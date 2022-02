Misslungen: Steuerschulden übers Bundesgericht loswerden

Justiz Eine Thurgauerin will ihre Steuerschulden übers Bundesgericht loswerden – doch jetzt wird es für sie noch viel teurer Eine Frau machte sich in einer Aargauer Gemeinde aus dem Staub, ohne die Steuerrechnungen von drei Jahren zu begleichen. Im Thurgau wird sie von der Vergangenheit eingeholt. Den Fehler sieht sie nicht bei sich, sondern bei den Behörden. Silvan Meile Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.10 Uhr

Das Bundesgericht in Lausanne. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Beim Umzug blieb etwas zurück: offene Steuerrechnungen. Auf rund 13'500 Franken beliefen sich die Steuerschulden für die Jahre 2008 bis 2010, als eine Frau ihre Aargauer Wohnsitzgemeinde verliess und über Umwegen in den Thurgau zog.

Ihr nächster Wohnort sollte aber zuerst eine Zürcher Gemeinde sein. Die Steuerrechnungen aus dem Aargau blieben jedoch auch von dort aus unbeglichen. Später galt diese Adresse der Frau als ungültig.

Gemäss Bundesgericht, wo dieser Fall schliesslich landete, erhielt die Steuerverwaltung der Aargauer Gemeinde von der Einwohnerkontrolle der Zürcher Gemeinde auf die Frage nach der gültigen Adresse der säumigen Steuerzahlerin am 24. November 2014 die Auskunft, die Frau habe sich per 31. Dezember 2013 nach «Unbekannt» abgemeldet. Daraufhin publizierte der Kanton Aargau am 19. Dezember 2014 im Amtsblatt, dass die definitiven Veranlagungen der Kantons- und Gemeindesteuern der Jahre 2008 bis 2010 der Frau vorgenommen worden seien. Ihre Steuerverfügung gilt dadurch als zugestellt.

Dominikanische Republik – Gefängnis – Betreibungsamt Arbon

Aus dem Urteil des Bundesgerichts geht hervor, dass sich die Frau zuerst in der Dominikanischen Republik aufgehalten hatte. Bei ihrer Rückkehr in die Schweiz wurde sie offenbar inhaftiert. Auf die Gründe geht das Bundesgericht in diesem Fall nicht ein.

Den Zahlungsbefehl für die offenen Steuerrechnungen in der Aargauer Gemeinde verschickte schliesslich das Betreibungsamt des Bezirks Arbon Jahre später – am 18. Dezember 2019. Dieses liegt offenbar im Zuständigkeitsbereich des neuen Wohnorts der Frau. Doch die Betriebene erhob Rechtsvorschlag und wehrte sich gegen die Bezahlung. Nachdem sie vor Bezirksgericht Arbon und dem Thurgauer Obergericht abgeblitzt war, forderte sie vom Bundesgericht, die vorinstanzlichen Entscheide und Urteile vollumfänglich aufzuheben.

Post im Gefängnis erhalten, obwohl Aufenthaltsort unbekannt war?

Die Frau verweist auf ein Sozialhilfegesuch, das sie aus dem Gefängnis am 28. September 2014 an ihrer vorherigen Wohngemeinde im Kanton Zürich gestellt habe. Dieser Umstand stehe im Widerspruch zu den Angaben bezüglich des unbekannten Aufenthaltsorts der Einwohnerkontrolle an das Steueramt der Aargauer Gemeinde vom 24. November 2014.

Aufgrund ihres Sozialhilfegesuchs sei die Zürcher Gemeinde sehr wohl über ihren Aufenthaltsort im Bilde gewesen. Ausserdem habe sie auch ein Schreiben des Betreibungsamts der Zürcher Gemeinde im Gefängnis erreicht. Statt sie im Aargau im Amtsblatt auszuschreiben, hätte man mit entsprechenden Nachforschungen ihren Aufenthaltsort ausfindig machen müssen, findet die Frau.

Mit ihrer Argumentation überzeugt sie das Bundesgericht aber nicht. «Im angefochtenen Entscheid findet sich weder ein Hinweis auf das Sozialhilfegesuch noch auf das Schreiben des Betreibungsamtes», hält dieses in seinem Urteil fest. Dieser Aspekt sei in der Vorinstanz nicht eingebracht worden.

«Damit fehlte es an konkreten Anhaltspunkten über den Verbleib der Beschwerdeführerin, welche die Steuerbehörde zu entsprechenden Nachforschungen über deren aktuellen Aufenthalt hätte veranlassen müssen.»

Kosten von 13'500 auf 21'000 Franken angewachsen

Das Bundesgericht weist alle Beschwerden gegen die drei Betreibungen aufgrund der offenen Steuerrechnungen ab. Zum den ursprünglichen Betrag von 13'500 Franken hat sich in der Zwischenzeit einiges hinzugeläppert: 2400 Franken an Gerichtskosten, die die Frau zahlen muss, rund 4000 Franken Verzugszinsen und eine Umtriebsentschädigung von 450 Franken. Ausserdem beläuft sich die Verzinsung des geforderten Betrags während des Betreibungs- beziehungsweise Gerichtsverfahrens auf mehr als 1000 Franken, die auch noch oben drauf kommen.

So sind die offenen Steuerrechnungen von 13'500 Franken mittlerweile auf mehr als 21'000 Franken angewachsen – ohne Anwaltskosten.

Bundesgericht: 5D_30/2021, 5D_31/2021, 5D_32/2021

