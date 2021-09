Jubiläum «Es gab Gegenwehr, aber die Zahlen gaben uns recht»: 40 Jahre Stadtbus mit Pioniergeist und stetem Fortschritt Der Frauenfelder Stadtbus feiert am Samstag sein 40-jähriges Bestehen. Ein Rückblick auf die Anfänge mit einem klaren Resultat bei der Volksabstimmung 1980, einem damals revolutionären Niederflurbus und heute bevorstehenden Herausforderungen. Samuel Koch Jetzt kommentieren 23.09.2021, 16.40 Uhr

Eine Familie steigt Anfang 80er in den Stadtbus der Linie 6 bei der Haltestelle Eibenstrasse ein. Bild: PD/Stadtarchiv Frauenfeld

Von 214'000 auf 720'000 Kilometer. Diese Zahlen haben nichts mit der Entfernung von der Erde zum Mond (384'400 Kilometer) zu tun, sondern entsprechen dem Anstieg von 1981 bis heute der jährlich zurückgelegten Strecke der Frauenfelder Stadtbusse. Die Stadtbusbetriebe feiern diesen Samstag, 25. September, ihr 40-jähriges Bestehen mit einem kleinen Apéro beim Bahnhofplatz mit Erinnerungen an die Anfangszeiten.

Gekleidet in 80er-Jahr-Outfits «Wir feiern 40 Jahre Stadtbus Frauenfeld.» Unter diesem Motto begeht die Stadt mit ihrer Stadtbusverwaltung diesen Samstag, 25. September, ab 12 Uhr ein kleines Fest beim Bahnhofplatz. Dafür steht auf dem Zusatzgleis des Wiler-Bähnli ein mit Ballons geschmückter Stadtbus, wie Vanessa Ponzo, Leiterin Administration beim zuständigen Amt für Tiefbau und Verkehr, sagt. Dazu verteilen die Organisatoren, in Anlehnung an die erste Stadtbusfahrt vom 27. September 1981 gekleidet in 80er-Jahr-Outfits und mit 80er-Hits, Ballons und Guetzli. (sko)

Roland Büchi, erster Leiter der Frauenfelder Stadtbusverwaltung Anfang der 1980er-Jahre. Bild: Andrea Stalder

Wer sich mit der 40-jährigen Geschichte bestens auskennt, ist Roland Büchi, der sich als Stadtangestellter des damaligen Planungsamtes von Peter Wieland von 1981 bis zu seiner Pensionierung um die Angelegenheit der Stadtbusverwaltung kümmerte. Er sagt:

«Es ist toll und erfreulich, dass der Stadtbus sein 40-Jähriges feiert – auch wenn man so merkt, dass man älter wird.»

Die Geburtsstunde der Frauenfelder Stadtbusse liegt aber eigentlich schon 43 Jahre zurück, als im Oktober 1978 der zweijährige Versuchsbetrieb mit der damaligen PTT (heute: Post) begann. «Mit dem Versuchsbetrieb wusste die Bevölkerung, was auf sie zukommt», sagt Büchi heute. Bei der Abstimmung am 30. November 1980 nahm das Stimmvolk schliesslich mit einer klaren Mehrheit (4845 Ja- gegen 1422 Nein-Stimmen) den ständigen Stadtbusbetrieb an. In der Botschaft war die Rede von einem «attraktiven Konzept» und einem vorhandenen «Bedürfnis für einen dauernden Stadtbusbetrieb».

In der «Thurgauer Zeitung» vom 1. Dezember 1980 steht in einem Kommentar, dass die Stadt vom Versuchsbetrieb profitierte, «denn inzwischen haben doch recht viele Einwohner – und zwar nicht nur ältere und gebrechliche Leute – von den Transportmöglichkeiten des Stadtbusversuchsbetriebes profitiert». Und weiter: «Auch die umfassende Propaganda mag manche Zweifler doch noch in positivem Sinn beeinflusst haben.» Wenige Jahre zuvor, Mitte der 70er, war eine Initiative für einen Stadtbusbetrieb noch bachab geschickt worden.

Frauenfeld bekommt ständigen Stadtbusbetrieb: Das titelt die TZ in ihrer Ausgabe vom 1. Dezember 1980 zum deutlichen Abstimmungsergebnis tags zuvor. Bild: Samuel Koch

Besuch von Delegationen aus aller Welt

«Alt und Jung, Motorisierte und Fussgänger, werden künftig die Möglichkeit haben, auf sieben Buslinien von den dichter besiedelten Gebieten aus das Stadtzentrum zu erreichen», liess sich der damalige Stadtammann Hans Bachofner in der TZ zitieren. Ein Jahr später beschloss der Gemeinderat die Tarife, womit mit dem ersten Buskonzept und dem Transportbeauftragten Max Hugelshofer AG die Geburtsstunde mit fünf Bussen auf fünf Linien erfolgte. Die Jungfernfahrt erfolgte am 27. September 1981. Für Büchi ist vor allem auch der Kauf einer der ersten weltweit eingesetzten Niederflurbusse der deutschen Firma Neoplan verantwortlich für den bis heute erfolgreichen Betrieb. Er sagt:

«Frauenfeld war pioniermässig unterwegs, was zu Besuchen von Delegationen aus den Niederlanden, England und gar den USA führte.»

