Jubiläum Frauen waren zuerst nicht zugelassen: Wie sich die Welt während der 125-jährigen Satus-Frauenfeld-Geschichte veränderte Der Satus Frauenfeld besteht seit 125 Jahren. Gegründet als Arbeiterverein, wo zunächst nur Männer willkommen waren, gab es in all den Jahren viele Aufs und Abs. Jetzt blicken die Vereinsmitglieder zurück und feiern ihren 125. Geburtstag. Samuel Koch

Vereinsfoto des Grütli-Turnvereins Frauenfeld von 1917, der später zum Satus Frauenfeld Sportverein wurde. Bild: PD

Vereinsleben steht und fällt mit dem Engagement vieler Freiwilliger. So gesehen unterscheidet sich der Satus Sportverein Frauenfeld nicht von anderen Vereinen der Stadt und der Umgebung. Mal gab es im Frauenfelder Ableger des Schweizerischen Arbeiter-Turn- und Sportverbands (Satus) erfolgreiche Faustballer, deren Riegen sich hie und da auch wieder auflösten. Mal dominierten Einzelsportler, die im Satus trainierten und altersbedingt früher oder später kürzertreten mussten.

Die Konstante in der mittlerweile 125-jährigen Geschichte des Satus Frauenfeld sind die Aktiven, die 1896 dank der Gründung des Grütlivereins ihren Anfang nahmen. «Zu Beginn waren praktisch nur Arbeiter Mitglieder des Vereins», sagt der langjährige Präsident Benno Ruckstuhl. Es sei zu dieser Zeit wichtig gewesen, dass die Arbeiter zum Singen, Lesen oder eben zum Turnen kamen. «Leibesübungen sagte man», erzählt der 64-Jährige. Deshalb hat sich damals eine Schar junger Männer zum Grütliturnverein zusammengeschlossen, der das Satus-Fundament legte, dank dem am Samstag vereinsintern auf die 125-jährige Geschichte angestossen wird.

Zauberer, Festessen und Rhönradshow Diesen Samstag, 30. Oktober, feiert der Satus Frauenfeld sein 125-jähriges Bestehen mit einem vereinsinternen Anlass im katholischen Pfarreizentrum Klösterli. Nach einem Apéro zur Eröffnung ab 17 Uhr stehen für die rund 100 geladenen Gäste eine Rhönradshow mit Kindern und deren Eltern, ein Festessen und verschiedene Ansprachen auf dem Programm. Umrahmt wird der Abend mit Musik und Darbietungen eines Zauberers. Es gilt Zertifikatspflicht. (sko)

Eine der ersten Fahnen des damaligen Arbeiterturnvereins Frauenfeld zu Ehren des 25-Jahr-Jubiläums im Jahr 1921. Bild: PD

Erstmals eine Damenriege stellte der Satus allerdings erst 1920, kurz vor seinem 25-jährigen Bestehen. «Man muss sich das mal vorstellen, früher waren Frauen nicht zugelassen», sagt Rolf Vogt, ein Satüsler, seit er denken kann. Vogt nennt es Familientradition. Von seinem Vater gelernt, verbrachte er sein ganzes Leben zunächst als Faustballer, dann als Oberturner und später als ehrenamtlich tätiges Vorstandsmitglied im Satus.

Früher habe er selbst als Knabe nicht mit den Männern duschen dürfen, obwohl sie davor zusammen Sport getrieben haben. Der 75-Jährige erzählt:

«Ich musste warten, bis alle fertig waren. So lief das früher noch.»

Seit Jahrzehnten begeisterte Satüsler: Benno Ruckstuhl und Rolf Vogt. Bild: Samuel Koch

In der heutigen Zeit unvorstellbar wäre auch der erbitterte Konkurrenzkampf Anfang der 1900er-Jahre zwischen dem Status und dem Stadtturnverein (STV), der sich dagegen zur Wehr setzte, dass der Satus in den Thurgauischen Kantonalverband des eidgenössischen Turnvereins aufgenommen wird. Ruckstuhl macht den Vergleich zur Politik, in der es lange Zeit nur die FDP gab. «Seither ist die Welt viel diverser und komplexer geworden», sagt er.

