Finger in die Scheide seiner Tochter eingeführt haben.

Wie kommt ein vierjähriges Mädchen zu einer solchen Aussage? Warum erzählte sie dies ihrer Mutter und wiederholte es auch bei der polizeilichen Befragung? Dafür hatte der Angeklagte eine plausible Erklärung. Seine Tochter leide immer wieder an Rötungen und Ausschlägen an der Vagina. Auf Anweisung seiner Frau habe er ihr deshalb das «Schlitzli» mit einem Feuchttüchlein putzen müssen, «sie hatte keine Freude daran.»

Staatsanwalt fordert Freispruch

Die Staatsanwaltschaft folgte der Argumentation des Mannes – es fehle der sexuelle Bezug. Bei der ärztlichen Untersuchung des Mädchens wurden zudem keine Hinweise auf einen Übergriff gefunden. Doch obwohl von der Unschuld des Mannes überzeugt, musste der Staatsanwalt Anklage erheben. Dies hatte das Obergericht so entschieden, nachdem die Opferanwältin gegen die Einstellung des Strafverfahrens Einspruch erhoben hatte. Ein einzelner Staatsanwalt dürfe in einem solchen Fall nicht Recht sprechen, so die Argumentation des Obergerichts.

Vertrauensverhältnis missbraucht

Die Aussagen des Kindes seien glaubhaft, sagte die Opferanwältin. Beim Mädchen seien zudem verschiedene Auffälligkeiten festgestellt worden. Der Vater habe das Vertrauensverhältnis missbraucht. Beim psychiatrischen Gutachten habe man dem Mann zwar keine pädophilen Neigungen nachweisen können, man könne sie aber auch nicht ausschliessen. Sie forderte das Gericht auf, den Mann schuldig zu sprechen, entsprechend zu bestrafen und eine Genugtuung von 11'000 Franken ihrer Mandantin zuzusprechen.

Die Anschuldigungen seien völlig unangebracht, entgegnete die Anwältin des 37-Jährigen. Das Mädchen habe ihrem Vater und dessen Schwester mehrmals gestanden, dass sie nicht die Wahrheit erzählt habe, ihre Mutter ihr aber nun nicht mehr glaube. Die Verhaltensauffälligkeiten seien wohl eher der Mutter zu zuschreiben, die sich seit Jahren in psychiatrischer und psychologischer Behandlung befinde. Seit seiner Verhaftung dürfe der Vater seine Tochter nur in Begleitung einer Mitarbeiterin der KESB sehen. Im Zwischenbericht dieser Mitarbeiterin wird das Verhältnis zwischen Vater und Tochter als sehr herzlich beschrieben, ein Übergriff sei eher unwahrscheinlich.

Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und sprach den Mann frei, die Genugtuungs-Forderung wurde auf den Zivilweg verwiesen. Die Aussagen des Mädchens, aber auch die des Mannes seien glaubhaft, Beweise würden aber fehlen. Zwar habe man bei dem Mann bei der Hausdurchsuchung im Keller einen USB-Stick mit einer Datei «pädophile Kids» gefunden. Auf dem unscharfen Bild sei aber kein Kind abgebildet.

Der Angeklagte kam dennoch nicht ganz ungeschoren davon. Wegen eines verbotenen Klappmessers, das er als Jugendlicher in einem Waffengeschäft gekauft hatte und das bei der Hausdurchsuchung sichergestellt wurde, muss er eine Busse von 200 Franken bezahlen und 800 Franken von den Verfahrens- und Gerichtskosten übernehmen.