Der revolutionäre Niederflurbus mit zwei Türen, Vier-Gang-Frontgetriebe, durchgehendem Gang und kleinem Tritt ermöglichte älteren, gebrechlicheren Passagieren ebenso einen erleichterten Einstieg wie Gehbehinderten oder Familien mit Kinderwagen.

Tarifverbund, Durchmesserlinien, Stadtbushalle

Nach den ersten Jahren folgte 1987 der erste Ausbau des Busnetzes, als die Stadt die Spitallinie von der PTT übernahm. Ausserdem führte die Stadt zusammen mit Postauto, der Frauenfeld-Wil-Bahn sowie dem Autobusbetrieb Gachnang–Frauenfeld den Tarifverbund «Ein Billett. Ein Preis.» ein, was zu einem verdichteten Fahrplan mit gesamthaft sieben eigens betriebenen Linien mit neun Bussen führte. Büchi erinnert sich:

«Es gab auch Gegenwehr, aber die Nutzerzahlen gaben uns recht.»

Bis 1992 stieg die Zahl gefahrener Kilometer auf 475'000 pro Jahr, mit 1,4 Millionen beförderten Passagieren, was Stadt- und Gemeinderat darin bestärkten, sich für den Stadtbus einzusetzen. «Sie waren dem Stadtbus immer positiv gesinnt», meint Büchi.

Stadtbushaltestelle am Bahnhof mit dem altehrwürdigen Hotel Merkur im Hintergrund, das 1991 abgebrochen wurde. Bild: PD/Stadtarchiv Frauenfeld

Ende der 1990er-Jahre nach Einführung eines neuen Stadtbuskonzeptes mit drei Durchmesserlinien und einer vereinfachten Fahrplanstruktur weihte die Stadt 1998 die neue Stadtbushalle am Bahnhof ein, die zum 1999 eröffneten Bahnhof 2000 gehörte. «Es ging einfach immer vorwärts», meint Büchi.

Ein weiterer Höhepunkt folgte 2004 mit der Einführung der Linie 4 ins Huben-Quartier. Die Technologisierung war längst eingeläutet, weshalb sich die Stadtbusflotte spätestens nach der Pensionierung Büchis 2013 in Richtung grünerer Antriebsart entwickelte, als Urs Ambühl die Geschicke übernahm.

Institution mit grosser Akzeptanz

Heute sind die 40-jährigen Stadtbusbetriebe nicht mehr wegzudenken, auch wenn die Tarifgestaltung zuletzt zu einigen Diskussionen führte. «Die Institution ist mit grosser Akzeptanz verbunden», sagt Robert Scherzinger, der 2020 von Ambühl übernommen hat. Scherzinger spricht von einem guten Busnetz, das funktioniert und oft dafür sorgt, dass viele verdutzt und neidisch nach Frauenfeld blickten, vor allem auch von ausserhalb des Kantons.

Nach der Einführung der Linie ins Walzmühle-Areal kam Corona, womit auch der öffentliche Verkehr aus den Fugen geraten ist. Mittlerweile habe er sich aber wieder etwas erholt, wobei Scherzinger auch sagt:

«Mit einer vollen Erholung rechnet man inzwischen erst bis ins Jahr 2024.»

Robert Scherzinger, heutiger Leiter Stadtbusverwaltung Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Bis dahin stehen die Vergabe des neuen Transportauftrags bis 2033, die Antriebsart der neuen Flotte sowie der Umzug des Depots an der Gaswerkstrasse an. «Es ist eine spannende Zeit, die Aufgaben gehen uns nicht aus», sagt Scherzinger und wünscht seinen Betrieben mindestens weitere 40 Jahre.

Roland Büchi, der in Berlin weilt und am Samstag nicht mitfeiert, wünscht sich, dass die erfreuliche Erfolgsgeschichte der Stadtbusbetriebe weitergeht. «Ich bin einfach froh, dass wir der Bevölkerung von Anfang an etwas bieten konnten», sagt er. So legen die zwölf Stadtbusse mittlerweile jedes Jahr rund 720'000 Kilometer und damit knapp den Weg von der Erde zum Mond und retour zurück. Im Gegensatz zu 1981 mit jährlich 470'000 Passagieren nutzen die Stadtbusse heute rund 2,5 Millionen Menschen.