Wohingegen Sportlerinnen und Sportler früher als Basis zuerst in Turnvereine wie den Satus gingen, um sich zu bewegen, Kameradschaft kennen zu lernen und sich allenfalls für eine spezifische Sportart zu entscheiden, ist das Angebot heute viel grösser. Eltern würden heute ihre Sprösslinge vermehrt direkt ins Fussball, Basketball oder Eishockey schicken, weshalb etwa die Jugi der Knaben bis 2018 und jene der Mädchen bis 2019 vorerst ein Ende fand. Ruckstuhl fasst es so zusammen:

«Heute treten viele direkt sportspezifischen Vereinen bei, weshalb Turnvereine seit Jahren an Mitgliederschwund leiden.»

Dabei blickt der Satus Frauenfeld gerade in den 1950er-Jahren auf grosse Erfolge durch ihre Faustballmannschaften zurück, unter anderem mit Mitgliedern des Sportclubs Sia. So trainierte Vogt als 17-Jähriger dreimal wöchentlich Faustball, mal mit dem Satus, mal mit dem STV, mal mit dem Katholischen Turnverein (KTV). «Am Freitag trafen sich in der Allmend alle drei Vereine, um gegeneinander zu spielen», erinnert sich Vogt.

Mitglieder des Sportclubs Sia während eines Faustballturniers im Jahr 1956. Bild: PD

Die Aufs und Abs in den Mannschaftssportarten wie Faustball, Handball, Unihockey oder Badminton waren stets abhängig von Leiterinnen und Leitern. Ebenso in der Einzelsportart Leichtathletik, in der die Gebrüder Bernhard obenaus schwangen. Rolf Bernhard, der dem Satus im Gegensatz zu seinen Brüdern stets treu geblieben ist, schaffte es gar zu Teilnahmen an den Olympischen Spielen 1972 in München, 1976 in Montreal und vier Jahre später in Moskau.

Waffenläufer Hans «Hausi» Dähler und Nationalturner Hans Zingg trugen in den 70ern ebenfalls den Namen des Satus über Frauenfeld in die Welt hinaus. «Das sind sicher die sportlichen Höhepunkte des Satus», sagt Ruckstuhl. Dann wurde es wieder ruhiger um den Verein, dessen Mitglieder sich als Organisatoren der Schweizer-Leichtathletik-Meisterschaften und bis 2019 während Jahrzehnten auch als Co-Organisatoren für den Stadtlauf einsetzten.

Die Damenriege während der 75-Jahr-Feier im Jahr 1971 in einer temporären Festhütte auf der Kleinen Allmend. Bild: PD

Wie alle Sportvereine versuchte sich auch der Satus über die Jahrzehnte immer wieder neu zu erfinden. Nebst den Tätigkeiten der Damen-, Senioren- und der Männerriege bildet die Rhönradgruppe das heutige Aushängeschild, das auch junge Sportlerinnen und Sportler anzieht. «Die Rhönradgruppe ist sehr aktiv», sagt Vogt begeistert.

Schauturnen der Rhönradgruppe des Satus Frauenfeld in der Festhalle Rüegerholz im Jahr 2003. Bild: Mario Tosato

Der vergleichbare KTV habe sich mit den Unihockeyanern der Red Lions auch ein neues Aushängeschild geschaffen, ergänzt Ruckstuhl. Vielleicht benötigt auch der Satus wieder eine neue Sportart, um seinem Vereinsleben wieder Aufschwung zu verleihen. Ruckstuhl und Vogt sind sich aber einig: «Es steht und fällt mit engagierten Personen.»