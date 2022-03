Aadorfer Jugendarbeit nimmt «Kodex»-Stiftung unter Dachverband

Jugendarbeit Verein für Jugend Aadorf nimmt Stiftung für Suchtprävention unter seinen Dachverband Der Verein für Jugend Aadorf (VJA) stellt sich immer breiter auf. Zuletzt ging er eine Partnerschaft mit «Midnight Sports» ein. Jetzt steht eine Kooperation mit Kodex, einer Stiftung für Suchtprävention, im Raum. Kurt Lichtensteiger 14.03.2022, 16.05 Uhr

Präsident Philipp Reininghaus, Vorstandsmitglied Sara von Siebenthal und Kassierin Michaela Geisser. Bild: Kurt Lichtensteiger

Die sinnvolle Zusammenarbeit von drei Organisationen im Dienst der Jugend offenbarte sich an der Jahresversammlung des Vereins für Jugend Aadorf (VJA) im Pleno-Raum des Gemeindezentrums. Der Jugendtreff Pleno ist zweifellos eine bewährte Institution und erfüllt seinen Zweck, nämlich den Jugendlichen regelmässige Begegnungen, hilfreiche Strukturen und wertvolle Rituale zu bieten.

Im jüngsten Fall war es die Ausweitung auf sportliche Betätigung über «Midnight Sports», was zu einer besseren Vernetzung der Jugendlichen beiträgt. Dazu boten die samstäglichen Besuche in der Turnhalle Guntershausen beste Gelegenheit. Dieses sportliche Angebot wird den Jugendlichen mit Beginn nach den Herbstferien bis zu den Heuferien ermöglicht. «Midnight Sports» arbeitet dabei mit eigenem Team und getrennten Finanzen, benötigt jedoch keinen eigenen Vorstand. «Der Vorstand des VJA hatte sich denn auch geschlossen dafür starkgemacht, ‹Midnight Sports› in den Verein zu integrieren. Der Neuzuzüger wird an Sitzungen teilnehmen und über seine Tätigkeit rapportieren», sagte dazu VJA-Präsident Philipp Reininghaus.

Damit aber nicht genug: Weil Kodex, eine Stiftung, die sich der Suchtprävention verschrieben hat, infolge Überalterung und Nachfolgeproblemen auf wackligen Füssen steht, steht nun wiederum eine Partnerschaft mit dem VJA im Raum. Allerdings wird der bisherige Name Kodex aus rechtlichen Gründen der Vergangenheit angehören. Die Nachfolgeorganisation ist auf der Suche nach einem neuen Logo und Namen.

Die Jugendarbeit ist bestens aufgestellt

Nebst sportlicher Betätigung über «Midnight Sports» und einer Suchtprävention unter neuem Namen sowie mit dem weiterhin bewährten Jugendtreff Pleno ist die Jugendarbeit in Aadorf bestens aufgestellt. Dies zeigte sich einmal mehr an der Jahresversammlung, besucht von zwölf Mitgliedern, namentlich Behördevertretungen der Kirche, der Schule und der politischen Gemeinde sowie ehemalige Vorstandsmitglieder. Es ist ein kleiner, aber fürwahr ein engagierter Kreis, der sich für die Aadorfer Jugend einsetzt.

Die Jahresberichte 2021 von Philipp Reininghaus und Treffleiter Victor Meza waren geprägt von Narrativen über ständige Betriebswechsel. Jede Woche musste das Schutzkonzept bezüglich Covid-19 überdacht werden. Weil Treffleiter Victor Meza ein ausgebildeter Sozialpädagoge ist, zählt Pleno nicht als Freizeiteinrichtung, sondern als soziale Einrichtung.

Anpassungen des Eintrittsalters und die Wechsel verschiedener Pleno-Mitarbeiter waren weitere Herausforderungen für das Team. Gleichwohl konnten geplante Aktivitäten durchgeführt und der Kontakt zu den Jugendlichen konnte gepflegt werden. Victor Meza sagt:

«Die Stimmung bei stark schwankenden Besuchsfrequenzen war jederzeit gut. Wir hatten weder Probleme mit Alkohol noch mit Littering und Lärmemissionen.»

Dass die Jahresrechnung 2021 dank wohlwollender Unterstützungsbeiträge und eines Erlöses aus der Altkleidersammlung mit einem Verlust von 4249 Franken abschloss, war nicht mehr als eine erfreuliche Randnotiz.