140 Jahre KMU Hinterthurgau: Regionale Prominenz am Jubiläum

Jubiläum 140 Jahre KMU Region Hinterthurgau: Die Feier lockt Politprominenz ins Kloster Fischingen 1881 wird in Eschlikon der heutige Verein KMU Region Hinterthurgau gegründet. Nach etlichen Namenswechseln, Hochs und Tiefs sowie zeitweiligem Mitgliederschwund hat sich der Verein etabliert und gilt als wichtige Institution für Lehr- und Arbeitsstellen. An der Feier nimmt unter anderem Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann teil. Christoph Heer 08.10.2021, 16.20 Uhr

An der Jubiläumsfeier: Clemens Albrecht, Präsident KMU Region Hinterthurgau, Gewerbeverbandspräsident Hansjörg Brunner, Musikerin Sabrina Sauder, Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann, Regierungsrat Urs Martin. Bild: Christoph Heer

Geburtstage sollen gefeiert werden, ein Jubiläum wie jenes des Vereins KMU Region Hinterthurgau auch gebührend. «Im Jahre 1881 gründeten 18 initiative Unternehmer und Gewerbler den damaligen Gewerbeverein Murgthal», beginnt Vereinspräsident Clemens Albrecht seine Rede in der Klosterbibliothek. Er amtet seit 2012 als Präsident von KMU Hinterthurgau. «Heute gelten wir im Kanton Thurgau als der zweitälteste Gewerbeverein und auch wir kämpften mit wirtschaftlichen Tiefs und handwerklichen Herausforderungen.» Doch liegt es ihm am Herzen, nicht nur die Vergangenheit Revue passieren zu lassen, sondern den Blick nach vorne zu richten.

«Alle unsere Gewerbler sorgen dafür, dass die Jugendlichen in unserer Region eine Lehrstelle finden.»

Genauso wichtig sei es, sie danach als Fachkräfte weiter zu beschäftigen und so dem Fachkräftemangel vor Ort Paroli zu bieten. Albrecht ruft die rund 60 Teilnehmer auf, sich auch in politischen Ämtern zu engagieren. Nur so könne der Standort Hinterthurgau stark bleiben.

Namhafte Politiker, charmante Sängerin

Für die musikalische Unterhaltung wurde die international bekannte Sirnacher Sängerin und Popflötistin Sabrina Sauder engagiert. Vor dem Abendessen im Festsaal dürfen die Grussworte seitens Politik natürlich nicht fehlen. Für Brigitte Kaufmann, amtierende Thurgauer Grossratspräsidentin, ist es eine Ehre, ein Teil dieser Festivität zu sein:



«Ohne Thurgauer Gewerbe wäre mein Leben nur halb so spannend verlaufen. Ich möchte Clemens Albrecht und der ganzen KMU Region Hinterthurgau für ihr unaufhörliches und wichtiges Schaffen danken.»

Auch Regierungsrat Urs Martin verliert ein paar Worte. Er sei als Malersbub aufgewachsen und wisse deshalb haargenau, was es bedeutet, Gewerbler zu sein. «Die KMU sind die tragenden Säulen unserer Wirtschaft», sagt er. Die Bichelseer Ständerätin ist zwar nicht vor Ort. Sie gratuliert aber per Videobotschaft zum Jubiläum. Den humorvollsten Auftritt legt Gewerbeverbandspräsident Hansjörg Brunner hin. Seine Laudatio an den KMU-Verein dürfte noch lange in Erinnerung bleiben.