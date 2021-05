Jungforscher Viel Lärm unter Wasser: Thurgauer Maturandin erhält für ihre Forschungsarbeit eine Auszeichnung Die Stiftung Think Tank Thurgau zeichnet herausragende Matura- und Projektarbeiten von Schülerinnen und Schüler der Thurgauer Kantons- sowie Berufsmaturitätsschulen aus. Die Themen der Arbeiten reichen in diesem Jahr von Lärm unter Wasser über Doping zum Begriff «Heimat». 21.05.2021, 17.00 Uhr

Amrei Schmücker von der Kantonsschule Kreuzlingen befasste sich mit Lärm unter Wasser. Bild: Printscreen Youtube

(pd) Die Stiftung Think Tank Thurgau verleiht Amrei Schmücker von der Kantonsschule Kreuzlingen den ersten Rang. Sie hat sich mit dem von Menschen verursachten Unterwasserlärm im Bodensee, dessen Ausmass und potenziellen Auswirkungen auf die Fauna befasst. «Da dieses relevante Thema bisher wissenschaftlich nicht untersucht worden ist, stellt diese Arbeit eine echte Pionierleistung dar», würdigt die Stiftung die Arbeit.

Amrei Schmücker musste ein eigenes Forschungsdesign und ein Instrumentarium entwickeln, um die Lärmmessungen unter Wasser an verschiedenen Stellen und unterschiedlichen Zeiten im Konstanzer Trichter überhaupt durchführen zu können, heisst es in einer Mitteilung. «Eine weitere Herausforderung stellte die Auswertung der Tonaufzeichnungen dar, die sie mit dem Hörvermögen verschiedener Fischarten abgeglichen hat, um die möglichen Auswirkungen auf sie interpretieren zu können.» Die Arbeit werde Grundlage und Anstoss sein, das Thema weiter zu verfolgen.

Was ist Heimat?

Von ganz anderer Art ist die Maturarbeit von Nicolas Jenni von der Kantonsschule Kreuzlingen, die ebenfalls mit dem ersten Rang ausgezeichnet worden ist. Er hat sich aus einer persönlichen Perspektive intensiv mit dem Thema «Heimat» auseinandergesetzt.

«Entstanden ist als Resultat dieses in der Arbeit dokumentierten Prozesses ein Buch mit Fotos, Zeichnungen und Texten von hoher Professionalität und künstlerischer Qualität.» Es rege zum Nachdenken über das Thema an und verschaffe einen neuen, nicht aus- und abgrenzenden Zugang zu diesem Begriff: «Die Heimat» wird zu «Eine Heimat».

Mit Gen-Doping den idealen Sportler kreieren

Mit einem in der Öffentlichkeit noch wenig bekannten Thema habe sich Oliver Bolleter von der Kantonsschule Romanshorn in seiner, in Englisch verfassten Maturarbeit befasst: dem Gen-Doping bei Sportlerinnen und Sportlern. Er zeige auf, dass die gezielte Optimierung von sportlichen Leistungen mittels der Gentechnologie keine Zukunftsmusik, sondern bereits eine reale Möglichkeit ist. «Über die umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung des komplexen Themas hinaus hat sich Oliver Bolleter unter anderem auch mit ethischen Fragen auseinandergesetzt, die sich mit der Anwendung dieser Technologie stellen.»

Bereits seit 2005 führt die Stiftung Think Tank Thurgau, die 2003 aus Anlass des 200-Jahr-Jubiläums des Kantons gegründet worden ist, unter dem Titel «Die Thurgauer Jugend denkt die Zukunft» jährlich einen Wettbewerb durch. Ausgezeichnet werden damit qualitativ herausragende und zukunftsgerichtete Matura- und Projektarbeiten von Schülerinnen und Schüler der Thurgauer Kantons- sowie Berufsmaturitätsschulen, die gesellschaftlich, wirtschaftlich oder ökologisch relevant sind.

Die Preisverleihung mit der Präsentation der drei besten Arbeiten fand im Kulturzentrum Kult-X in Kreuzlingen im kleinen Rahmen statt. Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet: https://www.youtube.com/watch?v=wJ-SEfRXhM8.