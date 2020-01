Juristischer Spiessrutenlauf um geplante Frauenfelder Genossenschaftssiedlung Blockiert trotz Bewilligung: Die Genossenschaftssiedlung Schollenholz mit 23 geplanten Wohnungen verzögert sich weiter. Nachbarn wehren sich aus zwei Gründen. Samuel Koch 10.01.2020, 04.30 Uhr

Die mit Bauvisieren versehene Parzelle ist derzeit rundherum mit Gittern abgesperrt. (Bild: Andrea Stalder)

Eingezäunt, als wäre alles kontaminiert. So zeigt sich der Anblick der Parzelle an der Ecke Schollenholz/Fliederstrasse, wo die Wohnbaugenossenschaft (WBG) Sonnmatt längst ihr Neubauprojekt hätte in Angriff nehmen wollen. Knapp zehn Millionen Franken haben die Genossenschafter vor anderthalb Jahren gesprochen. Die WBG Sonnmatt plant auf der rund 3000 Quadratmeter grossen Parzelle, die bestehenden fünf Altbauten mit zehn Wohnungen durch eine zweigeschossige Siedlung mit insgesamt 23 neuen Wohnungen zu ersetzen.