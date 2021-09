Jubiläum 75 bewegte Jahre EHC: Von der Wiege des Frauenfelder Eishockeys auf Natureis in der Aumühle in die Eishalle auf der Kleinen Allmend Der EHC Frauenfeld feiert kommendes Wochenende sein 75-Jahr-Jubiläum mit einem Volksfest. Vereinspräsident Elio Bohner blickt zurück auf die Anfangszeiten des Vereins, auf die erfolgreiche Juniorenarbeit, hat aber auch sportliche Ziele und will vor allem die Bevölkerung begeistern. Mathias Frei 21.09.2021, 16.45 Uhr

Inserat in der «Thurgauer Zeitung» von Samstag, 26. Januar 1946, für das erste EHCF-Spiel am Tag darauf. Bild: PD

Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen: Eishockey nur dann zu spielen, wenn es bitterkalt ist. War aber vor 75 Jahren so. «Damals fanden die Matches mehrheitlich in den wirklich kalten Wintermonaten statt, also im Januar und Februar», sagt Elio Bohner. Er ist Präsident des Eishockeyclubs Frauenfeld. Den EHC gibt es seit 75 Jahren, am 23. Februar 1946 fand die Vereinsgründung statt. Dafür hatten sich 13 Gründungsmitglieder im Restaurant Espi eingefunden. Dem Gründungsprotokoll ist zu entnehmen, dass ein Mitglied anregt, einen Trockenschlittschuhkurs anzubieten.

«Wir sind kein junger EHC.»

Elio Bohner, Präsident EHC Frauenfeld, in der Eishalle. Bild: Donato Caspari

Das sagt Präsident Bohner. Zwar habe es schon weit vor dem Zweiten Weltkrieg Eishockey gegeben. Aber viele Vereine von damals existieren heute nicht mehr. Die ersten Spiele hatte der EHCF noch vor der Vereinsgründung an einem Turnier auf dem Eisfeld Aumühle – notabene: bei 55 Rappen Eintritt – gegen die Vereine aus Lustdorf und Strass. Dort gibt es heute kein Eishockey mehr, in der Kantonshauptstadt schon. Das sei nicht selbstverständlich, sondern vielmehr das Verdienst einer Vielzahl von Hockeybegeisterten während all der Jahre.

Kommenden Freitag und Samstag, 24. und 25. September, gehen die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des EHC vonstatten. Am Freitagabend findet der Ehemaligentreff statt. Der Samstag ist für die Frauenfelder Bevölkerung. Um 11.30 Uhr öffnet auf dem Parkplatz der Eishalle die Festwirtschaft für den Frühschoppen. Unter anderem gibt es eine Ausstellung zur EHCF-Geschichte und auch Attraktionen für kleine Fans, zum Beispiel eine Schussanlage. Im Zentrum stehen am Samstag der offizielle Festakt und das Meisterschaftsspiel des EHC Frauenfeld gegen Wetzikon (Scheibeneinwurf um 17.30 Uhr). Der Eintritt zum Match beträgt 55 Rappen – so viel musste man beim ersten Spiel vor 75 Jahren berappen.

Seit 1995 in der Eishalle auf der Kleinen Allmend

Im Jahr 1964 zügelte der EHC aufs neue Eisfeld im Talbach, nach viel Fronarbeit der Mitglieder. Später mietete man sich auf der Kunsteisbahn Uzwil ein, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. 1972 wurde die Kunsteisbahn auf der Kleinen Allmend eröffnet, seither ist dort die Heimat der Frauenfelder Eishockeyaner. Infrastrukturell ein Meilenstein ist das Dach über dem Kopf ab 1995: die Eishalle Frauenfeld. Das Eisfeld ist bekanntlich einen Meter zu kurz für einen Spielbetrieb in den zwei höchsten Schweizer Ligen. Bohner meint lachend:

«Der fehlende Meter hängt symbolisch in der Eishalle.»



