Der Thurgau erlaubt Rauchen erst ab 18 Jahren.

Jugendschutz Qualmen erst ab 18: Der Thurgau will Minderjährigen das Rauchen verbieten – auch von der E-Zigarette sollen sie die Finger lassen Das Thurgauer Kantonsparlament zieht die Schraube beim Jugendschutz an. Nur noch Erwachsene dürfen gemäss einer Gesetzesänderung Tabakprodukte kaufen. Damit kommt der Kanton dem Bund zuvor, der bereits ein einheitliches Verkaufsalter von 18 Jahren aufgleist. Silvan Meile 1 Kommentar 20.04.2022, 18.12 Uhr

EVP-Kantonsrätin Elisabeth Rickenbach setzt sich für Tabakprävention ein. Ralph Ribi

Elisabeth Rickenbach kann aufatmen. Der Thurgauer Grosse Rat zeigte sich bereit für eine Gesetzesrevision, um den Jugendschutz auf E-Zigaretten auszuweiten. Ein solcher fehlte, seit das Bundesverwaltungsgericht im April 2018 das Verkaufsverbot für nikotinhaltige E-Zigaretten aufgehoben hatte. Denn damit öffnete sich eine Gesetzeslücke. Gemäss geltendem Recht dürften E-Zigaretten grundsätzlich auch an Kinder verkauft werden.

Da läuteten bei der Frauenfelderin die Alarmglocken:

«Die Hersteller versuchen mit diesen neuen Produkten, das Rauchen wie in den 40er-Jahren und seinerzeit mit den Light-Zigaretten als ‹gesundes Rauchen› zu verkaufen und wollen damit den krankmachenden und in vielen Fällen tödlichen Konsum wieder salonfähig machen.»

Das schrieb sie im November 2018 in einer Motion. Rickenbach forderte darin die Thurgauer Regierung auf, E-Zigaretten und alle nikotinhaltigen Produkte sowie den legalen Cannabis (CBD) so rasch wie möglich den gleichen rechtlichen Vorgaben zu unterstellen wie Tabakprodukte.

Wer Minderjährigen Tabak abgibt, riskiert eine Busse bis 20'000 Franken

Seit Mittwoch ist Elisabeth Rickenbach ihrem Ziel nahe. Der Thurgauer Grosse Rat befürwortet in erster Lesung eine entsprechende Änderung des kantonalen Tabakgesetzes, wie die Diskussion verdeutlichte. Die Mehrheit der Kantonsparlamentarier scheint mit einer Anpassung des kantonalen Gesetzes einverstanden zu sein, obwohl die meisten Änderungen derzeit auch auf nationaler Ebene angegangen werden. Das betrifft etwa das Verkaufsverbot von Tabakprodukten an Minderjährige. Jugendliche sollen nicht mehr mit 16 Jahren Zigaretten kaufen dürfen, sondern frühestens nach dem 18. Geburtstag.

Denn auch der Bund revidiert sein Tabakproduktegesetz und hat die Volksinitiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» umzusetzen. Der Auftrag ist klar: Minderjährige dürfen keine Tabakwerbung zu Gesicht bekommen. Diese Forderung will der Thurgau nun bereits übernehmen. Wer dagegen verstösst und Tabakprodukte an Minderjährige abgibt, riskiert eine Busse bis zu 20'000 Franken.

Frühestens ab 1. September in Kraft

Gemäss Barbara Dätwyler (SP, Frauenfeld) braucht es jetzt die kantonale Umsetzung.

Barbara Dätwyler, SP-Kantonsrätin. Tobias Garcia

«Bis Bundesbern entschieden hat, geht es noch zwei bis drei Jahre.»

Der Thurgau will seinen Vorsprung nicht einbüssen. Am 18. Mai ist bereits die letzte Lesung zu dieser Gesetzesänderung traktandiert, weiss Elisabeth Rickenbach. Dann dürfte sie besiegelt werden. «Der früheste Termin, an dem das revidierte Thurgauer Gesetz in Kraft treten kann, ist der 1. September 2022.» Ungewiss ist jedoch, ob die Regierung tatsächlich so fest aufs Gaspedal drücken wird. Gerne terminiert sie Gesetzesrevisionen auf Jahresbeginn.

«Auf die Bundesgesetzgebung zu warten, macht keinen Sinn», sagte auch Iwan Wüst (Tuttwil) im Namen der EDU-Fraktion. Diese Meinung teilte Sabina Peter-Köstli (Mitte, Ettenhausen). «Eine rasche Umsetzung ist angezeigt.» Fast alle der rund zwei Millionen Raucherinnen und Raucher in diesem Land hätten als Jugendliche angefangen. Sie gilt es demnach besonders, vom blauen Dunst fernzuhalten. Peter-Köstli:

Sabina Peter-Köstli, Mitte-Kantonsrätin. Bild: Andrea Stalder

«Jeder Tag ohne Jugendschutz ist ein verlorener Tag.»

Auch die GLP und die Grünen signalisierten ihre Unterstützung, den kantonalen Weg weiterzuverfolgen. SVP-Sprecher Gottfried Möckli (Basadingen) stellte sich ihnen zumindest nicht in den Weg und verwies darauf, dass seine Fraktion grossmehrheitlich für Eintreten auf das Geschäft sei.

So war es letztlich nur die FDP, die Widerstand gegen die Verschärfung des kantonalen Tabakgesetzes ankündigte. Jörg Schläpfer (Frauenfeld) stellte klar, dass seine Fraktion eine Anpassung des Gesetzes auf kantonaler Ebene als ineffizient erachte, weil dieselbe Stossrichtung gleichzeitig auf nationaler Ebene bereits eingeschlagen wurde. «Die FDP ist gegen Eintreten, wir sind für Effizienz.» Inhaltlich stehe seine Partei aber hinter dem Auftrag des Volkes an das nationale Parlament.

Der Grosse Rat des Kantons Thurgau tagt am Mittwoch im Rathaus Frauenfeld. Bild: Ralph Ribi

Regierungsrat Urs Martin entkräftete schliesslich noch die Befürchtung, dass das spätere Inkrafttreten des revidierten Tabakproduktegesetzes auf Bundesebene bereits in der Anpassung des kantonalen Gesetzes berücksichtigt werden müsste. «Bundesrecht bricht kantonale Recht», sagte Martin. Daraufhin werde selbstverständlich das kantonale Gesetz «verschlankt». Die Schlussabstimmung zur Gesetzesänderung findet an der übernächsten Sitzung statt.

