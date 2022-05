Jugend «Jetzt haben wir ein zweites Zuhause»: Die Gemeinden Matzingen, Thundorf und Stettfurt eröffneten bei der Badi am Sonnenberg ihren neuen Jugendtreff Endlich ist der neue Jugendtreff da angekommen, wo er hingehört. Neben dem Stettfurter Freibad treffen sich ab jetzt die Jugendlichen aus den Gemeinden Matzingen, Thundorf und Stettfurt. Am Tag der offenen Tür am Samstag waren Andrang und Interesse gross. Christoph Heer 08.05.2022, 16.40 Uhr

Freude herrscht nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch bei Stettfurts Gemeinderat Ueli Bachofen (links) und Jugendtreffleiterin Maria von Allmen (6. von links).

Während sechs Stunden präsentierten am Samstag die Jugendlichen der Öffentlichkeit ihren neu errichteten Jugendtreff. Stolz verkünden sie, wo sie ab jetzt ihre Freizeit verbringen, was sie alles machen können. Und dass es sich beim neuen Jugendtreff der Gemeinden Matzingen, Thundorf und Stettfurt bei der Badi am Sonnenberg nicht nur um ein Plauschprojekt handelt. «Wir finden es megacool hier. Es ist ein Ort für uns zum Zusammensein, sich treffen und auch abschalten, wenn es daheim mal etwas rumoren sollte. Eigentlich ist es wie unser zweites Zuhause», sagen Mia Grundl (13) aus Matzingen und Lukas Michel (14) aus Lustdorf.

Sie beide amten in der Betriebsgruppe, sie tragen also auch Verantwortung, was im Jugendtreff in Zukunft so abgehen wird.

«Kochen, abwaschen, aufräumen, der Anlage Sorge tragen und vieles mehr sind alles Ämtli, die von uns übernommen werden. Auch der Getränkeverkauf läuft über uns selber, so haben wir immer etwas zu tun.»

Aber natürlich soll das Zusammensein an erster Stelle stehen. «Und wer Probleme verschiedenster Ursachen hat, kann sich mit unserer tollen Leiterin Maria von Allmen zusammensetzen. Sie hat uns gegenüber stets ein offenes Ohr und hilft uns gewisse Krisen zu meistern», sagen die zwei Jugendlichen.

Die Erwachsenen vertiefen sich in Gespräche, während die Jugendlichen spielen. Bild: Christoph Heer

Standort bei der Badi kommt gut an

Auch Ueli Bachofen, Stettfurter Gemeinderat, freut sich über die Eröffnung. «Jetzt richten wir den Blick nach vorne. Wir werden die kommenden vier Jahre schauen, wie es läuft, und dann entscheiden, wie es mit diesem Pilotprojekt weitergehen soll.» Erklärend sagt Bachofen weiter, dass der Jugendtreff für mindestens für die kommenden fünf Jahre bestehen wird. Zudem will er es nicht unterlassen, Treffleiterin Maria von Allmen seinen Dank auszusprechen. «Sie leistet enorm wichtige Arbeit, kommt nicht nur bei den Jugendlichen gut an und sorgt so für helle Begeisterung.» Bachofen meint, mit dem jetzigen Standort einen perfekten Platz gefunden zu haben.

«Die Nähe zum Freibad ist ideal. Und wenn alles rund läuft, könnte schon bald ein Skaterpark dazukommen, das wäre noch einmal ein Riesending.»

Ueli Bachofen, Gemeinderat Soziales. Bild: Samuel Koch

Am Tag der offenen Tür hat Sozialpädagogin und Treffleiterin Maria von Allmen alle Hände voll zu tun. Unzählige Interessierte strömen heran und stellen Fragen. «Meine Aufgabe wird auch sein, das Bild des Jugendtreffs zu verändern. Denn wir sind nicht nur ein Treffpunkt für Jugendliche, wir betreiben vielmehr auch wichtige Jugendarbeit, stets im Fokus von pädagogischer Hintergrundarbeit.»

Zum Jugendtreff gehören Tischfussball, Grillstellen, Darts, Chill-Lounge, WC-Anlage, Küche und vieles mehr. Fazit: Was lange währt, wird endlich gut.

Mit Pfeil und Bogen auf Büchsen schiessen. Bild: Christoph Heer