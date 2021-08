Motorfluggruppe feiert von 13. bis 15. August Jubiläum in Lommis

Jubiläum «Als die Aviatik noch in den Kinderschuhen steckte, flogen wir auf der Grossen Allmend von Frauenfeld»: Motorfluggruppe Thurgau feiert ihr 75-jähriges Bestehen Am Wochenende vom 13. bis 15. August brummen auf dem Lommiser Flugplatz die Motoren. Moderne Hochleistungsmaschinen und historische Flugzeuge teilen sich den Himmel über Lommis. Zu diesem Anlass lohnt sich ein Blick in die Geschichte der Motorfluggruppe Thurgau, die bald Jubiläum feiert. Miguel Lo Bartolo 10.08.2021, 05.30 Uhr

Klubflugzeug im Gründungsjahr 1946: Coudron «Fregatte». Bilder: PD Klubflugzeug im Gründungsjahr 1946: «Piper Cub», 65 PS, aus US Kriegsbeständen. Grosse Freiheit auf der grossen Allmend in Frauenfeld (1946): Im Vordergrund die landende HB-OEX (Piper L4), im Hintergrund die Segelgruppe Stein am Rhein. Der Flugbetrieb auf der Allmend zog schon immer viele Schaulustige an. Flugtag 1947: Zahlreiche Zuschauer finden sich auf der Frauenfelder Allmend ein. 1961 : Letzte Schulungs- und Passagierflüge auf der Frauenfelder Allmend. 1962: Gespannt verfolgen Anwohner den ersten Flugbetrieb in Lommis. Herbst 1962: Der erste Doppelhangar in Lommis steht. Aufnahme des Lommiser Flugplatzes, zwei Jahre nach der Umsiedlung (1964). 1966, Publikumsliebling vieler Grossanlässe: Die Lommiser «Böli-Staffel» mit Peter Ruggaber, Paul Büchler, Ueli Hausermann und Hansruedi Erz.

Die Motorfluggruppe Thurgau (MFGT) feiert Jubiläum. Und wie sie das tut – mit Airshow und allem Drum und Dran. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens hat die MFGT für das Wochenende vom 13. bis 15 August ein umfassendes Unterhaltungsprogramm, zu Land und in der Luft, auf die Beine gestellt.

Mit Namen wie North American P-51 Mustang oder Supermarine Spitfire, Bücker-Doppeldecker und Beech 18 – allesamt geschichtsträchtige Flugmaschinen, die an besagtem Wochenende über Lommis kreisen werden – holt man zwar die Laien nicht ab. Doch auch diese sollen gemäss Programmbroschüre der MFGT auf ihre Kosten kommen. Die Rede ist von zahlreichen Show-Acts, etwa mit dem Armee-Hubschrauber Super Puma, und von Kunstflügen diverser Modell- und Segelflugzeuge.

Das Elektroflugzeug Pipistrel Velis Electro auf dem Lommiser Flugplatz. Bild: PD

Ein weiterer Höhepunkt ist die Pipistrel Velis Electro, ein Elektroflugzeug, das die MFGT während mindestens einer Saison testet. Wer indes nicht nur zuschauen will, hat die Möglichkeit, als Passagier an Rundflügen in die nähere Umgebung teilzunehmen. Schnupperflüge mit Fluglehrer werden ebenfalls angeboten.

Die Anfänge waren in Frauenfeld

Die Geschichte der MFGT ist gut dokumentiert und lässt sich bis ins Gründungsjahr 1946 zurückverfolgen. «Die Gründung der Motorfluggruppe Thurgau erfolgte aus einer Zwangslage heraus», heisst es im umfassenden historischen Resümee des Gründungsmitglieds Bruno Schmitt.

«Zwei begeisterte Jungpiloten, Hans Muhl und Bruno Schmitt – beide noch Studenten – versuchten mit Passagierflügen ihren dreiplätzigen Hochdecker Coudron ‹Frégatte› abzuzahlen und zu unterhalten.»

Das Eidgenössische Luftamt habe dies aber gar nicht gerne gesehen und die Bedingung gestellt, dass Flüge solcherart nur im Rahmen einer organisierten Fluggruppe auszuführen seien. Ein Flugverbot wäre die Alternative gewesen.

Nach vielen Vorbereitungsarbeiten lösten sich die beiden von der Segelfluggruppe Winterthur und zogen, mittlerweile als «Motorfluggruppe Thurgau» organisiert, nach Frauenfeld. Dort stellte ihnen Oberst Gross, der damalige Kommandant des Artillerie-Waffenplatzes, eine Start- und Landebahn auf der Grossen Allmend sowie einen Schuppen als Flugzeug-Unterstand zur Verfügung.

Die Thurgauer Zeitung schrieb im Februar 1947:

«Als die Aviatik noch in den Kinderschuhen steckte, ist auf der Grossen Allmend von Frauenfeld geflogen worden.»

Aus dem Archiv der «Thurgauer Zeitung», Ausgabe Nummer 33, Februar 1947. Bild: Miguel Lo Bartolo

Bis zum Frühjahr 1947 sollte der Flugpark der Motorfluggruppe Thurgau bereits mehrere Flugzeuge umfassen, wovon eine Maschine speziell für den Segelflug-Schleppbetrieb zur Verfügung stand. Der Rundflug- und Flugtouristikbetrieb wurde in Frauenfeld durch bewährte Militärpiloten durchgeführt.

1962 nach Lommis umgesiedelt

Die Entwicklung des Flugbetriebes auf der Allmend und die ständig zunehmende Zahl von Luftfahrtvorschriften erforderten eine Anpassung der Organisation. Der Vorstand plante 1961 «mit grossem Optimismus» eine Hangarvergrösserung sowie den Anbau einer klubeigenen Werkstatt. Im Spätherbst desselben Jahres ging in Frauenfeld allerdings das Gerücht um, die MFGT müsse zu Gunsten eines künftigen Panzer-Waffenplatzes umsiedeln. Dass im Gerücht auch ein Korn Wahrheit steckte, sollte die MFGT kurz vor Weihnachten erfahren. Damals wurde die Kündigung des Flugplatzvertrages kommuniziert – vorerst mündlich, aber nichtsdestoweniger wirkungsvoll.

Es galt somit, so schnell wie möglich einen neuen Flugplatz zu finden. An einer ausserordentlichen GV Anfang Februar 1962 beschloss man, sich auf das Gelände bei Lommis im Lauchetal zu konzentrieren.

Das Lauchetal war den älteren Mitgliedern vor allem als oft nebelfreie Notlandemöglichkeit bekannt, wenn sich bei gefährlichen Frühlings- und Herbst-Wetterlagen die Frauenfelder Allmend jeweils allzu früh mit dichtem Nebel verhüllte.

Bereits Ende Mai lag die Baubewilligung für den Flugplatz vor. Am 12. Juni traf denn auch die Betriebsbewilligung des Eidgenössischen Luftamtes ein. Erst 1995 genehmigte die Mitgliederversammlung die Totalrevision der MFGT-Statuten. Damit wurde schliesslich auch der Sitz des Vereins von Frauenfeld nach Lommis verlegt, wo der Verein bis heute geblieben ist.