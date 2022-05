Jugendarbeit Ansprechpersonen und Raum für Treffen: Erfolgreicher Workshop für ein jugendfreundlicheres Hüttlingen Die Bedürfnisse der Jugendlichen abholen: Das stand im Zentrum des Workshops der Gemeinde Hüttlingen in der Mehrzweckhalle mit allen Einwohnerinnen und Einwohnern zwischen 13 und 23 Jahren. 06.05.2022, 15.45 Uhr

Jugendliche tragen auf Flipcharts auf, was sie sich wünschen. Bild: PD

(red) Die jungen Teilnehmenden durften sich in der Mehrzweckhalle gleich zu Beginn kritisch äussern und aufschreiben, was ihnen im Alltag der Gemeinde Hüttlingen fehlt. Danach erhielten sie von Silvan Maier und Jacqueline Bischofberger, die den Workshop leiteten, den Auftrag, das Zusammenleben in der Gemeinde ihren Wünschen entsprechend zu zeichnen. Dabei entstanden beim Workshop der Gemeinde Hüttlingen in Zusammenarbeit mit der Frauenfelder Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi vor kurzem farbenfrohe Bilder mit vielseitigen Themen.