Der EHC-Präsident ist sich aber bewusst, dass es vermessen wäre, an den EHC Frauenfeld in der National-League oder in der Swiss-League zu denken. Viel wichtiger für Bohner: «Wir sind seit vergangenem Jahr schuldenfrei.» Dies, nachdem sich noch in den Nullerjahren Revisoren des Vereins teils geweigert hätten, eine Rechnung abzunehmen.

Mannschaftsbild aus den Ende-80ern mit Kultfaktor: Man beachte den Fahrer des Kleinwagens. Bild: PD

Volksfeste gegen Davos und den ZSC, im Kopf der Aufstieg

Aber klar, es gibt auch sportliche Ziele. Für Bohner und den ganzen Vorstand ist klar, dass dieser Weg zeitnah aus der Regio-League, der vierthöchsten Ligastufe, einen Schritt höher in die MySports-League führen muss – nach Möglichkeit schon in der aktuellen Saison, die vergangenes Wochenende gestartet ist. Volksfeste mit einer vollen Eishalle gab es in jüngerer Vergangenheit des Öfteren im Schweizer Cup gegen Spitzenclubs wie den HC Davos, die ZSC Lions oder Kloten Flyers. Aber Bohner wünscht sich vielmehr auch gut besuchte Spiele in der dritthöchsten MySports-League gegen Dübendorf, Bülach oder auch Chur.

Das Logo der Jubiläumsfeierlichkeiten. Bild: PD

«Bei uns auf der Kunsteisbahn fühle ich mich daheim.» Das sagt der Vereinspräsident. Ein Ziel für die Zukunft ist für ihn denn auch, dass der EHC Frauenfeld Begeisterung in der Stadt auslöst, dass die Frauenfelderinnen und Frauenfelder an die Matches kommen, weil da etwas los ist, weil man da Freunde und Bekannte trifft, kurz: weil sich ganz Frauenfeld in der Eishalle trifft.

«Wir tragen mit Stolz das Stadtwappen auf der Brust.»

Die Erfolge in der Liga wären da. In den Playoffs kommen auch schon mal über 1000 Leute an ein Spielen. «Aber wir wollen auch in der Qualifikation gerne 500 Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt.» Heute sind es durchschnittlich 300 pro Match.

Volle Ränge in der Eishalle Frauenfeld: Im Eishockey-Cup spielt der EHC Frauenfeld am 11. September 2019 gegen den HC Davos. Bild: Reto Martin

Ehemalige Frauenfelder Junioren feiern Erfolge

Bohner spricht von der EHC-Familie und ist stolz, dass Frauenfeld im Amateursport wohl schweizweit einen der besten Juniorenbereiche hat. Noch mehr springt sein Herz, wenn er an die Früchte dieser Jugendarbeit denkt. Der grösste Erfolg war wohl, als der ehemalige Junior Fabrice Herzog 2013 im NHL-Draft von den Toronto Maple Leafs gezogen wurde. Da gibt es aber auch ehemalige EHC-Spieler wie Dominik Egli, der mittlerweile bei Davos spielt, oder Samuel Erni, der bei den SCL Tigers auf Torejagd geht und auch schon in der Eishockeynati debütierte.



Ein EHCF-Mannschaftsbild aus der Zeit um Anfang 1980. Bild: PD

Der EHC sei mit seinen 250 Aktivmitgliedern und 200 weiteren Mitgliedern wohl einer der wichtigeren Vereine in Frauenfeld, sagt Bohner. Die Zusammenarbeit mit der Stadt sei positiv und fruchtbar. Nicht weniger erfolgreich sei heutzutage die Zusammenarbeit mit den Klubs aus Romanshorn, Weinfelden, Kreuzlingen-Konstanz und mit dem HC Thurgau. Er freue sich auf die kommenden 75 Jahre, sagt Bohner. Gerne erinnert er sich aber auch den bisherigen Höhepunkt der Vereinsgeschichte, nämlich an den Amateur-Schweizer-Meister-Titel in der Saison 2008/09.

«Damals waren wir die Nummer 24 im Schweizer Eishockey.»